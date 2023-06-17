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Собирай-ка ты, Володенька, манатки и проваливай из Кремля

Альфред Кох
17 июня 2023, 06:20
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Все, что сейчас действительно серьезного в мировой политике происходит - происходит на юге Украины.
Путин
Киссинджер уже готов списать Путина, говорит Кох / фото: скриншот из видео

Прошел один год и сто одиннадцать дней войны. Сегодня карты ISW показывают небольшое продвижение ВСУ в районе восточнее Макаровки (то, что теперь называют Бердянское направление). А на остальных участках я, сколько не смотрел, никаких изменений на увидел. Может плохо смотрел…

Прошел Рамштайн-13. Все довольно позитивно. Много внимания уделяется ПВО. Союзники дополнительно поставят еще 14 Леопардов-2. Начинается обучение украинских летчиков работе на F-16. Такими темпами, вполне возможно, эти самолеты к августу появятся уже в украинском небе.

Старая лиса Киссинджер запел уже по-другому. Раньше он все говорил, что нет никаких вариантов и с Путиным нужно договариваться. Нужны какие-то размены, типа "территории на мир" и т.д. И что он, мол, великий мастер челночной дипломатии, готов подключиться к поискам мирного решения украинской проблемы.

видео дня

А сегодня в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклетвейту, он сказал: "Я хотел бы, чтобы Россия признала, что ее отношения с Европой должны быть основаны на соглашении и своего рода консенсусе, и я верю, что эта война, если она закончится должным образом, может сделать это достижимым". На вопрос, сможет ли Путин остаться у власти, если война закончится на таких условиях, Киссинджер ответил: "Это маловероятно".

Иными словами, он признал, что мир может быть заключен на условиях, которые исключают пребывание Путина у власти. Это то, что он назвал "консенсусом". Хорош "консенсус", который предполагает отправку Путина в утиль!

Интересно, кого он имеет в виду в России, кто подпишет такое соглашение с Европой? Кого он там увидел в Москве, кто скажет: что ж, раз мир возможен только при условии отставки Путина, то так тому и быть. Собирай-ка ты, Володенька, манатки и проваливай из Кремля… Мы тут все уже без тебя решили. (Ну это я так, из ехидства… Это старый пирдун Киссинджер меня сильно раздражает своим неуемным желанием давать советы, которых у него никто не просит).

И вот еще что. Уже второй день все комментируют статью Караганова о том, что спасти мир от третьей мировой войны можно только атомной бомбардировкой Познани. Все падают в обморок и закатывают глаза. Ладно, типа, Соловьев с Дугиным блажат. А тут солидный человек, весь из себя такой лощеный, американизированный, с красивой лысиной… Мы его за своего принимали… А он тут такую дичь несет… Его же умные люди читают. Это же не ток-шоу какое-нибудь.

Тут Константин Сонин даже расписал Караганова как создателя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, который (факультет) на равных конкурирует с самим МГИМО! И вот мол даже такие титаны заговорили о ядерном ударе! Это все неспроста, ужас, ужас… Настал конец времен!

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

А по мне так все это помойка. И ФМЭМП ВШЭ и МГИМО. Одно название чего стоит: факультет… бла-бла-бла… мировой политики. Это что за профессия такая: "мировая политика"? Ты чему учишься? Как чему? Мировой политике!

Невелика честь составить конкуренцию МГИМО. Каких высот достигла эта кузница дипломатических кадров мы видим на примере нынешнего лавровского МИДа. Небензя, "боевые комары", Рябков, "собирайте манатки".... Да и сам Лавров с его бессмертным "дебилы, мля…". Это уровень? Что ж, это, наверное, не великое достижение, его переплюнуть, а?

Лично я так понимаю, что все это "про попиз…еть"... Собственно, именно этим Караганов и занимался всю свою жизнь. Семинары, конференции, форумы, брифинги, доклады и отчеты, панели, спикеры, рефераты, семинары… Командировочные, гонорары, фуршеты, обеды, гостиницу оплачивает принимающая сторона…

А ты этого знаешь? Может с ним познакомить? Передай, пожалуйста, записочку! Есть одна тема, поможешь протолкнуть? У тебя с ними есть отношения? Вбрось им мысль… И так далее…

Метался человек по миру: из Нью-Йорка в Сингапур, с конференции на форум, с форума на пленум, с пленума на Совет по внешней и оборонной политике… Валдай там, Изборский клуб… Гарварды с оксфордами. Профессор Караганов, а как вы считаете? А я вот так считаю… Ай как интересно…

А тут раз: и СВО. Заперт как птичка в клетке. Ни тебе гонорара за выступление, ни тебе номера в Хилтоне (4 звезды, с завтраком) за счет приглашающей стороны… Сидишь на нищенской профессорской ставке и сосешь лапу… Как простой инженер.

Секретарша звонит: Сергей Александрович! У нас договор с АП кончается в этом году на консультирование по мировой политике. Надо идти продлевать. Или как? Да, да… конечно… Надо идти… Соедините меня с Ушаковым. Попробую напросится к нему на прием.

Сережа? Это Ушаков. Искал? Как дела? Чего-то ты давно ничего толкового не писал. Что говоришь? Посоветоваться хочешь? Ну, приходи, посоветуемся. И да, тут мне мои говорят, что у тебя там договор кончается, так ты его собираешься продлевать? Да? А смета есть? Вот и приходи. Заодно смету обсудим…

Сходил Сережа, посоветовался. И понял что надо ему говна поесть. Иначе зубы на полку. А он и не гордый: говна так говна. Познань, значит, бомбить будем. Атомными бомбами. Хе-хе. Бумага все терпит! Мели емеля - твоя неделя! Зато смету утвердили без замечаний. Три дня позора и пять лет счастья. За это можно и выпить… Заслужил!

Вот и вся великая тайна статьи Караганова. Короче: не обращайте внимания. Кремль жути нагоняет. А Караганов - мелкая шестерка на подсосе. Всю эту кремлевскую макулатуру, что они пишут, надо просто сжечь не читая. И разогнать и МГИМОшную шушеру и карагановскую шарашкину контору. Все это ни о чем. Джентельмен в поисках десятки. Купите астролябию. Сама меряет. Что меряет? Все меряет. Приехал жрец. Иоханаан Марусидзе. Все, закрыли тему. Не читайте до обеда Караганова. Впрочем, не читайте его и после обеда.

Все, что сейчас действительно серьезного в мировой политике происходит - происходит на юге Украины. Вот на что нужно смотреть пристально и пристрастно. Потому, что там куется наша победа. Куется страшно и кроваво. Но одна будет выкована.

Потому, что наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох
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