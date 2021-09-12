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Союз диктаторов Путина и Лукашенко: кто выиграл, а кто в проигрыше?

Леонид Гозман

российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил"

12 сентября 2021, 07:45

Пока Беларусь независима, шансы на интеграцию в Европу сразу же после падения режима Лукашенко очень велики.

Путин, Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Похоже, брату нашему, Александру Григорьевичу, все же, выкрутили руки. Совсем влиться в состав России он не согласился и до этого, судя по некоторым ремаркам Путина, еще очень далеко. Но на многое и согласился, сделав столь нужные Путину подарки к выборам.

Кто выиграл, а кто в проигрыше?

Выиграл немного российский режим и лично Путин В.В. Никакой особой радости от сближения с Беларусью не будет, но, во-первых, они живут в прошлом и этого не понимают, во-вторых, базовым электоратом Единой России это будет восприниматься, все же, в плюс, что важно на фоне масштабных минусов. Что-то,¸ наверное, в обмен на его хорошее поведение, пообещали и Лукашенко.

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А кто проиграл?

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Главным проигравшим от укрепления союза двух диктатур является народ Беларуси. Пока Беларусь независима, шансы на интеграцию в Европу сразу же после падения режима Лукашенко, очень велики. Беларусь же в объятья российской империи будет разделять ее судьбу.

Я полагаю, проиграл народ России. И потому, что праздник восстановления единства будет оплачиваться рядовыми гражданами России, и, главное, потому, что к тем территориям, где россиян ненавидят как оккупантов и поработителей добавляется и Беларусь. Собственно, отношение к россиянам стало ухудшаться с самого момента открытой поддержки Лукашенко после его провала на выборах. Но теперь будет еще хуже.

Впрочем, надеюсь, все это в обозримом будущем закончится!

viber
Александр Лукашенко Владимир Путин
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