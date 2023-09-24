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Союзники сознательно дозируют нам поставки оружия?

Александр Кочетков
24 сентября 2023, 06:46
Прежде чем выдвигать претензии к меркантильным союзникам, надо сначала посмотреть в зеркало. Разве Украина полностью перешла на военные рельсы?
Союзники сознательно дозируют нам поставки оружия?
Ракеты ATACMS и другие будут / Коллаж: Главред, фото: фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Выкипедия

В украинском обществе сформировалось мнение, что главные союзники сознательно дозируют нам поставки самого современного оружия. И причины здесь как две.

Во-первых, союзники хотят варить лягушку-Россию постепенно, чтобы не спровоцировать ее на что-то апокалиптическое против стран НАТО. Во-вторых, если бы война закончилась в 2023 году, то военно-промышленный комплекс США и Европы просто не успел бы отбить затраты на расконсервирование промышленных линий по массовому производству оружия и боеприпасов.

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Это примеры характерных полумифов этой войны, по которым украинцы становятся жертвами циничной "realpolitik" и того, что западный бизнес жаждет заработать побольше денег.

Но обе вышеприведенные причины небезосновательны.

Космическая разведка свидетельствует, что недоимперия активно пытается восстановить деятельность ядерного полигона на Новой Земле. Если России удастся провести успешные ядерные испытания стратегического и тактического ядерного оружия, то мир серьезно приблизится к потенциальному апокалипсису. И не считаться с этим лидеры демократического мира не могут. Поэтому и постепенность, которую, например, я лично, не воспринимаю, но понимаю.

А насчет второго аргумента, то да, деньги таки правят миром. И во время мира, и во время войны тоже.

Однако прежде чем выдвигать претензии к меркантильным союзникам, надо сначала посмотреть в зеркало. Разве Украина полностью перешла на военные рельсы? И вместо перекладывания брусчатки в городах начали массово производить дроны? Мы прекратили тратить деньги в ресторанах и других развлекательных заведениях и направили их на помощь нашим воинам? Правоохранители уже не обнаруживают у военкомов каких-то сказочных состояний?

У нас хоть началось расследование, почему Украина, которой после СССР остался очень мощный ВПК, на начало войны оказалась лишь с двухмесячным запасом снарядов и патронов? Да вот же...

Если страна не является самодостаточной хотя бы по основным оборонным показателям, она будет вынуждена обращаться за помощью. Которую приходится принимать с благодарностью, даже если она не всегда соответствует нашим потребностям. Тем более, желаниям.

Вот почему ракеты ATACMS и другие будут. Но тогда и в том количестве, как решат наши союзники, исходя из собственных стратегических интересов. Потому что мы за тридцать лет об украинских стратегических интересах не очень и задумывались.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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Александр Кочетков ATACMS
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