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Соледар - пиррова победа для россиян: окружения украинского гарнизона в Бахмуте нет

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

30 января 2023, 06:01
Со взятием Соледара россиянами не решен вопрос взятия под огневой контроль трассы снабжения.
Соледар - пиррова победа для россиян: окружения украинского гарнизона в Бахмуте нет
ВСУ нанесли оккупантам максимальное поражение / Татьяна Коваленко, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Организованный выход подразделений Вооруженных сил Украины из Соледара ни в коей мере не является поражением украинской стороны и победой — российской. Враг заплатил за временный контроль над городом большую цену, а Силы обороны — выиграли время и получили новые возможности для дальнейшей деоккупации украинской земли.

Мы можем говорить об определенном успехе ВСУ - о достижении тактических результатов. Ведь мы нанесли врагу максимальное поражение в живой силе и технике и выполнили поставленные задачи.

То есть, во-первых, мы задержали агрессора больше чем на пол года. За это время врагу удалось продвинуться максимум на 20 километров.

Во-вторых, ВСУ нанесли оккупантам максимальное поражение. И главное то, что мы выиграли время для получения новых образцов оружия, построили вторую и третью линии обороны. А также наиболее боеспособные части ВСУ прошли подготовку и получили современное оснащение.

Стоит отметить, что Соледар — это небольшой городок с 11 тысячами населения до войны. Единственная его ценность с военной точки зрения заключается в том, что оно является первой линией нашей обороны на отрезке Бахмут-Северск.

Со взятием Соледара россиянами не решен вопрос взятия под огневой контроль трассы снабжения. Бои сейчас идут за контроль над трассой. Поэтому сам контроль над городом им ничего со стратегической точки зрения не дает. Так же, как и контроль над железнодорожной станцией "соль".

Эта станция не является такой ключевой, как, например, Дебальцево для оккупационной армии, по которой осуществлялось снабжение войск.

Так что со взятием жилой застройки города не решается основной вопрос. Сейчас линия обороны проходит по реке Бахмутка - железнодорожный путь в сторону Благодатного. Именно это не позволяет врагу создать предпосылки оперативного окружения Бахмута. Для того, чтобы сделать это, необходимо взять контроль над локациями.

В настоящее время подразделения десантно-штурмовых войск ВС рф пытаются давить с юга и севера именно в район населенного пункта Благодатное, чтобы перекрыть путь и взять под физической и огневой контроль трассу, соединяющую Бахмут, Соледар и Северск.

И именно это – ключевая задача оккупантов в моменте взятия Соледара. Никоим образом это не контроль за "Артемсолью".То есть главная цель противника - отрезать снабжение для украинского гарнизона в Бахмуте.

По моему мнению, не исключено, что украинские войска со временем отойдут и из Бахмута. А в дальнейшем оборонительная линия выстроится на участке Часов Яр-Константиновка-Краматорск-Славянск. А они, по оценкам самой российской стороны, являются неприступными крепостями.

Учитывая количество потерь россиян в боях за Бахмут, оккупация Соледара, — мягко говоря, Пиррова победа.

Пригожин во время боев за Соледар заявил, что в штурмовых боях непосредственно в Соледаре участвовали исключительно "вагнеровцы". Примечательно, что минобороны рф сообщало о том, что подразделения ДШВ с юга и севера заблокировали город Соледар. Речь идет о том, что так называемый "спецконтингент" Пригожина фактически запустили в город и закрыли для них выходы.

Еще раз подчеркиваю: пригожинских наемников запустили в Соледар по так называемому "коридору" для уличных боев. А уличные бои – это бои высокой интенсивности. И в это время с обеих сторон подразделения воздушно-десантных войск рф блокируют город, фактически не давая им возможности выйти.

Показательно, что такое русское сообщество, как "Русь сидящая", которую трудно заподозрить в симпатиях к Украине, заявила, что общие потери ЧВК "Вагнера" в боях за Бахмут и Соледар составляет примерно 40 тысяч. В своем подсчете они исходят из того, что было 50 тысяч наемников из числа заключенных, а сейчас осталось не более 10 тысяч.

Донецкая область - это большая агломерация, и если они с такими потерями будут каждый маленький населенный пункт брать, то людей не хватит.

Напомню, 25 января, Вооруженные Силы Украины полностью покинули город Соледар, что в Донецкой области. Бойцы отступили из города, чтобы сохранить жизнь личного состава и закрепиться на заранее подготовленных рубежах обороны.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться. Сейчас ситуация в городе контролируемая.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда.

Бахмут Соледар
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