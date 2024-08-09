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Собаку признали бешеной: как в мире отреагировали на события в Курской области

Михаил Подоляк
9 августа 2024, 06:26
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Невозможное стало возможным, и мифическая российская грубость и "беспредельность" обернулись против самой России.
Собаку признали бешеной: как в мире отреагировали на события в Курской области
В Курской области продолжаются бои / DeepState

Абсолютно спокойная, взвешенная, объективная, основанная на понимании духа международного права и принципов ведения оборонительной войны - именно такова международная реакция на события в Курской области РФ. Неожиданно, неожиданно, но крайне показательно и демонстративно. Одни не заметили. Другим все равно. Большинство тихо одобряет.

Невозможное стало возможным, и мифическая российская грубость и "беспредельность" обернулись против самой России. Собаку, извините, справедливо признали бешеной. Теперь существенная часть глобальных сообществ считает Рф законной целью для любых операций и типов оружия.

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

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Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Не будем упоминать карму. Речь идет о результате огромной дипломатической, юридической, просветительской работы. Кроме армии оккупанта, Украина также успешно борется с исторически сильными пророссийскими симпатиями в некоторых регионах мира и страхом эскалации на Западе.

Последний год был очень тяжелым, и никто не обещает, что следующий станет легче. Но мы имеем победы, как видите, не только на поле боя.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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