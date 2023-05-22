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Смута на Белгородщине открыла сезон интересных событий в России

Георгий Тука
22 мая 2023, 18:47 обновлено 22 мая, 18:48
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В России наплодили столько ЧВК, что после событий в Белгородской области могут начаться противостояния между регионами и федеральным центром.
Тука убежден, что Россию начали атаковать ее собственные граждане
События в Белгородской области нанесли мощный удар по неприкосновенности "матушки России", считает Тука / Главред

События в Белгородской области – это информационная бомба, которая взорвалась и в Украине, и в России. Комментарии российских пропагандистов интересно эволюционировали: сначала они призывали не распространять фейки, а уже через несколько часов заговорили о необходимости создать буферную зону вдоль российской границы на территории России, а если нужно, то и отселить определенные населенные пункты. Если на своих Z-каналах россияне заговорили о необходимости создания зоны безопасности на собственной территории – это очень интересное изменение мнения.

Впрочем, вряд ли эти события в ряде населенных пунктов Белгородской области приобретут значимые масштабы. Пока оснований для таких ожиданий нет.

Интересной является реакция на эти события и со стороны местного населения, и со стороны местных властей. Население демонстрирует полную растерянность, оно оказалось способным только на одно – прятаться и не выходить из дома. Примерно такую же позицию занимают и представители местной власти, например, глава одной из общин призвал не сопротивляться, чтобы сохранить собственную жизнь и инфраструктуру населенного пункта. Напомню, что примерно с такими призывами выходили представители власти на Харьковщине во время вторжения России, но впоследствии они были осуждены за коллаборационную деятельность. Как будут развиваться события на территории РФ – увидим.

видео дня

В первую очередь, события на Белгородщине разрушили миф о том, что "граница на замке", а также о том, что "своих не бросаем". Ведь местные жители уже записали видеообращение к Пригожину, в котором просят: "Дядя Женя, придите к нам, потому что от армии толку нет". Все будет зависеть от того, как эта информация будет распространяться в России, но уже сейчас понятно, что федеральные каналы будут нивелировать значение этих событий и сейчас называют их исключительно "вторжением украинской ДРГ", избегая упоминаний о том, что действуют россияне – Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус. Можно предположить, что это была совместная операция – наша и русских из этих организаций, но это точно не были переодетые украинцы. Российскую Федерацию сейчас атакуют точно ее собственные граждане.

Таким образом, нанесен мощный информационный и пропагандистский удар по неприкосновенности "матушки России".

Существует определенная вероятность, что после Белгородщины похожие события начнутся в других регионах Российской Федерации, ведь там растет внутреннее недовольство финансово-экономическим кризисом и репрессивными мерами, которые осуществляются российскими властями против граждан за высказывания в пабликах, в школьных домашних заданиях и т.д.

Действия, демонстрирующие наличие активной части российского общества, готовой оказать сопротивление режиму Путина – это довольно неплохой признак. Как эти действия подхватят в других регионах РФ – увидим. Наиболее сепаратистски настроенными регионами являются Сибирь и Дальний Восток. Если там начнется нечто подобное, это не вызовет никакого удивления.

А если принять во внимание еще и то, что сегодня на территории РФ создано более 40 частных военных компаний, часть которых принадлежит губернаторам, то там возможны интересные события. Учитывая количество вооруженных формирований, которые образованы в России, там могут начаться очень интересные противостояния между регионами и федеральным центром. То есть проблемы могут начаться внутри самой России.

События в Белгородской области будут иметь определенное влияние и на российские войска, которые находятся в Украине. Ведь личный состав российского войска и так находится в состоянии шока, а если события на Белгородщине быстро не стихнут, а продолжатся, это приведет к потере боевого духа российских военнослужащих. Придется ли России передислоцировать свои войска после этого, будет зависеть от того, о каком количестве людей, зашедших на территорию Белгородской области, идет речь: если их там 10-20-50, то это одно дело; если их 500 тысяч – это другое дело.

Странное совпадение. Примерно неделю назад на одном из соловьевских каналов обсуждался вопрос о возможных направлениях украинского наступления, и один из экспертов, кадровый военный, сказал, что украинцы могут ударить на севере – по Белгороду или Брянску, зайти туда, где практически отсутствуют российские армейские формирования и пройти вдоль границы по российской территории, чтобы зайти в тыл российской группировке, которая удерживает Луганск, и оттуда ударить по "ЛНР". Сначала это воспринималось как странная фантазия, но если вспомнить рейд 95-й бригады длиной 470 км по вражеским тылам и посмотреть на события в Белгородской области, этот тезис уже не кажется таким фантастическим.

Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА, специально для Главреда

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