УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Дело Шишова может повторить судьбу Павла Шеремета

Николай Маломуж

экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины

4 августа 2021, 06:30

В Украине сейчас недостаточный уровень оперативной подготовки соответствующих спецслужб, правоохранителей и следователей.

false
Белорусский активист Виталий Шишов погиб при загадочных обстоятельствах / t.me/beldomua

Инцидент с Виталием Шишовым может быть связан, в первую очередь, с тем, что Беларусь меняет стратегическую позицию в отношении Украины. После того, как Украина поддержала протесты, Лукашенко официально заявлял о наличии центров, которые проводят подрывную деятельность против Беларуси, намекая на оппозиционеров, которые в свое время выехали в Украину или другие страны, и расценивая действия украинской власти как недружественные.

Это общий посыл, но реально спецслужбы, в соответствии с указаниями Лукашенко, работают по тем странам, которые находятся ближе всего к Беларуси - Украине, Польше и отчасти в Прибалтике - там, где, с их точки зрения, могут быть инициированы массовые действия оппозиции. Лукашенко уже имеет фобию - соответственно, спецслужбы получают задания по использованию своих агентурных и разведывательных возможностей для контроля этих групп. Понятно, что они оперативно контролировали и Шишова, и Белорусский дом в Украине в плане выявления возможных акций, направленных на подрыв белорусского режима. Поэтому основная версия - именно в операции белорусских спецслужб.

Но она не единственная. Здесь могут быть и другие варианты – например, использование противостояния Лукашенко и Украины для того, чтобы его усилить. Здесь возможно участие и российских спецслужб (вместе с белорусскими или отдельно), других оппозиционных структур Беларуси, которые могут использовать факт гибели Шишова для дестабилизации ситуации в РБ. Кроме того, нельзя исключать как реального убийства (ведь предварительно известно о слежке), так и убийства под влиянием отдельных факторов, в частности, личных мотивов. Еще один вариант мог быть связан с тем, чтобы спровоцировать противостояние внутри Украины и дискредитировать правоохранительные органы, которые "неспособны" защищать граждан – как своих, так и иностранных государств, которые получили убежище в Украине.

Есть реальная вероятность того, что это дело могут долго расследовать – даже при том, что была информация о слежке за Шишовым, ни полиция, ни спецслужбы не обратили на это достойного внимания. Хотя реакция на это, несмотря на похожую ситуацию с делом Павла Шеремета, должна быть мгновенной, потому что если есть информация о слежке за активистом, который находится под прицелом спецслужб, надо было немедленно организовать операцию по защите, ведь это обязанность украинских правоохранительных органов. Понятно, что этого не было сделано и в случае, если это совершили профессиональные киллеры, найти их будет трудно (тем более, если они уехали из Украины).

К сожалению, в Украине пока недостаточный уровень оперативной подготовки соответствующих спецслужб, правоохранителей и следователей, которые действительно могут профессионально проводить следственные действия. Это показало и убийство Шеремета, и события на Майдане, и дела развалившихся коррупционеров.

Реклама

Читайте такжеРоссийский след: почему к гибели Шишова может быть причастна РФЕдинственное, что может ускорить расследование – это работа непрофессионалов в случае убийства или доведения Шишова до самоубийства. Если будет установлено, что это произошло из-за личных мотивов или конкуренции, то здесь есть шанс на расследование. Но в случае действительно работы спецслужб, то сегодня уже по горячим следам этого доказать скорее всего не удастся, потому что время уже упущено.

В любом случае, это дело будет бросать тень на и без того осложненные отношения с Беларусью – как следствие, могут активизироваться противостояния не только на уровне спецслужб, но и президентов или дипломатических представительств. Но это произойдет лишь тогда, когда появятся реальные доказательства.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда

Александр Лукашенко Николай Маломуж новости Украины Виталий Шишов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Всего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая водаВсего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая вода "Повсюду плавают ядовитые медузы": туристы вновь показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке"Повсюду плавают ядовитые медузы": туристы вновь показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Ильин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открыткиИльин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открытки День ВДВ в Украине 2021: когда отмечается и как празднуютДень ВДВ в Украине 2021: когда отмечается и как празднуют Тащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую паруТащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую пару

Последние новости

07:25

Новое ядерное оружие Украины вместо Будапештского меморандума: Запад предупредили об ультиматуме

