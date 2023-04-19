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"Совок" - это чума, сколько бы ни лечились последствия - следы заметны всегда

Сергей Иванов
19 апреля 2023, 06:20
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Для Украины большевистский период имел плачевные последствия и, к сожалению, не только в эстетическом смысле.
Демонтаж памятника советским
Демонтаж памятника советским "освободителям" на украинско-словацкой границе в Ужгороде / УНИАН

Разница между Европой постсоциалистической и Европой, которую совок не коснулся - очень наглядная.

Взять, к примеру, Австрию и Словакию. Когда ты въезжаешь с австрийской территории в пригороды Братиславы, сразу фиксируешь признаки совкового архитектурного наследства.

Панельные дома с маленькими окнами, которые, несмотря на все попытки словаков придать им оптимистичный вид, остаются депрессивными многоквартирными склепами.

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Серые "конструктивистские" здания универсального назначения, одинаковые как уродливые близнецы. Гигантомантский мемориал "освободителям", возведенный на костях.

И все эти артефакты - такие заметные, такие мизантропические, такие мертвые, что уродуют собой весь городской ландшафт - и великолепную архитектуру старого города, и роскошные модерные сооружения.

Это - Словакия, где совок никогда не свирепствовал в полную силу. Для Украины большевистский период имел гораздо более плачевные последствия и, к сожалению, не только в эстетическом смысле.

Совок - это чума. Сколько бы ни лечились последствия - следы заметны всегда. И поэтому мы должны давить все тоталитарное, все необольшевистское, чтобы не позволить ему вновь обрести силу и исказить все вокруг себя на многие поколения вперед. Даже если сегодня это тоталитарное пьет лавандовый латте и не производит впечатления угрозы.

Источник

СССР Сергей Иванов
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