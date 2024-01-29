В Ужгороде началась важная встреча представителей Украины и Венгрии.
Как бы там ни было, но соседям необходимо договариваться, тем более Венгрия влияет на целый ряд решений, крайне важных для Украины.
Это и евроинтеграция, и пакет помощи ЕС для нашей страны на 50 млрд евро.
Во встрече принимают участие: руководитель ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - со стороны Украины и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петеро Сийярто с командой - со стороны Венгрии.
По словам Андрея Ермака:
"Работаем, чтобы наладить отношения, нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы".
Накануне встречи, ЕС выдвинула своеобразный удьтиматум Венгрии по разблокированию пакета помощи Украине.
Под угрозой оказались инвестиции в эту страну, национальная венгерская валюта и государственные облигации уже второй день под существенным рыночным давлением.
Сегодня из Офиса премьер-министра Орбана уже прозвучали сигналы о том, что Венгрия разблокирует пакет помощи Украине.
Ожидаем важных результатов.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.