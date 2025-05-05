Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной

Сергей Данилов
5 мая 2025, 19:00
142
Индия сейчас чувствует себя на подъеме. Именно поэтому действия Пакистана страна воспринимает как угрозу своим усилиям по достижению нового геополитического статуса.
Индия, Пакистан
Индия и Пакистан уже несколько дней ведут боевые действия в приграничье / Коллаж Главред, фото - ua.depositphotos.com

Группа вооруженных людей во вторник, 22 апреля, совершила нападение на иностранных туристов в Пахалгаме, популярном среди отдыхающих месте в живописном горном регионе Индии (регион Гималаев), в результате чего погибли около двух десятков человек.

Боевики открыли огонь по туристам на территории Джамму и Кашмира. На следующий день после нападения Индия, обвинила Пакистан в поддержке террористов, и остановила действие 60-летнего договора о разделе воды, объявила о закрытии главного сухопутного пограничного перехода с Пакистаном, ухудшила дипломатические связи и отменила визы для пакистанцев.

В свою очередь Пакистан, который отрицает какую-либо причастность к нападению, предупредил, что блокада будет рассматриваться как "акт войны" и ответил собственными контрмерами: приостановил визы для некоторых граждан Индии, выслал из страны некоторых индийских дипломатов и оборонных чиновников. Кроме того, в приграничных районах происходят перестрелки, а также обе страны привели свои ядерные арсеналы в боевую готовность.

видео дня

Однако широкомасштабные военные действия между Индией и Пакистаном маловероятны. Базовый сценарий развития событий - очень консервативный. Возможно, индийская сторона попытается нанести удар символического значения, некую определенную ракетную атаку по объекту, который они назовут "базой террористов Лашкар-е-Тайба". В ответ пакистанская сторона скажет, что Индия ударила в пустой хлев, убила три овцы, и что владельцу будет компенсирована их стоимость.

Но такое действие не будет означать настоящей эскалации. Индийским властям, с одной стороны, нужно показать своей аудитории хоть какой-то результат, чтобы оправдать ту информационную истерию, которая была поднята в медиа. С другой стороны, там есть иррациональные голоса, которые призывают жестко продемонстрировать отношение к терроризму. Потому что терроризм - это реальная проблема. В частности, деятельность группировки Лашкар-е-Тайба в Пакистане - не выдумка.

Один из депутатов парламента Индии заявил, что Пакистан должен быть разделен на несколько стран. Зато пакистанская сторона, через министра обороны, заверила, что не рассматривает возможность применения ядерного оружия против Индии.

Впрочем, фактом остается то, что именно индийская сторона существенно повысила уровень напряжения.

Одним из возможных объяснений является то, что этот теракт, если и не перечеркивает, то серьезно подрывает всю политику правительства Нарендры Моди, которую тот подавал как чрезвычайно успешную.

Индия сейчас чувствует себя на подъеме. В представлении политических элит и истеблишмента, именно Индия, а не Китай или Соединенные Штаты, должна стать ведущей державой мира через 20, 30 или 50 лет. Именно поэтому этот теракт они воспринимают как угрозу своим усилиям по достижению нового геополитического статуса и всему политическому курсу, который они вели в последнее время.

Реакция индийской стороны действительно выглядит преувеличенной, но следует учитывать, что теракт был чрезвычайно показательным и вызвал справедливое возмущение в обществе.

И именно индийская сторона очень не хочет, чтобы ситуация сошла на нет. Они вполне справедливо требуют от Пакистана прекратить применять двойные стандарты в отношении террористических организаций. Лашкар-е-Тайба не совершала терактов на территории Пакистана, уже достаточно давно не проявляла активности там, а вместо этого ведет социальную деятельность, и несмотря на формальный запрет, она продолжает функционировать в стране. Впрочем, за пределами Пакистана эта организация осуществляет террористические акты.

Индии нужно показать, что Пакистан несет ответственность, а сам Пакистан - доказать, что он что-то делает в этом направлении. На самом деле определенные действия уже были - лидер этой организации был ликвидирован силами пакистанских спецслужб в одном из городов. Правда, это событие не получило широкой огласки, и пакистанская сторона избегает его упоминаний. Тем не менее, именно после теракта и выдвинутых Индией обвинений, эти действия были осуществлены. Однако этого, безусловно, недостаточно.

Проблема еще и в том, что обе страны фактически ведут прокси-войну друг против друга. Пакистан обвиняет Индию в поддержке сепаратистов и террористов в Белуджистане и пакистанском Талибане. В свою очередь, индийская сторона обвиняет Пакистан в поддержке таких организаций, которые совершают теракты на территории Индии.

