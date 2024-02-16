Способен ли Трамп сдать Украину?

По меньшей мере половина из тех пожаров и аварий, которые случаются сейчас в России.

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Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Война в этом определяющем году напоминает соревнование, популярное среди альпинистов: кто дольше продержится на одной руке. Понятно, что упадут оба, вопрос, кто не выдержит первым.

Сложную ситуацию Украины с личным составом ВСУ, вооружением и обще государственными финансами мы знаем. Хотя бы потому, что наши власть имущие в первую очередь обсуждают вопросы повышения тарифов, фискального давления и мобилизации. А наездов на бизнес под видом проверок или обысков, несмотря на обещание президента, силовики не прекратили.

Но не надо паниковать, что у нас все плохо, а у агрессора все в порядке. Там почти герметичные условия, наружу просачивается минимум. Но и этого достаточно, чтобы констатировать, что система управления недоимперии работает с предельной перегрузкой.

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По меньшей мере половина из тех пожаров и аварий, которые случаются сейчас в России - это не успешные действия наших диверсантов, это трескается по швам сама тамошняя система. Именно поэтому Путин так настойчиво продвигает идею срочных переговоров с фиксацией линии боевого противостояния.

Такая фиксация - однозначно на пользу агрессору. Он получит передышку для накопления сил и вооружения, а потенциал для этого там огромный. В отличие от нас. Но главное, что еще два-три года оккупации, и захваченные украинские регионы нам придется не освобождать, а завоевывать.

Оккупанты действуют системно. Они уничтожают или выдавливают проукраинское население и завозят свое. Другие вынуждены приспосабливаться, чтобы выжить. И под давлением безумной пропаганды сознание людей трансформируется, мы это уже видим, особенно, касается молодежи на оккупированных территориях. Через несколько лет относительно честный референдум даже при наличии внешних наблюдателей даст результат в пользу агрессора.

Вроде бы, у москвы все складывается. Сегодняшний лидер предвыборной гонки США Д. Трамп публично заявляет, что готов заставить Украину начать мирные переговоры с Россией под угрозой прекращения поддержки. Понятно, что при таких стартовых условиях переговоры будут скрытой капитуляцией.

Но бизнесмен до самых внутренностей и повеса в молодости Трамп знает, что обещать - не значит жениться. Сейчас он говорит то, что усложняет жизнь Дж. Байдену, а также выборы демократам. Соответственно, повышает его шансы на возвращение к власти. Но если Трамп вернется, то будет действовать так, как подсказывает ситуация и многочисленные советники.

Кстати, очень показательным является свежее заявление Байдена, который подчеркивает, что ни один президент США (то есть, включая Трампа!) не будет танцевать под балалайку с Кремлем. Это прозрачный намек на институциональные предохранители, которое действуют в Штатах весьма эффективно. Время от времени даже радикально.

А если Трамп в случае потенциального избрания все же попытается выполнить свои лозунги и относительно сдачи Украины, и относительно отказа от защиты Европы (сомневаюсь в этом, но аналитический подход обязывает рассматривать все варианты), то Белый Дом рискует столкнуться с довольно парадоксальной геополитической ситуацией.

Европа на политическом уровне уже поняла, что Украина - это ее щит. И таки начала реанимировать свой ВПК. Поэтому несмотря на шантаж от Трампа, ЕС может продолжить военную и финансовую поддержку Украины. Конечно, тоже поддерживая идею мирных переговоров. Но на других - не путинско-карлсоновских, а более-менее приемлемых для Украины европейских условиях.

И вот эти, не капитулянтские для Украины условия, может поддержать Китай. Потому что ему важно поставить на место США в их попытках быть единственной решающей силой в мире. А также разблокировать очень прибыльный и потому очень интересный для Китая европейский рынок, которому мешает бессмысленная война, развязанная кремлевским глуповатым вассалом Пекина.

Но в любом варианте Украине жизненно необходимо срочно наращивать собственные оборонные возможности - как самостоятельно, так и в кооперации с партнерами. А вот в этом важнейшем направлении, где мы отстаем от ситуации лет на десять, принципиальных сдвигов, к сожалению, не фиксируется.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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