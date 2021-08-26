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Союз УЗ и Deutsche Bahn: чего ждать пассажирам

Сергей Вовк

Директор Центра транспортных стратегий

26 августа 2021, 20:19

Если мы хотим хороший сервис, нужно быть готовыми к тому, что цены будут расти.

Deutsche Bahn
Мининфраструктуры подписало меморандум с немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn / Reuters

Мининфраструктуры подписало соглашение с немецкой компанией Deutsche Bahn Engineering & Consulting, которое позволит Укрзализныце усилить процесс управления пассажирскими перевозками.

Понятно, что говорить о каких-либо предметных изменениях для пассажиров явно преждевременно. То, что было подписано на данный момент – это меморандум, который должен быть реализован в два этапа. Первый этап – консалтинг, во время которого немецкие специалисты проанализируют существующую операционную модель пассажирских перевозок Укрзализныци и попробуют найти те решения, которые мы сами пока найти не можем, а именно – создать устойчивую модель пассажирских перевозок, определить потребность и приоритетность капитальных инвестиций и другие важные аспекты.

На данный момент у нас работает модель кросс-субсидирования, когда пассажирские перевозки финансируются за счет грузовых. Но эта модель, во-первых, непрозрачна, а во-вторых, по факту приводит к тому, что программы капитальных инвестиций не выполняются. При этом никто не понимает реальной себестоимости пассажирских перевозок, железная дорога не получает компенсаций между тарифными поступлениями и своими реальными затратами по этому направлению. Потому на данном этапе определение финансовой модели будет основной задачей, которая будет поставлена немецким консультантам (тем более, что Deutsche Bahn Engineering & Consulting – это специальное подразделение, которое как раз занимается подобным функционалом).

На следующем этапе, если результаты этого проекта будут признаны такими, которые могут быть имплементированы в Украине, то речь может идти об участии специалистов Deutsche Bahn непосредственно в управлении пассажирскими перевозками УЗ для того, чтобы они могли реализовать наработки на практике. Подобный опыт (причем весьма успешный) уже был в Казахстане – и это создает определенные предпосылки, что такая модель может сработать и в Украине.

Читайте такжеКогда в поездах Украины обновят вагоны: Сумская публично потребовала от Укрзализныци ответаВ целом действующая модель кросс-субсидирования зашла в тупик, что видно по постоянному падению качества пассажирских перевозок. Одним из вариантов решения могло бы быть разделение перевозок на два сегмента:

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  1. Социальный – это пригородные поезда, перевозки в плацкартных вагонах и купе с более низким уровнем комфорта. В этом случае "УЗ" будет получать компенсации, бюджетные платежи на центральном или местных уровнях, которые будут покрывать разницу между себестоимостью перевозок и теми деньгами, которые получает компания от продажи билетов.
  2. Конкурентный – в нем могут работать, например, Интерсити и поезда повышенного комфорта. Здесь ценообразование будет строиться, исходя из конкуренции с другими видами транспорта, в частности, автобусными и авиаперевозками (уже сегодня на отдельных маршрутах стоимость проезда в СВ-вагоне равна им или даже выше цены авиабилета).

На данный момент стоимость пассажирских перевозок устанавливается административно и не покрывает затрат УЗ – убытки превышают 12 миллиардов гривен. Это не выгодно ни самой компании, ни пассажирам. Если же говорить о том, что будет с ценами, то в социальном сегменте они наверняка будут регулироваться государством и ключевым показателем будет реальная платежеспособность населения. Тут важно анализировать как макроэкономические показатели, так и социальные последствия от роста стоимости перевозок. Тогда как в конкурентном сегменте "УЗ" будет более самостоятельна в ценообразовании, и будет искать ту стоимость, которая будет привлекательна для пассажира и которую он готов платить в сравнении с другими видами транспорта. Потому если мы хотим хороший сервис, нужно быть готовыми к тому, что цены будут расти, и деньги, которые будет получать УЗ, будут направлены на обновление подвижного состава и рост качества перевозок.

Для того, чтобы просчитать эту модель, привлечение немецких специалистов может быть полезным. Но насколько оно будет эффективным – покажет время.

Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий, специально для Главреда

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