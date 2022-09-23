Собирайся, родимый, ты поедешь умирать за Путина

Путин буквально повторяет ошибку Гитлера в 1940 году / Reuters

Все-таки выступил Путин и объявил все то, что и так было ясно, что он это объявит.

1. Он объявил мобилизацию резервистов. Он назвал это "частичной" мобилизацией. Но если посмотреть список граждан, попадающих под волны этой мобилизации, то совершенно ясно, что это никакая не частичная, а всеобщая мобилизация.

2. Он поддержал проведение "референдумов" о присоединении к России на оккупированных ею территориях и дал понять, что не сомневается в том, каков будет результат этих, прости Господи, "референдумов". Также он заявил, что после того, как эти "референдумы" закончатся, эти территории "в установленном законом порядке" будут включены в состав к Российской Федерации.

3. Он повторил свою обычную мантру про то, что если существованию России, ее территориальной целостности и т.д. будет что-то угрожать, то для устранения этой опасности Россией будет применено ядерное оружие. И в этот раз он почему-то посчитал необходимым добавить: "Это не блеф!"

Целый день публика наперебой обсуждает путинское выступление. Хватается за голову, рвет на себе волосы, взывает к богам и обсасывает каждый его пассаж.

Но я в его выступлении не обнаружил ничего нового. Все, что он сказал, либо неизбежно вытекает из сложившейся на фронте ситуации (мобилизация), либо давно ожидалось ("референдумы"), либо уже сто раз говорилось и, к тому же, прямо прописано в давно опубликованной российской военной доктрине (условия применения ядерного оружия).

И то, как прореагировали на путинское выступление западные лидеры (Байден, Шольц, Макрон) тоже свидетельствует о том, что для них оно не стало сюрпризом и не произвело желаемого Путиным впечатления. Они, кажется, даже не заметили, что Путин сообщил, что он воюет не с Украиной, а с ними (с "коллективным Западом") и что он опять грозил сбросить атомную бомбу.

Они комментировали лишь его пассаж про поддержку постановочных "референдумов" и называли это "неприкрытым империализмом". И все однозначно заявили, что никогда не признают его результатов и продолжат помогать Украине деньгами и оружием.

То есть если своим сегодняшним выступлением Путин хотел вынудить западных лидеров начать с ним переговоры (или повлиять на Зеленского с тем, чтобы тот сел с ним за стол переговоров), то он сильно просчитался и теперь он от этой своей цели дальше, чем был до своего утреннего обращения.

Путин буквально повторяет ошибку Гитлера в 1940 году, который требовал от Англии переговоров о мире и при этом бомбил Лондон. Почему-то у Гитлера и Путина мозги работают одинаково и оба они считают, что шантаж и угрозы - это кратчайший путь к миру и согласию.

При этом сам Путин все время талдычит, что он никогда не поддается шантажу и что с ним надо только по-хорошему. Почему же он считает, что с западными лидерами можно по-другому? Скорее всего он стал жертвой созданного им самим мифа о своей необычайной силе воли и харизме (ну чистый Гитлер!) и слабости и трусости западных лидеров, как отражения имманентной слабости и трусости западного общества в целом.

И здесь я хотел бы обратить ваше внимание на очень интересную особенность путинского мировосприятия. Оно заключается в уникальном отношении Путина к собственной лжи.

Нет слов, советские вожди очень часто врали своему народу. Но они четко понимали, что врут и важнейшие политические решения принимали опираясь на реальные факты. Да, они засекречивали правду от своего народа, но не от себя! Сами они правду знали и поэтому действовали в большинстве случаев адекватно.

С Путиным же происходит удивительная метаморфоза. Он беззастенчиво врет, громоздит одну ложь на другую, выдумывает какие-то совершенно дикие теории и т.д. И поначалу кажется, что вот перед вами обычный совковый вождь, который гонит пургу и засирает пиплу мозги. Но нет! Через какое-то время становится понятно: он постепенно сам начинает верить в свои бредни!

Так он поверил в то, что Россия стала богатой и народ живет зажиточно. Потом он поверил в то, что Запад хочет поработить россиян и захватить российские недра. Потом он поверил в миф о том, что у него "вторая армия в мире"...

Разумеется, поначалу было видно, что он гонит. И что он понимает, что он гонит. Но по прошествии десяти-пятнадцати лет неожиданно вдруг замечаешь: опа..., а мальчик-то сам стал жертвой собственного вранья! Он уже реально поверил и в мультики про ракету с вечным двигателем, и в доклады про коварную НАТУ, и в сообщения про кровожадных бандеровцев, которые захватили власть в Украине..