07:05

В 1000 раз больше вируса в организме, чем с исходным COVID-19: Дельту сравнили с "лесным пожаром" Видео

07:03

Астролог рассказал, ради какого поста Аваков отказался возглавлять МВД Видео

06:30

Дело Шишова может повторить судьбу Павла Шеремета мнение

06:02

Сильная магнитная буря испортит конец недели: как пережить Видео

Реклама
05:28

Война за Крым и Аксенов с Константиновым в Киеве: бывший глава СБУ раскрыл сценарий 2014 года

05:02

Финалистка Холостяка топлес и в элегантных перчатках дерзко показала грудь

04:45

Диетолог рассказал, существует ли опасный метод заварки чая и кофе Видео

04:22

"Враг №1": эксперт объяснил, почему гибель Шишова выгодна России Видео

03:50

Какие утренние привычки приближают смерть организма - ответ ученых Видео

03:02

Значение имени Борис: судьба, характер и совместимость с другими именами

02:16

"Сладкая конфетка": Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст

01:37

Работа команды ликвидаторов: всплыла неожиданная версия гибели белорусского оппозиционера Шишова

00:51

Ученые рассказали, почему опасно готовить еду на дровах и углях Видео

00:20

Гороскоп на сегодня 4 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов или материальные бонусы Видео

00:06

Ссоры на пороге: почему нельзя рассыпать соль

03 августа, вторник
23:51

После аварии на Ривнеазоте грунт "кишит" опасными веществами Видео

23:34

Летали крыши и уничтожило урожай: в Ровенской области непогода наделала беды Видео

23:08

В столице разъяренный посетитель поджег кафе

22:44

На Украину налетит ураган и накроет холодными ливнями: где ждать опасной погоды Видео

Реклама
22:30

Мама потеряла единственную дочь: во Львове трагически погибла 18-летняя девушка из-за мощной бури Видео

22:18

Россия никогда не бросит Донецк и Луганск - Захарова

21:52

Избиение танцора из балета Нади Дорофеевой: суд арестовал виновника Видео

21:46

НАБУ задержало бывшего судью Николая Чауса Видео

21:19

"Пора взять в руки вилы": в Киеве организовали акцию в память о погибшем Шишове Фото Видео

21:06

Смерть Шишова: в Bellingcat считают, что в Киеве орудуют сотрудники ФСБ Видео

20:45

"Это нас убивает": Комаровский резко высказался о "языковых нормах" Видео

20:27

В Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергию Видео

19:50

Комаровский назвал проблему украинцев из-за смертельного заболевания Видео

19:44

В Одессе посреди бела дня из пулемета застрелили мужчину

19:35

А потом ему на смену придет Коленька, которому папа свернул мозги мнение

19:25

Приметы на 4 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:10

Синоптики пояснили, как влияют пожары в Турции на погоду в Украине

18:58

Как понять, что у меня здоровый мозг: три главных характеристики Видео

18:33

Убийство девочки под Харьковом: всплыл неожиданный нюанс о состоянии 13-летнего подозреваемого Видео

18:26

В Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения Видео

18:09

Really Building объявила о завершении одного из старейших долгостроев Киева (видео) Видео новости компании

17:56

Значение имени Кристина: характер, счастливый день, совместимость с другими именами

17:47

Менеджер МакSим опровергла слухи о состоянии певицы

17:29

Киркорову запретили въезд в Украину на три года - СМИ Видео

Реклама
17:22

Метинвест мотивирует сотрудников компании вакцинироваться от коронавируса дополнительными выходными

17:03

Зеленский взял на личный контроль расследование убийства Виталия Шишова Видео

16:53

После решения СНБО по "УЗ" возможна перезагрузка всех набсоветов в госкомпаниях - СМИ

16:49

Средним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажиров

16:45

Ярмак руководит "Украэрорухом" незаконно - Счетная палата

16:42

Появились первый кадр и дата выхода сериала Властелин колец от Amazon

16:33

Как предотвратить неизлечимые заболевания: какие обследования и в каком возрасте необходимо пройти каждому Видео

16:30

"Затишье перед бурей": инфекционист назвал сроки, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19 Видео

15:59

Самый полезный и вкусный в мире завтрак: три рецепта смузи Видео

15:50

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять