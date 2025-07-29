Соглашение ЕС-США подписано. Что это значит для нас?

После завершения переговоров с ЕС, Трамп входит в переговоры с Китаем, где ЕС, уже гарантированно, будет идти в фарватере США.

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Рютте и Трамп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Это соглашение прячет предложения Дмитриева и открывает путь к переговорам США-Китай. Теперь попробую кратко объяснить все это человеческим языком.

1. США (Трамп) долго колебались по поводу того, как работать с россиянами. На столе было две противоположные концепции: одна предполагала максимальное выдавливание России с энергетических рынков мира и прежде всего ЕС. Другая, (предложение Дмитриева) - предполагала, что Штаты становятся посредником в торговле российских энергоносителей на подсанкционных рынках. Соглашение с ЕС показало, что США приняли решение отвергнуть предложение Дмитриева (как минимум, на этом этапе) и идут по пути постепенного сужения российского энергетического влияния. Обещание покупать американские энергоносители на 600 млрд - означает отказ европейцев от российских газа и нефти. И это только начало.

2. Сейчас для нас, как я уже это неоднократно писал и говорил, ключевым фактором должна стать ситуация в Индии. США, по логике, должны надавить на Дели, которое должно заместить российскую нефть на ближневосточную. Если это произойдет, российские нефтяные доходы упадут примерно на четверть, а это в свою очередь будет означать, что Путин будет стоять перед дилеммой: резко сокращать инфраструктурные и некоторые социальные проекты, чтобы увеличить военные расходы или наоборот, заморозить военные расходы, как минимум, на уровне 2025 года.

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3. После завершения переговоров с ЕС, Трамп входит в переговоры с Китаем, где ЕС, уже гарантированно, будет идти в фарватере США. Это ключевые для нас переговоры, потому что именно они будут определять не только то, как будет устроен торговый мир следующего десятилетия, но и то, как будет или не будет заканчиваться война в Украине.

4. Россия нужна и Вашингтону и Пекину, как слабое государство с прогнозируемым и понятным руководством. Похоже, США уже понимают, что оторвать Россию от Китая на этом этапе невозможно. И их может устроить максимально ослабленная Россия, ориентированная прежде всего на Пекин, который выступает покупателем последней надежды, но не дает новые технологииии и не строит современные производства в РФ.

5. Я могу выдвинуть гипотезу, что политическое будущее Путина во многом будет зависеть от его договороспособности в украинском вопросе. Правда, в ходе переговоров США-Китай, Украине будут выдвинуты достаточно жесткие условия "компромисса".

6. Временные рамки переговоров США-Китай, как минимум, следующие 6-7 месяцев.

7. Главный вопрос на который пока нет ответа - что будет, если Путин не захочет идти на компромиссы и объявит мобилизацию (ориентировочно в 300 тысяч человек). Эта опция есть в кармане Путина. Глобально - это станет причиной его большого поражения в геополитической игре. Но это может резко изменить ситуацию на фронте.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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