Так бывает, когда звук попадает в микрофон, усиливается и через динамики снова попадает в микрофон и потом опять и опять и образуется цикл, порождающий страшный, нарастающий визг. Это называется - "микрофон фонит". Ровно это и случилось с Путиным. Он - "зафонил". И есть единственный способ избавиться от его истошного визга - это выключить его из розетки.

Так или иначе, но ни на Западе в целом, ни в Украине в частности, путинское обращение никакого фурора не вызвало. Конечно его прокомментировали те, кому это положено по долгу службы. Но ничего кроме обычных в таких случаях фраз про путинский империализм, ядерный шантаж и нарушения международного права я не увидел. Но так они комментируют каждое путинское выступление. Не стало исключением и это.

Все идет своим чередом: ВСУ подготавливают очередное контрнаступление, Запад поставляет им все больше оружия, Европа готовится в тяжелой зиме. Никакой паники и ужаса я не вижу. И если путинское выступление на что-то и повлияло, так это только на то, что еще больше убедило всех в том, что с ним нельзя иметь дело и что надо еще сильнее ему противостоять. То есть, повторюсь: оно не приблизило желаемые им переговоры, а отдалило их.

И если верно то, что в Самарканде Путин получил от Китая и Индии ясный сигнал поскорее заканчивать с войной в Украине, то можно смело утверждать, что своим выступлением он этот сигнал де-факто проигнорировал потому, что этим выступлением он войну затянул, а шансы на скорые переговоры - резко снизил.

Но путинское выступление произвело эффект разорвавшейся бомбы в самой России. Огромное число россиян вдруг обнаружило, что война из категории "футбол по телику", где они были фанатами с пивасиком на диване, болеющими за "наших" против "киевлян", перешла в оф-лайн в виде повестки в военкомат.

И перспектива покинуть теплую квартиру и встретить золотую осень в окопе под Донецком стала реальностью. И что все теперь всерьез. И что там по-настоящему убивают живых людей, а не мифических укронацистов с рогами и хвостами. И что шансы вернуться домой в разобранном виде резко выросли.

Все что раньше можно было спрятать за красивой патриотической фразой или отгородится от реальности эстетским "я политикой не интересуюсь", все это кованым сапогом военкома постучалось к ним в дверь. "Собирайся, родимый, ты поедешь умирать за Путина. А нет, так поедешь в Сибирь на десять лет. Выбирай!"

И сейчас Россия корчится в судорогах прозрения. До дорогих россиян начало наконец доходить, что же в реальности случилось с ними и их страной. Чем кончится этот приступ - предсказывать не берусь. Но сам процесс чрезвычайно полезный и позитивный.

Я глубоко сочувствую всем тем, кто получил или еще получит повестки. Я верю, что это не их война и не они ее затеяли. Но у меня нет для них хороших новостей и позитивного плана действий. Прячьтесь, уезжайте пока еще можно, покупайте справки о плохом здоровье. Если все-таки оказались на передовой - сдавайтесь и переходите к украинцам. Если есть мужество - поворачивайте оружие против тех, кто вас отправил на эту войну. Но это все вы и без меня знаете. Чего я вас учить буду?

Не надо быть Шопенгауэром, чтобы понимать: варианта всего три. Первый - уезжать. Второй - оставаться и протестовать (и сесть в тюрьму). И третий - оставаться и молчать в тряпочку.

Что мы, уехавшие, можем тут посоветовать? Уезжать? Это каждый должен решить сам. Тут наш совет - лишний. Оставаться и протестовать? Тем более нам не стоит давать такой совет, раз мы сами ему не последовали. Осталось банальное: оставаться и молчать в тряпочку. Но этот совет лежит на поверхности. Для того, чтобы его получить, не стоит ехать из России в Вильнюс.

Кстати, следствием третьего варианта (который выбрали большинство россиян) и явилась сегодняшняя их "частичная" мобилизация. Значит, и этот совет давать не стоило. И хорошо, что мы его не дали...

Таким образом, Путин от своего выступления получил эффект обратный ожидаемому. Наверняка он себе рисовал картину патриотического всплеска внутри России и обделавшегося от страха Запада. Получилось же все ровно наоборот. И это тоже следствие того, что Путин стал жертвой собственной ложной картины мира.

И глядя на то, как Запад реагирует на все эти путинские страшилки, я с еще большей уверенностью могу сказать: наше дело - правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

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