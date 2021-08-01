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Попытка навести порядок: почему Зеленский уволил ряд силовиков

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

1 августа 2021, 06:30

В Офисе президента назрело решение по смене кадров, так как раньше до этого на Банковой не доходили руки.

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Зеленский пытается навести порядок в рядах силовиков / УНИАН

Когда и Зеленский и Офис президента почувствовали, что возникла потребность в тех или иных кадровых решениях (как, например, это было в начале марта прошлого года, когда сменили правительство и главу ОП), тогда и происходят массовые волны увольнений.

Скорее всего, после повышенной внешнеполитической активности президента, работы в парламенте в июле, когда была насыщенная повестка, для этих вопросов не было времени.

В целом все эти кадровые изменения – и в оборонном секторе, и в спецслужбах - направлены на наведение порядка, когда некоторые руководители оказались неэффективными, или наделали таких вещей, после которых их надо было увольнять.

В случае с Минобороны и Генштабом было очевидно, что одна из главных проблем, которую надо было решать – это сложные отношения между министром обороны и командующим ВСУ.

Перемещение Хомчака на должность в СНБО - это способ решения этой проблемы. Но место - здесь не главное, потому что здесь определяющее то, что он остается в команде. Статус заместителя секретаря СНБО по политической традиции является определенным кадровым резервом. По некоторым функциям - єто довольно влиятельная фигура. Для сравнения, Олег Гладковский тоже был первым заместителем. Хомчаку доверяют и его уважают, поэтому его переброска на эту должность может стать сигналом, что позже его могут использовать в другом статусе. К тому же, в СНБО нужно было усилить функционал в оборонном секторе, потому что в последнее время этот орган стали воспринимать только как инструмент для санкций.

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А поскольку оборонный сектор - это не только Минобороны и ВСУ, но и Нацгвардия, спецслужбы, то роль руководителя, который будет отвечать за это направление, очень важна. Ведь он как раз имеет и координационные контрольные функции. Поэтому дальше все будет зависеть от Хомчака, точнее от того, как он будет использовать этот статус и как себя проявит.

В свою очередь, увольнение заместителей министра обороны – это реагирование на проблемы министерства, в частности, по реализации закона об оборонных закупках. Судя по внешним признакам, рассматривался и вопрос об отставке самого министра – во время отставки Авакова были слухи, что могут уволить еще нескольких министров, среди которых был и Таран. Но поскольку уволили только заместителей, это означает, что Таран получил еще один испытательный срок и шанс проявить себя. Поэтому вопрос по его отставке не закрыт - все будет зависеть от его дальнейшей работы и "синергии" в команде.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

СБУ отставка ВСУ Таран Владимир Зеленский Минобороны Украины Владимир Фесенко новости Украины Руслан Хомчак
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