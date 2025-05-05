Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной

Индия сейчас чувствует себя на подъеме. Именно поэтому действия Пакистана страна воспринимает как угрозу своим усилиям по достижению нового геополитического статуса.

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Индия и Пакистан уже несколько дней ведут боевые действия в приграничье / Коллаж Главред, фото - ua.depositphotos.com

Группа вооруженных людей во вторник, 22 апреля, совершила нападение на иностранных туристов в Пахалгаме, популярном среди отдыхающих месте в живописном горном регионе Индии (регион Гималаев), в результате чего погибли около двух десятков человек.

Боевики открыли огонь по туристам на территории Джамму и Кашмира. На следующий день после нападения Индия, обвинила Пакистан в поддержке террористов, и остановила действие 60-летнего договора о разделе воды, объявила о закрытии главного сухопутного пограничного перехода с Пакистаном, ухудшила дипломатические связи и отменила визы для пакистанцев.

В свою очередь Пакистан, который отрицает какую-либо причастность к нападению, предупредил, что блокада будет рассматриваться как "акт войны" и ответил собственными контрмерами: приостановил визы для некоторых граждан Индии, выслал из страны некоторых индийских дипломатов и оборонных чиновников. Кроме того, в приграничных районах происходят перестрелки, а также обе страны привели свои ядерные арсеналы в боевую готовность.

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Однако широкомасштабные военные действия между Индией и Пакистаном маловероятны. Базовый сценарий развития событий - очень консервативный. Возможно, индийская сторона попытается нанести удар символического значения, некую определенную ракетную атаку по объекту, который они назовут "базой террористов Лашкар-е-Тайба". В ответ пакистанская сторона скажет, что Индия ударила в пустой хлев, убила три овцы, и что владельцу будет компенсирована их стоимость.

Но такое действие не будет означать настоящей эскалации. Индийским властям, с одной стороны, нужно показать своей аудитории хоть какой-то результат, чтобы оправдать ту информационную истерию, которая была поднята в медиа. С другой стороны, там есть иррациональные голоса, которые призывают жестко продемонстрировать отношение к терроризму. Потому что терроризм - это реальная проблема. В частности, деятельность группировки Лашкар-е-Тайба в Пакистане - не выдумка.

Один из депутатов парламента Индии заявил, что Пакистан должен быть разделен на несколько стран. Зато пакистанская сторона, через министра обороны, заверила, что не рассматривает возможность применения ядерного оружия против Индии.

Впрочем, фактом остается то, что именно индийская сторона существенно повысила уровень напряжения.

Одним из возможных объяснений является то, что этот теракт, если и не перечеркивает, то серьезно подрывает всю политику правительства Нарендры Моди, которую тот подавал как чрезвычайно успешную.

Индия сейчас чувствует себя на подъеме. В представлении политических элит и истеблишмента, именно Индия, а не Китай или Соединенные Штаты, должна стать ведущей державой мира через 20, 30 или 50 лет. Именно поэтому этот теракт они воспринимают как угрозу своим усилиям по достижению нового геополитического статуса и всему политическому курсу, который они вели в последнее время.

Реакция индийской стороны действительно выглядит преувеличенной, но следует учитывать, что теракт был чрезвычайно показательным и вызвал справедливое возмущение в обществе.

И именно индийская сторона очень не хочет, чтобы ситуация сошла на нет. Они вполне справедливо требуют от Пакистана прекратить применять двойные стандарты в отношении террористических организаций. Лашкар-е-Тайба не совершала терактов на территории Пакистана, уже достаточно давно не проявляла активности там, а вместо этого ведет социальную деятельность, и несмотря на формальный запрет, она продолжает функционировать в стране. Впрочем, за пределами Пакистана эта организация осуществляет террористические акты.

Индии нужно показать, что Пакистан несет ответственность, а сам Пакистан - доказать, что он что-то делает в этом направлении. На самом деле определенные действия уже были - лидер этой организации был ликвидирован силами пакистанских спецслужб в одном из городов. Правда, это событие не получило широкой огласки, и пакистанская сторона избегает его упоминаний. Тем не менее, именно после теракта и выдвинутых Индией обвинений, эти действия были осуществлены. Однако этого, безусловно, недостаточно.

Проблема еще и в том, что обе страны фактически ведут прокси-войну друг против друга. Пакистан обвиняет Индию в поддержке сепаратистов и террористов в Белуджистане и пакистанском Талибане. В свою очередь, индийская сторона обвиняет Пакистан в поддержке таких организаций, которые совершают теракты на территории Индии.

Поэтому просто так закончиться эта ситуация тоже не может - у обеих сторон есть как справедливые обвинения, так и манипуляции. Сейчас мы наблюдаем перестрелки, которые, впрочем, не приводят к жертвам. Но каждый день, проходящий с момента теракта, уменьшает вероятность того, что будет применена не только артиллерия, но даже минометы.

Вероятно, через несколько дней они вообще прекратят стрелять в воздух, как это происходит сейчас. Это один из реалистичных сценариев - не гарантированный, но очень вероятный.

Кто такой Сергей Данилов Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, специально для Главреда

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