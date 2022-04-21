УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Сражение за Мариуполь – почему Путин отказался от штурма завода Азовсталь

Александр Кочетков

политический аналитик

21 апреля 2022, 18:29

Отвод значительной части российских войск облегчит Украине деблокирование Мариуполя по ходу контрнаступления на Донбассе.

У России острая нехватка живой силы
Лучшие российские вояки боятся спускаться в лабиринты завода Азовсталь / УНИАН

Что значит отказ Путина штурмовать "Азовсталь" – на поверхности две версии.

Первая. Для захвата Мариуполя, который длится уже почти два месяца, рашисты вынуждены стянуть свои наиболее боеспособные части – обстрелянные и мотивированные.

Но даже эти вояки отказываются спускаться в шестиэтажные подземные лабиринты металлургического завода, чтобы наверняка остаться там навсегда. При боестолкновениях в катакомбах соотношение потерь будет пять к одному в пользу обороняющихся украинцев.

А у рашистов и так катастрофически не хватает живой силы для сражения за Донбасс. Вот военные и убедили бункерного фюрера перебросить армейские соединения под Донецк, а на периметре "Азовстали" оставить российскую нацгвардию.

По сути, это попытка уморить наших воинов голодом.

Но отвод значительной части российских войск открывает для нас определенную возможность доставки необходимого на "Азовсталь". И облегчит деблокирование Мариуполя по ходу контрнаступления на Донбассе.

Читайте такжеКак и чем закончится война в Украине – три сценария

Вторая. Если наших бойцов под шумок победобесия выпустят из Мариуполя, а Медведчука отправят в недоимерию, это означает, что Медведчук таки владеет чувствительной для Путина информацией, оглашение которой фюрер хотел бы избежать. Например, о все еще действующих агентах ФСБ в украинской власти.

Все прояснится до 9 мая.

Александр Кочетков, политический аналитик

viber
война в Украине Владимир Путин вторжение России Азовсталь война на Донбассе Мариуполь
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2022: Тельцам – проблемы, Ракам – деньги, Весам – сюрпризыГороскоп на сегодня, 18 апреля 2022: Тельцам – проблемы, Ракам – деньги, Весам – сюрпризы Гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковГороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков "Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене"Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене Путин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 маяПутин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 мая ВСУ ликвидировали на Донбассе группу "африканских" наемников, которую прислала РоссияВСУ ликвидировали на Донбассе группу "африканских" наемников, которую прислала Россия
Поддержите Главред

Последние новости

18:29

Сражение за Мариуполь – почему Путин отказался от штурма завода Азовсталь

18:04

В Мариуполе оккупанты прямо сейчас бомбят территорию АзовсталиВидео

17:35

Почему война в Украине для России закончится крушением государства и революциеймнение

17:24

Надя Дорофеева впервые рассказала про развод с Дантесом, а он пожелал ей найти свою любовьВидео

17:15

Освобождение страны и сильная армия: как солнечное затмение 30 апреля отразится на ситуации в Украине

Реклама
17:14

"Четкий сигнал Путину, что он конченый": Климкин назвал условие прямого участия НАТО в войне

17:12

Тяжелая артиллерия и сотни тысяч боеприпасов: Байден объявил о новом пакете помощи УкраинеВидео

17:08

В Мангуше оккупанты массово вырыли братские могилы для убитых ими жителей Мариуполя – советник мэра

16:50

Ведущий популярного российского шоу поддержал Украину и уходит с телеканала

16:49

Пасхальная корзина: что обязательно нужно святить в церкви на Пасху 2022, простые рецептыВидео

16:43

Полностью уничтожено не менее пяти рот: российские ВДВ-шники боятся воевать в УкраинеВидео

16:24

Машина Стингера соколика подбила: бойцы ВСУ уничтожили самолет оккупантов из ПЗРК

16:10

Экс-супруга Ступки показала, как новый парень сделал ей предложение

15:42

В Украине продлили военное положение на месяцВидео

15:35

Как в Германии планируют предоставить России право убивать украинцев до конца годамнение

15:31

Большая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизни

15:05

Выстрел в себя: что будет означать ядерный удар России по Украине

15:00

Сильные молитвы во время войны: за мир в Украине и здравие воинов

14:40

В Украине наконец-то прекратятся дожди - потеплеет до +20

14:30

Украина готова ударить по Крымскому мосту: у Путина разразились резким обвинениемВидео

Реклама
14:22

Самая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и простоВидео

14:18

Сивохо, который хотел мира с Россией, жестко призвали извиниться перед ветеранами. Тот пообещалВидео

14:15

ВСУ – четвертая армия НАТО, а Украина в ближайшее время может вступить в Альянс – экспертВидео

13:54

Приметы на 22 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу и как уберечь дом от бедыВидео

13:51

В Болгарии арестовали пьяных русских, которые дрались и выдавали себя за украинцев

13:45

"Мы убьем всех!": скандальный Охлобыстин собрался воевать за Путина в Украине

13:21

Германия вычеркнула тяжелое вооружение из списка военной помощи Киеву, Шольцу грозит отставка - СМИ

13:18

Почему Кремль обречен проигрывать каждую развязанную им войнумнение

13:07

В Израиле отменили концерты российских исполнителей-путинистов: кто в списке

12:57

Здоровое ли у меня чувство вины: психолог рассказала, как отличить невроз от нормального состояния

12:55

ВСУ отправили главаря боевиков "ДНР" повидаться с Мотороллой и Захарченко

12:50

"Полностью уничтожили": Данилов рассказал, как ВСУ "покрошили" отряд путинских наемников из СирииВидео

12:35

Солнечное затмение 30 апреля 2022: астролог рассказала, каких перемен ждать всем знакам зодиакаВидео

12:19

Страстная пятница 2022: дата, традиции и запреты дня

12:17

"Все гадости наказуемы": Вахтанг Кикабидзе рассказал, как Путин поплатится за войну в Украине

12:00

Гороскоп на завтра, 22 апреля 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – разочарование

11:45

"Власти" Крыма лишили Огневич и Усика всех наград - бывшая "Холостячка" уже ответила коллаборантам

11:43

Украину ждут тяжелые дни и недели: Россия надеется на блицкриг на Донбассе к 9 мая – МВДВидео

11:07

Ядерный удар все ближе: почему Россия не может себе позволить проиграть войну в Украинемнение

11:06

Война в Украине может быть закончена прямыми переговорами между Путиным и Зеленским - Подоляк

Реклама
10:54

"Вспомни, как тебя вылизывали, дурака": Ефросинина рассказала, как Киркоров канючил роли у Зеленского

10:40

Холодные ночи, грозы и порывистый ветер: какой будет погода в Украине до конца апреля

10:27

Гороскоп на сегодня 21 апреля 2022: Близнецам – недруги, Девам – сплетни, Весам – удача

10:19

Потап и Настя Каменских призвали ужесточить "наказание" от РФ: "никому не нужна такая раша"

10:12

Бровары уже с электричеством, в Буче воду подали для всего города

09:58

Российские захватчики продвигаются в сторону Краматорска – разведка Британии

09:53

Говорить с крокодилом, когда нога у него в челюсти: Джонсон дал оценку переговорам Украины с ПутинымВидео

09:35

В России сожгли военкомат: данные призывников сгорели

09:11

Боится собственной тени: почему маньяк Путин не рискнет применить ядерное оружиемнение

09:08

Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал о тактике освобождения города от путинской армии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять