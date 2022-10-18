УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Сработает ли российское "чудооружие"?

Павел Казарин

крымский журналист

18 октября 2022, 07:51

В 2022 году оказалось, что единственное, в чем Россия преуспела – это производство "понтов".

Бандеромобиль
Бандеромобили / Оперативне командування "Схід"

"Бабайка" - это самодельная установка залпового огня.

Четыре направляющих бойцы харьковской ТрО сняли с разбитого российского "Града". Сварили крепление и придумали гидравлику. Прицел выменяли у соседей из "сухопутки", а ракеты отжали у российской армии. Теперь этот ГАЗ-66, названный в честь командира с позывным "Бабай", выполняет роль той самой РСЗО, которая территориальной обороне вроде как не положена.

В соседней бригаде механики колдуют с зенитной пушкой С-60. Ее приняли на вооружение 70 лет назад – самолеты тогда летали медленно и невысоко. Складские остатки с началом войны были отданы в ТрО и теперь бойцы водружают эти пушки на КРАЗы.

Запорожская тероборона тем временем мастерит "тачанки". Трофейные крупнокалиберные пулеметы ставят на пикапы – вместе с черным "махновским" флагом. Культ Нестора Ивановича тут не особо скрывают и каждый борт назван в честь "батьки". "Махно-1", "Махно-2" и так далее.

В 2014-м армия не успевала переваривать поток добровольцев. Те, кому военкомат не мог ничего предложить, – уходили в добробаты. В 2022 году роль добробатов выполнили силы Территориальной обороны. Те, кто стоял в очередях в первые дни войны, - оказались внутри самого молодого рода войск. Каждая третья бригада ТрО теперь служит в зоне боевых действий, восполняя недостаток крупных калибров и бронетехники за счет трофеев.

То, что считалось недостатком теробороны, через несколько месяцев войны стало ее же достоинством. За восемь месяцев в армии я повидал директоров частных клиник, ушедших начмедами в бригады. Свадебных фотографов, ставших аероразведчиками. Промышленных альпинистов, сооружавших систему видеонаблюдения вдоль линии фронта.

"Из хороших предпринимателей получаются хорошие командиры", - эту фразу я слышал трижды. В первый раз – от комбата на Северском Донце. Второй раз – от сержанта разведвзвода на гуляйпольском направлении. Третий раз – на харьковщине, от 88-го номера в списке украинского "Forbes". Все трое явно были на своем месте и все до войны занимались бизнесом. Поэтому я не спорил.

За последние восемь месяцев украинская армия выросла втрое. На одного кадрового приходится примерно двое мобилизованных. Свежая кровь с "гражданки" сотворила с вооруженными силами две вещи. Во-первых, задвинула на второй план "строевщину" со всеми ее атрибутами. Во-вторых, - насытила ЗСУ невиданным уровнем гражданских компетенций. Люди, которым никто не успел объяснить, что "так нельзя" начали массово создавать вещи из категории "а что, так можно было?"

Вероятно, в России мечтают о том, что нечто подобное сотворит с их армией объявленная мобилизация. И если оккупанты обзаведутся субъектными командирами, горизонтальными связями и мотивацией – то возможно. А пока всего этого нет – российское "чудооружие" рискует сточиться об украинскую оборону.

И никакого преувеличения в слове "чудооружие" нет. Кремль воспринимает мобилизацию как некое "Wunderwaffe". Как нечто, способное переломить ход боевых действий. Как то, что окончательно переведет "спецоперацию" в категорию "войны". В рамках придуманного самой же Россией мифа, она если и способна проигрывать, то лишь когда воюет "понарошку". А когда "всамделишно" и для защиты того, что объявлено "родиной" - обречена побеждать.

Именно по этой причине разговоры о применении ядерного оружия пока преждевременны. Они обретут актуальность в тот момент, когда мобилизация и ракетные удары по украинской инфраструктуре не достигнут результата. Когда окажется, что российские танки по-прежнему стоят от киевской объездной дальше, чем украинские – от донецкой. Когда Владимир Путин обнаружит, что конвенционную войну он проигрывает – вероятно мы снова услышим виток пересудов про "ядерный пепел".

Любопытно. Европа десятилетиями привыкала бояться российской армии. На алтарь "мира" готовы были класть любые уступки. Но в 2022 году оказалось, что единственное, в чем Россия преуспела – это производство "понтов". А ситуацию на поле боя смогли изменить даже несколько десятков западных РСЗО. Которые, к тому же, работают в Украине с ограниченным функционалом по дальности.

А что было бы, окажись у украинской армии западные ракеты? Американские танки? Немецкое ПВО? Что думают теперь о будущем все, кто в Москве грезил броском до Ла-Манша? Российская армия продолжает быть угрозой, но перестала быть страшной. Восемь месяцев назад на нас напала тюрьма.

В попытке обнулить наше будущее она понемногу отменяет свое.

