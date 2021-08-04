Дело Шишова может повторить судьбу Павла Шеремета

Белорусский активист Виталий Шишов погиб при загадочных обстоятельствах / t.me/beldomua

Инцидент с Виталием Шишовым может быть связан, в первую очередь, с тем, что Беларусь меняет стратегическую позицию в отношении Украины. После того, как Украина поддержала протесты, Лукашенко официально заявлял о наличии центров, которые проводят подрывную деятельность против Беларуси, намекая на оппозиционеров, которые в свое время выехали в Украину или другие страны, и расценивая действия украинской власти как недружественные.

Это общий посыл, но реально спецслужбы, в соответствии с указаниями Лукашенко, работают по тем странам, которые находятся ближе всего к Беларуси - Украине, Польше и отчасти в Прибалтике - там, где, с их точки зрения, могут быть инициированы массовые действия оппозиции. Лукашенко уже имеет фобию - соответственно, спецслужбы получают задания по использованию своих агентурных и разведывательных возможностей для контроля этих групп. Понятно, что они оперативно контролировали и Шишова, и Белорусский дом в Украине в плане выявления возможных акций, направленных на подрыв белорусского режима. Поэтому основная версия - именно в операции белорусских спецслужб.

Но она не единственная. Здесь могут быть и другие варианты – например, использование противостояния Лукашенко и Украины для того, чтобы его усилить. Здесь возможно участие и российских спецслужб (вместе с белорусскими или отдельно), других оппозиционных структур Беларуси, которые могут использовать факт гибели Шишова для дестабилизации ситуации в РБ. Кроме того, нельзя исключать как реального убийства (ведь предварительно известно о слежке), так и убийства под влиянием отдельных факторов, в частности, личных мотивов. Еще один вариант мог быть связан с тем, чтобы спровоцировать противостояние внутри Украины и дискредитировать правоохранительные органы, которые "неспособны" защищать граждан – как своих, так и иностранных государств, которые получили убежище в Украине.

Есть реальная вероятность того, что это дело могут долго расследовать – даже при том, что была информация о слежке за Шишовым, ни полиция, ни спецслужбы не обратили на это достойного внимания. Хотя реакция на это, несмотря на похожую ситуацию с делом Павла Шеремета, должна быть мгновенной, потому что если есть информация о слежке за активистом, который находится под прицелом спецслужб, надо было немедленно организовать операцию по защите, ведь это обязанность украинских правоохранительных органов. Понятно, что этого не было сделано и в случае, если это совершили профессиональные киллеры, найти их будет трудно (тем более, если они уехали из Украины).

К сожалению, в Украине пока недостаточный уровень оперативной подготовки соответствующих спецслужб, правоохранителей и следователей, которые действительно могут профессионально проводить следственные действия. Это показало и убийство Шеремета, и события на Майдане, и дела развалившихся коррупционеров.

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Читайте такжеРоссийский след: почему к гибели Шишова может быть причастна РФЕдинственное, что может ускорить расследование – это работа непрофессионалов в случае убийства или доведения Шишова до самоубийства. Если будет установлено, что это произошло из-за личных мотивов или конкуренции, то здесь есть шанс на расследование. Но в случае действительно работы спецслужб, то сегодня уже по горячим следам этого доказать скорее всего не удастся, потому что время уже упущено.

В любом случае, это дело будет бросать тень на и без того осложненные отношения с Беларусью – как следствие, могут активизироваться противостояния не только на уровне спецслужб, но и президентов или дипломатических представительств. Но это произойдет лишь тогда, когда появятся реальные доказательства.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда