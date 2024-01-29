Сегодня из Офиса премьер-министра Орбана уже прозвучали сигналы относительно того, что Венгрия разблокирует пакет помощи Украине.

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Встреча представителей Украины и Венгрии / Коллаж Главред, фото t.me/ermaka2022

В Ужгороде началась важная встреча представителей Украины и Венгрии.

Как бы там ни было, но соседям необходимо договариваться, тем более Венгрия влияет на целый ряд решений, крайне важных для Украины.

Это и евроинтеграция, и пакет помощи ЕС для нашей страны на 50 млрд евро.

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Во встрече принимают участие: руководитель ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - со стороны Украины и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петеро Сийярто с командой - со стороны Венгрии.

По словам Андрея Ермака:

"Работаем, чтобы наладить отношения, нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы".

Накануне встречи, ЕС выдвинула своеобразный удьтиматум Венгрии по разблокированию пакета помощи Украине.

Под угрозой оказались инвестиции в эту страну, национальная венгерская валюта и государственные облигации уже второй день под существенным рыночным давлением.

Сегодня из Офиса премьер-министра Орбана уже прозвучали сигналы о том, что Венгрия разблокирует пакет помощи Украине.

Ожидаем важных результатов.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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