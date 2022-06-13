Спасение России от поражения, или Что не так с предупреждениями Байдена о вторжении

В США вокруг разведки дикий скандал – два крупнейших провала менее чем за год, и один из них из-за Украины / Коллаж Reuters, УНИАН

По поводу "Байден всех предупреждал, а его никто не послушал" следует отметить несколько вещей.

Прежде всего, в США вокруг разведки дикий скандал – два крупнейших провала менее чем за год. Первый – когда американская разведка говорила, что в Афганистане все хорошо, и пришлось драпать с позором на весь мир. Второй – когда она оценивала способность Украины противостоять России пресловутые "два-три дня".

Так что без иллюзий. История с Украиной и Афганистаном показала, что американские разведчики тоже умеют лажать.

Кроме того, в администрации Байдена продолжают работать откровенно пророссийские элементы: Бернс (глава ЦРУ, бывший посол США в России и откровенный недоброжелатель Украины, был всегда против вступления нашей страны в НАТО) и помощник Байдена Салливан. Это только явные агенты влияния, которым победа нашей страны не нужна.

Многие говорят о визите Бернса в Киев 18 января, но забывают о предельно мутном визите Бернса в Москву осенью прошлого года. Аж на два дня, хотя чтобы предупредить о "последствиях вторжения" достаточно было и одного дня.

Значит, была целая серия встреч с непонятной повесткой. Да и Блинкен до войны вел себя очень подозрительно, когда в каждой своей речи напирал на выполнение "Минска". Но сейчас, по моим наблюдениям, он уже на правильной стороне.

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В целом, этот вброс преследует две цели:

1) разведка США прикрывает свою задницу;

2) пророссийская группа в США отчаянно пытается спасти русских от поражения, затормозив помощь Украине. Уверен, что скоро начнут качать тему о "дикой коррупции", чтобы подорвать доверие к нашей армии, которая якобы может оставить или продать оружие врагу.

Кроме того, когда вы думаете, что, распространяя такие сведения, бьете по "слугам", то сильно ошибаетесь. Бьете вы и по ВСУ тоже, потому что могут начаться брожения и задержка с помощью, что приведет к дополнительным жертвам.

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Тем не менее, к войне, правда, никто не готовился (разве, что в последние два три месяца началась подготовка). Деньги тратились на дороги, а не на заливку бетоном приграничных областей и закупку ракет и оружия. Но у нас сейчас один враг – Россия. Враг пытается раскачать наше единство, в том числе через некоторые западные СМИ.

Я никого ни в чем убеждать не собираюсь, но, играя в эти игры, вы ухудшаете положение страны и нашей армии. Выбор за вами. Но, по-моему, лучше не быть "полезным идиотом" для врага.

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Берите пример с Израиля. У них разбор полетов происходит только после войны, когда стране ничего не угрожает. И там снимают командиров, даже если операции были удачными, но не оптимальными.

Так что верить можно только в себя, в народ, в армию. Остальное сейчас не имеет никакого значения.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт