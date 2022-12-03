Если на 10 месяце военные агрессии вы не понимаете, кто виноват в войне и готовы жить в России, то это мировоззренческие разногласия.
С 2014 года мы с радостью берем в свою команду перелесенцев с Донбасса.
Вот и вчера.
Я проводил собеседование с девушкой из Мариуполя.
Прекрасное резюме.
10 лет работы на одном месте и с подтверждением нужной нам специальности.
- Когда вы приехали в Киев?
- Два месяца назад.
- А до того пол года были в Мариуполе?
- Нет, в России.
- Сколько времени вы провели в России?
- Ну до сентября. Сын не поступил в школу в Ростове и мы уехали.
- А если бы поступил?
- Ну конечно же остались бы там жить.
На этом этапе собеседование можно было бы закончить, но мне казалось что я ее не правильно понял.
- То есть после всего что произошло с Мариуполем и Украиной, Вы были готовы остаться жить в России?
- А какая вам разница!? Если я вам подхожу по профессиональным навыкам, какая вам разница, кого я поддерживаю и где я готова жить?
- Для нас есть разница.
- Я уже столько пережила. У меня отняли мой дом.
- А кто отнял? Кто в этом виноват?
- Война виновата.
- Но у этой войны есть агрессор. Назовите пожалуйста страну которая виновата во всем что с вами произошло.
- Зачем вы меня втягиваете в свою политику. Вы же ищете сотрудника, вот и скажите, подхожу я вам как работник или нет?
Честно.
На 10 месяце войны после всего того горя, которое Россия уже принесла моей стране, слышать такие слова в столице Украины - это какой-то сюр.
- Нет, не подходите.
- Скажите почему? Только потому, что я готова жить в России.
- Вы, должно быть, прекрасный специалист, но время, когда требовались исключительно профессиональные качества, к сожалению, навсегда ушло.
Вы взрослый человек.
Если на 10 месяце военные агрессии, после Бучи, Ирпеня, Мариуполя и Изюма, после тысяч замученных гражданских и десятков тысяч погибших украинских военных, вы не понимаете, кто в этом виноват и готовы жить в России.
То это мировоззренческие разногласия.
Мы не сможем находиться с вами в одном офисе и одной команде.
Она встала и пошла на выход, а напоследок сказала:
- Я легко могла сказать вам неправду, которая бы вам понравилась и получить эту работу. Но я сказала вам как есть и осталась без работы.
- Была бы моя воля, вы бы остались не только без работы, но и без украинского гражданства.
Без четкой, понятной проукраинской позиции вам здесь не рады.
Здесь.
Это не в нашей компании и не в Киеве.
Здесь - это в Украине.