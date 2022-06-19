Смутное время-2: Россия приемлет два пути – или всей страной в ядерный рай, или на курсы китайского

Россия свыше 300 лет расширялась на запад, пока не упёрлась в шлагбаум НАТО / колаж УНИАН, Reuters

Последний День России 12 июня прошёл под нарративом "Мы вежливо просили НАТО не расширятся на восток". Хамство Лаврова и его ультиматумы – такой же образец "вежливости" по-русски и деградации, как и захват Крыма "вежливыми людьми" армии РФ, "вежливые" бомбардировки городов Украины и "вежливый" режим гестапо на наших оккупированных территориях. Массовая деградация россиян-великороссов, более 300 лет набивающихся в братья к украинцам, – это уже настолько очевидный факт, что его вынуждены признать даже в украинском филиале РПЦ и отмежеваться от своего владыки Гундяева. По крайней мере, на словах. На деле филиал не предал Гундяева анафеме за поощрение войны, притом, что это было бы логично и канонично.

Лживость россиян очевидна, но возникает вопрос, чем она мотивирована. Ответ на него даёт Кремль – угрозой расширения НАТО на восток. СМИ и население РФ повторяют это в разных вариантах. Вторую неделю это озвучивает в собственной версии диктатор Лукашенко, заговоривший о том, что Беларусь должна срочно захватить западную часть Украины, иначе её ещё быстрее захватят НАТО и поляки.

Это предложение Лукашенко Путину разделить на двоих Украину можно было бы принять за комичное подражание пакту Молотова – Риббентропа и маразм "батьки", если бы не российские "Искандеры" в Беларуси, нацеленные на города Украины, и перевод с 11 июня армии Беларуси в режим военного времени. По версии Лукашенко, Украина во второй раз за три месяца хочет напасть на Беларусь, чтобы отодвинуть свою границу за Смоленск, Курск и куда-то к Ростову-на-Дону. При этом она и НАТО сбросят "батьку" с белорусского "балкона", а Смоленск, Брянск и Курск освободят от кровавого московского режима.

Если бы Лукашенко вспомнил, что у него есть диплом историка, то мог бы лаконично и просто сказать: НАТО и Украина собираются, наконец, прекратить многовековое расширение Московии на запад и восстановить историческую справедливость с границами. Но признать этот исторический факт Лукашенко не может, по той же причине, что и в Москве не могут признаться, что с 1487 г. она только то и делала, что пыталась расшириться на запад методом военной экспансии…

…Но по версии Москвы это не она 500 лет находится в состоянии похода на запад, а это Запад и НАТО вечно хотят расшириться на восток.

…По рельсам, уложенным Петром I, Московия/Россия свыше 300 лет с переменным результатом расширялась на запад, пока не упёрлась в шлагбаум НАТО. В декабре 2021 г. Лавров требовал от НАТО сместить шлагбаум в 1997 г., а Путин что-то бормотал о России от Владивостока до Лиссабона. Московия/РФ требовала гарантий от НАТО, что ей можно расширятся на запад, если не до Лиссабона и Рейна, то хотя бы до Карпат и Западного Буга, так как расширятся на юг и восток не позволяют Турция и Китай.

Читайте такжеДень, принесший печали России, или Как Китай отказал Путину в поддержке из-за войны

Что мог ответить на это Запад? Только одно – пора прекратить такую экспансию и заняться расширение европейского менталитета и права от Калининграда до Владивостока. Коллективный Запад и Украина, как и Речь Посполитая в начале 1600-ых годов, хотят от РФ/Московии гарантий, что она больше не будет расширятся на запад и займётся глубинной, а не поверхностной, как при Петре I и Александре II, европеизацией и демократизаций себя. Из Кремля на это ответили, что они лучше будут скрепнуть, консервироваться, сворачивать элементарные свободы в рулоны, тоталитаризироваться и уйдут всей РФ в ядерный рай или на курсы китайского языка и права, чем примут демократию, общечеловеческие ценности и откажутся от 500 лет попыток расширить всё это до Атлантического океана. Запад ответил, как знаете, но у нас тоже есть свои принципы и ценности. Кремль сказал, у нас есть ядерная бомба и "Искандеры". Запад ответил, у нас тоже кое-что похожее для вас есть.

В Кремле не придумали, чем можно ответить, кроме обещания ещё больше скрепиться вокруг Путина, но про себя решили, что пора разделиться на две партии, как в "Смутное время". Но не на польскую и шведскую, а на европейскую и китайскую, и после того, как будет выпущен по Украине основной запас ракет. Власти и эксперты уже предупреждают население РФ, что будет круче, чем в 1998 г., и исчезнет не только импорт, но и гвозди станут дефицитом из-за нарушения логистики поставок их из Китая. Так как в РФ/Московии до сих пор не разобрались, чем было "Смутное время", то действуют под копирку и готовят почву для нового земского ополчения с князем Гиркиным-Пожарским. Конкурс на роль торговца мясом и спонсора ополчения Минина пока проходит в закрытом режиме.

Читайте такжеГолуби, ястребы и клоуны Кремля: как Путин загоняет себя в тупик

Почти все действия и заявления Кремля сейчас целесообразно рассматривать, исходя из того, что там знают – Запад принял решение окончательно прекратить опыты Московии по её расширению на запад. Окончательно, так как РФ/Московия уже никому не нужна в качестве инструмента для ликвидации Шведской и Османской империи, подавления революционных и национальных движений, для борьбы с гитлеризмом или противодействия исламистскому терроризму. История ИГИЛ окончательно всех убедила, что РФ одной рукой создаёт таких террористов, а другой борется с ними. В качестве противовеса Китаю она тоже не нужна. От РФ\Московии нет никакой геополитической пользы, а есть только одни проблемы и угрозы. Логично, что РФ как их источник подлежит ликвидации, о чём известно Кремлю, но ему не известно, как это будет происходить. Поэтому Кремль реконструирует все известные ему из истории сценарии распадов империй и "смутных времён". Но даже генсек НАТО или ООН не может дать ему гарантийное письмо с печатью, что история повторится с точностью в 90%.

Сергей Климовский, блогер, кандидат исторических наук

Текст публикуется с сокращениями. Полная версия на Фейсбук-странице Сергея Климовского.