Поэтому просто так закончиться эта ситуация тоже не может - у обеих сторон есть как справедливые обвинения, так и манипуляции. Сейчас мы наблюдаем перестрелки, которые, впрочем, не приводят к жертвам. Но каждый день, проходящий с момента теракта, уменьшает вероятность того, что будет применена не только артиллерия, но даже минометы.

Вероятно, через несколько дней они вообще прекратят стрелять в воздух, как это происходит сейчас. Это один из реалистичных сценариев - не гарантированный, но очень вероятный.

Кто такой Сергей Данилов

Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

20:19Фронт
Свежая погода накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди

Свежая погода накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди

19:37Синоптик
Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной

19:00Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

Чем отмыть сильную ржавчину в ванной: давно забытый, но очень хороший способ

Чем отмыть сильную ржавчину в ванной: давно забытый, но очень хороший способ

Последние новости

20:29

Соседи ахнут от небывалого урожая: три сорта кабачков, которые перенесут жару

20:27

Сможет ли Европа самостоятельно защититься от РФ: в СМИ сделали прогноз

20:19

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

19:55

Зачем замачивают картофель перед приготовлением - знают только опытные хозяйкиВидео

19:37

Свежая погода накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
19:33

Враг готовит провокации к 9 мая: партизаны рассекретили циничный замысел россиян

19:16

Евровидение-2025: Украина теряет позиции по прогнозам букмекеров

19:04

3 запрета, которые категорически нельзя нарушать: важные приметы 6 мая

18:55

Уничтожили вместе с техникой: Генштаб раскрыл последствия удара по пункту управления РФ

Реклама
18:52

Настоящее чудо из тени: какие деревья радуют плодами даже без солнечных лучейВидео

18:51

Их встретили аплодисментами: украинские военные прошли маршем в ЛондонеВидео

18:33

Обстрел Киева 4 мая: как сейчас выглядит место падения дронов на ОболониФото

18:29

Доллар пошел вниз: появился свежий курс валют на 6 мая

18:22

За месяц "содрал" с солдат почти миллион гривен: на фронте поймали комбатаФотоВидео

18:14

Вспомнят единицы: как раньше называлось OLX и почему название изменилиВидео

18:03

У россиян есть цель: аналитик рассказал о проблеме ВСУ на Лиманском направлении

17:32

Как быстро очистить фритюрницу: жир и грязь отлетят буквально на глазахВидео

17:26

"Молодая копия": СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова

17:20

Жестоко расстреляли и уехали: в РФ начали нападать на правоохранителейВидео

17:10

Из двух городов Украины объявили срочную эвакуацию - детали

Реклама
17:02

Киев ожидает поставку нового вооружения: СМИ узнали что и когда получит Украина

16:42

"Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

16:23

Россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе: чего испугались оккупанты

16:11

Как вырастить сочные и вкусные домашние помидоры - неожиданный лайфхак

16:10

Украина готовит "сюрприз" для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара

15:58

Копеечное средство удвоит урожай: огурцы в мгновение ока ускорят ростВидео

15:47

На Крым могут полететь украинские баллистические ракеты: Братчук рассказал детали

15:40

После расставания с Тереном: Инна Белень подтвердила новый роман

15:35

Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку

15:25

Сергей Дейнеко вручил ключи от новых квартир героям-пограничникамФото

15:23

"Встреча на слуху": в Кремле заявили, что Трампу необходимо поговорить с Путиным

15:14

ВСУ освободили поселок на важном направлении: в DeepState раскрыли детали

15:07

Почему запрещено ссориться с близкими 6 мая: какой праздник и день ангела

14:44

В России начинают блокировать связь перед парадом 9 мая: чего боится Москва

14:35

Рупор стресса: один неожиданный признак "кричит" о крупной проблемеВидео

14:08

В МВФ советуют Украине повысить налоги с 2026 года - Forbes

14:01

Настя Каменских воссоединилась с Потапом в день рождения - что он ей подарил

13:58

Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды: где завтра будет холоднее всего

13:54

Не переживут стирку: 2 неожиданные вещи, которые не следует класть в стиралкуВидео

13:22

В США разыскали пропавшую без вести 62 года назад женщину: что с ней случилось

Реклама
13:10

Суд арестовал бывшего зама Ермака с залогом в 18 миллионов

13:08

Сырский сделал заявление о Курской операции: о чем признался генерал

13:03

Звезда Лиги смеха рассказал про отношения и близость с другими женщинами: "Это не измена"

12:56

Представила своего нового партнера: бывшая жена Комарова уехала из Украины

12:51

Цены на ранние овощи и фрукты в Украине полетели вниз: что внезапно подешевело

12:21

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

12:12

В Украину могут вернуться графики отключения света: названы сроки

12:11

Германия при Мерце может стать партнером Украины №1 - Андрей Мельник

12:07

Поднялось голубое пламя: в Саратове партизаны атаковали объект энергетики РФ

11:54

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 мая

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять