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Снесут ли Зеленского по технологии Майдана

Андрей Головачев

политический эксперт

6 августа 2021, 19:30

Запад, конечно, был бы доволен, если бы Зеленский ушел досрочно, так как не желает иметь дело с ним, но Запад категорически против Майдана.

Зеленский
На руку Зеленскому играет неожиданное решение МВФ / Reuters

Теоретически такая вероятность существует, но она очень небольшая. Не более 2- 3%.

Поясним.

Майдан - это неконституционное свержение власти с помощью народного бунта. Для успеха такого бунта должны существовать следующие условия:

1. Должен произойти внутриэлитный раскол и одна часть элиты должна организовать, возглавить и профинансировать бунт

2. Жизненный уровень большей части общества должен существенно снизиться и общество должно считать причиной этого действия властей

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3. В стране должен начаться финансовый кризис

4. У протестующих должна быть, как говорят, духоподъемная идея

5. Ключевые международные игроки должны поддержать бунт

Если, как минимум, 4 из этих 5 условий присутствуют, то Майдан, в принципе, потенциально возможен. Подчеркиваю, он необязательно будет, но он возможен, если подвернётся такой повод, который спровоцирует начало бунтов. Это поводы могут быть естественными, — факты коррупции власти, увеличение налоговой нагрузки, рост цен, тарифов, арест активистов и т.д. Либо поводы могут быть созданны искусственно, т.е. провоцирование, как, например, отравление Ющенко.

Читайте такжеЗеленский готовится к осениАнализ показывает, что такого минимума 4-ех условий сейчас нет. Есть только 2 необходимых условия: раскол элит и существенное снижение уровня жизни.

Поэтому протесты осенью вполне могут быть, но вероятность, что они перерастут в Майдан и снесут Зеленского, практически нулевая.

Однако, небольшая вероятность того, что Зеленского неожиданно снесут все-таки существует, и связана она исключительно с попыткой имплементации формулы Штайнмайера. Угроза Зеленскому в этом случае будет исходить от 1- 2 тыс. вооруженных, радикально настроенных патриотов. Правда, это будет уже не Майдан, о самый что ни на есть вооруженный мятеж.

Повторяю, вероятность такого мятежа крайне невелика, но она все же существует, как вероятностная флуктуация, как туннельный эффект, и Зеленский этого очень опасается. Поэтому все его действия сейчас направлены на то, чтобы свести эту угрозу к нулю. Для этого Зеленский:

- убрал Авакова и форсированно зачищает МВД от его людей;

- начал зачистку Национального корпуса;

- всячески посылает сигналы Байдену, что условие имплементации формулы Штайнмайера невозможно. Вполне допускаю, что за пару недель до саммита на Донбассе начнется серьезное обострение;

- начал усиленно заигрывать с националистической частью общества, чтобы выбить карты у Порошенко. Вчерашнее интервью очень показательно;

- перекупает платных патриотов у Порошенко и Авакова.

Читайте такжеПочему дело Чауса не станет Уотергейтом для ЗеленскогоНа руку Зеленскому играет неожиданное решение МВФ выделить Украине 2,7 млрд дол., что позволит Зеленскому поднять пенсии и промотивировать силовиков. Ну, и нет сомнения, что в начале октября, аккурат накануне начала отопительного сезона, будет снова введен локдаун: подготовка общества к этому уже началась.

Запад, конечно, был бы доволен, если бы Зеленский ушел досрочно, так как не желает иметь дело с ним, но Запад категорически против Майдана, потому очередная неконституционная смена власти поставит во весь рост вопрос о жизнеспособности украинского государства в принципе, и позволит России вообще посмеяться и обвинить Запад в развале Украины.

Владимир Зеленский протесты социальные бунты Андрей Головачев
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