Источник

мобилизация война в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:59

РФ атаковала ракетами Харьков, Днепр и Запорожье: что известно на данный момент

08:32

ВСУ "двухсотят" одну роту оккупантов в сутки: Арестович рассказал о жестких боях под БахмутомВидео

08:30

Ошибки при уборке: неожиданные подвохи, о которых вы не догадывалисьВидео

08:28

Коллаборант Стремоусов задумал присоединить мир к России и прочитал об этом стихВидео

07:54

"Как раз в самую зиму пойдут: Арестович спрогнозировал сроки повторной попытки РФ захватить КиевВидео

Реклама
07:51

Сработает ли российское "чудооружие"?мнение

07:14

Может ли Украина сбивать все иранские дроны-камикадзе - ответ военного экспертаВидео

06:41

С мобилизации до "демилитаризации" прошло меньше двух недель: ВСУ ликвидировали оккупанта из Бурятии

06:01

День автомобилиста и дорожника: когда отмечают, поздравления и открытки

05:30

Котелок для 15 тысяч оккупантов на Херсонщинемнение

04:05

Устоять невозможно: красивый шоколадный маникюр осень 2022, который подходит под всёФото

03:30

Потепление будет недолгим: украинцев предупредили о резком похолодании и назвали датыВидео

03:20

Блюда станут восхитительно вкусными: названо самое полезное масло для жарки - рецептВидео

03:00

"Коля топит за войну": Волочкова показала, как развлекается с Басковым

02:40

"Это пипец": Валерия Крук показала свою красотку-дочь и рассказала, как тяжело было ее воспитывать

02:06

Профессия по дате рождения: как определить свою идеальную работу

01:30

"Престарелый подросток": Мадонна вывалила из корсета затянутую в кружева грудь

00:51

Приметы на 18 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги были весь годВидео

00:17

"Много работы, мало денег": Дурнев рассказал, почему не стал новым "Холостяком"

00:03

Олег Сенцов станет отцом в четвертый раз

Реклама
17 октября, понедельник
23:56

Россия может "кошмарить" Украину дронами-камикадзе еще 3 месяца - АрестовичВидео

23:25

Обнажение - альтернатива купальнику: Эмили Ратаковски "засветилась" топлес

23:20

Украине понадобится новая мобилизация: Арестович назвал главное условиеВидео

23:15

Футболист Реала завоевал Золотой мяч-2022: Шевченко на церемонии довел до слез всех речью о войнеВидео

23:02

ВСУ кладут оккупантов "по роте в день": Арестович о катастрофических потерях РФВидео

23:00

"Путин может записать достижение": Зеленский обвинил президента РФ в убийстве беременной украинкиВидео

22:42

Что делать, если нет воды: советы украинцам

22:39

Ротару разбита: в Сети появилась реакция певицы на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве

22:39

В Беларуси испугались свержения Лукашенко и грозятся Литве ударом в случае "нападения"

22:11

"Самоубийство для Путина": на Западе раскрыли сценарий ответа на ядерный удар РФВидео

21:53

Сгорели в объятиях: появились страшные подробности убийства беременной девушки с мужем в КиевеВидео

21:32

ВСУ пошли вперед на Луганщине: "чмобиков" оккупанты используют как "пушечное мясо"Видео

21:28

Украину атакует резкое похолодание: синоптики назвали дату морозаВидео

21:00

Над Киевом и областью летают дроны-камикадзе: ведется массовый перехватВидео

20:59

Бойня на полигоне в РФ: бунтующие "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

20:48

Иран – соучастник военных преступлений РФ: Украина призвала Тегеран не поставлять оружие МосквеВидео

20:41

Дешево и сердито: зачем люди ставят соду в холодильник

20:19

Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФВидео

20:12

Россия устроила скандал на чемпионате Европы по боксу: украинцам запретили выходить на ринг с флагом

20:10

Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь годВидео

Реклама
20:00

"SpaceX скоро станет SpaceZ": у Зеленского отреагировали на заявления Маска о ядерной угрозе РФ

19:47

В СБУ назвали два сценария завершения войны и спрогнозировали срокиВидео

19:40

У Байдена оценили угрозу для Украины из-за ядерных учений в РоссииВидео

19:23

Ни слова правды: 3 женщины по зодиаку, словам которых верить не стоитВидео

19:20

Чем "шахеды" паскудные и в чем их недостатокмнение

19:17

Измученные, но счастливые: в Украину вернулись 108 женщин, которых держали в плену россиянеВидео

19:00

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2022: Весам – интриги, Скорпионам – испытания, Водолеям – везениеВидео

18:57

У Пугачевой нашли квартиру за 300 миллионов по соседству с Киркоровым: как выглядит дом

18:56

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

18:49

В Краснодарском крае военный самолет РФ с бомбами рухнул прямо на жилые домаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять