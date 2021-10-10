Сначала экзамен по теории, после - вождение: как Кабмин изменил правила для автошкол

В Украине изменили порядок обучения в автошколах / УНИАН

На днях Кабинет министров принял постановление, которым внес изменения в Типовую учебную программу подготовки и переподготовки водителей транспортных средств". Эти изменения планируют ввести через 6 месяцев, то есть уже в начале апреля 2022 года.

Что по сути произошло? Во-первых, Кабмин привел в соответствие статьи о порядке подготовки водителей с пунктом 24.3 правил дорожного движения, где сказано, что обучать на дорогах общего пользования можно только тех людей, которые знают ПДД.

Эта норма не новая и давно присутствует в правилах, но ранее она никогда не выполнялась. Потому что сейчас в автошколах обучать вождению начинали со второй недели обучения, мотивируя это тем, что человек, который обучает вождению приравнивается к водителю и несет за все ответственность.

То есть теперь Кабмин изменил порядок обучения, приравняв его к тому, что действует во всем мире (за исключением постсоветских стран).

Например, в той же Турции порядок такой: сначала изучают теорию, потом сдают экзамен и только после этого начинают обучать вождению. Потому что обучиться вождению может даже медведь, который ездит на велосипеде по манежу. Но это не то вождение - человек, который уже обучается, должен понимать что такое перекрестки, какие дорожные знаки.

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В целом такие изменения должны положительно повлиять на качество подготовки украинских водителей. Однако, есть у этого изменения и один существенный минус.

На данный момент обучение категории "B" (легковые автомобили) состоит из 100 часов теории и 40 - практики. И для того, чтобы реализовать новый порядок, автошкола уже не вписывается в стандартные 2,5 месяца обучения. А это, в свою очередь, потянет за собой увеличение срока обучения, а вместе с ним - и увеличение стоимости обучения.

Для того, чтобы этого не произошло, за рубежом действует механизм, по которому теорию могут изучать самостоятельно на дому. После этого уже сдается тестовый экзамен. И если Кабмин это примет, то по сути, это не потянет за собой увеличение сроков и цены и будет соответствовать мировой практике.

Владимир Караваев, правозащитник, эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения, специально для Главреда