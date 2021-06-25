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Соломоново решение по "Мотор Сичи": что ждет жизненно важное для Украины предприятие

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
25 июня 2021, 10:37

Китайцы очень заинтересованы в предприятии "Мотор Сич" и той продукции, которую оно производит.

С китайскими инвесторами
Кабмин не планирует национализировать "Мотор Сич", но государство сохранит контроль над предприятием / УНИАН

Как заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, Кабмин не планирует добиваться национализации завода "Мотор Сич", речь идет об установлении контроля со стороны государства. В принципе, государственный контроль над предприятием можно осуществлять без смены собственника. Условно говоря, китайцы могут остаться в руководстве "Мотор Сичи", но при этом с ними будут достигнуты договоренности о том, что весь менеджмент предприятия будет украинским и будет подчиняться непосредственно Кабинету министров либо Укроборонпрому. Такой вариант вполне возможен.

Если говорить о китайских инвесторах "Мотор Сичи", то ситуация с ними мегамутная. Ведь тот инвестор, который был ранее, уже якобы обанкротился. При этом "Мотор Сич" является полугосударственным предприятием. К тому же, очень похоже, что вместе с китайскими из этой истории торчат и российские "уши".

Несмотря ни на что, китайцы от "Мотор Сичи" не откажутся, так как их интерес к этому предприятию велик – им интересна продукция, которую производит завод, в первую очередь, двигатели. Ведь сами китайцы, несмотря на технологический подъем Китая, подобных двигателей создать так и не смогли. Для китайцев важно и то, что "Мотор Сич" производит двигатели не только к самолетам, но и к ракетам. Также для китайцев представляют интерес и вертолетные двигатели, ведь Китай сильно провисает по своей вертолетной программе.

Одним словом, китайцы заинтересованы в "Мотор Сичи", как и россияне.

При этом совершенно понятным является вмешательство американцев в наши взаимоотношения с китайскими инвесторами. Именно американцы потребовали от Украины, чтобы вопрос с "Мотор Сичью" был решен путем национализации или другим путем.

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В любом случае, решение о сохранении контроля государства над столь важным предприятием можно только поддерживать, это был правильный ход. "Мотор Сич" – это критически важное предприятие для Украины, для ее "оборонки". Ведь все "Нептуны", все двигатели производятся именно на "Мотор Сичи".

Не исключено, что удалось найти некое "соломоново решение", которое устроило и Украину, и китайцев. Возможно, с китайцами была достигнута договоренность о том, что они либо выкупят двигатели, либо загрузят предприятия, а взамен их не выгоняют из акционеров, оставив до лучших времен.

Читайте такжеПочему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для УкраиныК тому же, уже шли суды по национализации "Мотор Сичи", но пока не понятно, какова их перспектива.

Что касается убытков для Украины из-за судов и ситуации с китайскими инвесторами, то, когда речь идет о национальной безопасности и выживании государства, это не большая беда. Даже если китайцы будут требовать от нас компенсации и выплаты 3 млрд долларов. Впрочем, очень сомневаюсь, что суд их присудит. Что такое 3 млрд в сравнении с, например, построением собственной ракетной программы Украины и укреплением безопасности государства? Сохранив государственный контроль на "Мотор Сичью", мы получим гораздо больше, чем если предприятия не станет, либо оно будет непонятно под чьим контролем.

Так что направление выбрано правильно, и не исключено, что в этой ситуации возможно "соломоново решение". Однако пока что остается открытым вопрос о позиции США, т.е. что скажет Вашингтон на это решение Украины, как будет реагировать. Если американцы объявили Китай своим главным соперником и конкурентам, пока не ясно, дадут ли они нам возможность продолжить в каком-то виде работу с китайцами.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

двигатели национализация Мотор-Сич Тарас Загородний новости Китая Олег Уруский
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