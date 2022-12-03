Разрушенный россиянами Мариуполь / соцсети

С 2014 года мы с радостью берем в свою команду перелесенцев с Донбасса.

Вот и вчера.

Я проводил собеседование с девушкой из Мариуполя.

Прекрасное резюме.

10 лет работы на одном месте и с подтверждением нужной нам специальности.

- Когда вы приехали в Киев?

- Два месяца назад.

- А до того пол года были в Мариуполе?

- Нет, в России.

- Сколько времени вы провели в России?

- Ну до сентября. Сын не поступил в школу в Ростове и мы уехали.

- А если бы поступил?

- Ну конечно же остались бы там жить.

На этом этапе собеседование можно было бы закончить, но мне казалось что я ее не правильно понял.

- То есть после всего что произошло с Мариуполем и Украиной, Вы были готовы остаться жить в России?

- А какая вам разница!? Если я вам подхожу по профессиональным навыкам, какая вам разница, кого я поддерживаю и где я готова жить?

- Для нас есть разница.

- Я уже столько пережила. У меня отняли мой дом.

- А кто отнял? Кто в этом виноват?

- Война виновата.

- Но у этой войны есть агрессор. Назовите пожалуйста страну которая виновата во всем что с вами произошло.

- Зачем вы меня втягиваете в свою политику. Вы же ищете сотрудника, вот и скажите, подхожу я вам как работник или нет?

Честно.

На 10 месяце войны после всего того горя, которое Россия уже принесла моей стране, слышать такие слова в столице Украины - это какой-то сюр.

- Нет, не подходите.

- Скажите почему? Только потому, что я готова жить в России.

- Вы, должно быть, прекрасный специалист, но время, когда требовались исключительно профессиональные качества, к сожалению, навсегда ушло.

Вы взрослый человек.

Если на 10 месяце военные агрессии, после Бучи, Ирпеня, Мариуполя и Изюма, после тысяч замученных гражданских и десятков тысяч погибших украинских военных, вы не понимаете, кто в этом виноват и готовы жить в России.

То это мировоззренческие разногласия.

Мы не сможем находиться с вами в одном офисе и одной команде.

Она встала и пошла на выход, а напоследок сказала:

- Я легко могла сказать вам неправду, которая бы вам понравилась и получить эту работу. Но я сказала вам как есть и осталась без работы.

- Была бы моя воля, вы бы остались не только без работы, но и без украинского гражданства.

Без четкой, понятной проукраинской позиции вам здесь не рады.

Здесь.

Это не в нашей компании и не в Киеве.

Здесь - это в Украине.

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