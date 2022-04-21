Сражение за Мариуполь – почему Путин отказался от штурма завода Азовсталь

Лучшие российские вояки боятся спускаться в лабиринты завода Азовсталь / УНИАН

Что значит отказ Путина штурмовать "Азовсталь" – на поверхности две версии.

Первая. Для захвата Мариуполя, который длится уже почти два месяца, рашисты вынуждены стянуть свои наиболее боеспособные части – обстрелянные и мотивированные.

Но даже эти вояки отказываются спускаться в шестиэтажные подземные лабиринты металлургического завода, чтобы наверняка остаться там навсегда. При боестолкновениях в катакомбах соотношение потерь будет пять к одному в пользу обороняющихся украинцев.

А у рашистов и так катастрофически не хватает живой силы для сражения за Донбасс. Вот военные и убедили бункерного фюрера перебросить армейские соединения под Донецк, а на периметре "Азовстали" оставить российскую нацгвардию.

По сути, это попытка уморить наших воинов голодом.

Но отвод значительной части российских войск открывает для нас определенную возможность доставки необходимого на "Азовсталь". И облегчит деблокирование Мариуполя по ходу контрнаступления на Донбассе.

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Вторая. Если наших бойцов под шумок победобесия выпустят из Мариуполя, а Медведчука отправят в недоимерию, это означает, что Медведчук таки владеет чувствительной для Путина информацией, оглашение которой фюрер хотел бы избежать. Например, о все еще действующих агентах ФСБ в украинской власти.

Все прояснится до 9 мая.

Александр Кочетков, политический аналитик