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Сможет ли Украина вытащить свой счастливый "билет мира"?

Алексей Кущ
27 июля 2024, 21:16
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По сути, борьба за мирный билет развернется между Украиной и Израилем.
Украина, США
Схватка с Китаем за Тайвань - это экзистенция для самих США / Фото: ОПУ

Сможет ли Украина вытащить свой счастливый "билет мира", с учетом того, что пока нам попадались лишь "черные метки войны"?

То, что мы сейчас наблюдаем - это глобальная волновая теория, которая особенно ярко проявляется на просторах Евразии.

Концепция России как Хартленда, сформулированная британским географом Маккиндером в начале 20 века:

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"Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом; кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом; кто контролирует Мировой остров, тот командует миром".

Сейчас эта модель существенно устарела: во времена Маккиндера, Индия была британской колонией, равно как и Индокитай (при долевом участии Франции), а Китай находился в неоколониальной зависимости от Запада после опиумных войн и от Японии после неудачной войны с оной.

Поэтому сейчас эта формула не работает.

Новая формула гласит:

"Кто контролирует индо-тихоокеанский регион и Ближний Восток, тот контролирует Азию, кто контролирует Азию, тот командует Хартлендом; кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом; кто контролирует Мировой остров, тот командует миром".

Модель Римленда Спикмэна или "дуговой земли" - это обруч, который должен "стягивать" Хартленд/Россию и вдаливать его/ее в глубины Евразии, отрезая от индо-тихоокеанского региона.

Сейчас мы наблюдаем волновую геополитическую теорию на практике: Глобальный остров (РФ, Китай, Иран, Центральная Азия), хотят разорвать "обруч" - расширительная волна.

А Запад - пытается усилить давление обруча на Глобальный остров по периметру - волна на сдавливание.

Это давление раньше осуществлялась в рамках проектов Запада в Турции, Ираке, Иране, Афганистане, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Тайване, Корее, Пакистане, странах Персидского залива, Израиле, Иордании, Египте.

Сейчас большинства этих точек на периметре давления Римленда уже нет, напротив, ряд из них были поглощены расширительной волной Глобального острова.

По сути, волна на сдавливание сейчас формируется лишь за счет трех точек: Украины, Израиля, Тайваня. Ситуация в Южной Корее - это отдельная модель, учитывая прямое противостояние исключительно с КНДР.

Как я уже сказал, основное давление на Глобальный остров будет происходить из индо-тихоокеанского региона с использованием ресурсов Австралии, Японии, Индонезии и Филиппин.

Кроме того, согласно "теории трех тел", решение задачи "трех тел" необходимо свести до уровня "задачи двух тел". Как это Британия и США уже делали во время Второй мировой войны, когда выбирали между СССР, Германией и Японией.

Иначе, воспользовавшись отвлечением Запада на войну в Украине, Иран усилит противостояние с Израилем, а Китай - за Тайвань.

Или, используя усиление помощи Запада Израилю, обострение начнется на Тайване, а РФ усилит агрессию против Украины.

Или воспользовавшись широкомасштабной войной на Тайване, Иран и РФ выйдут на новый уровень эскалации.

Очевидно, что в рамках Глобального острова, Иран и РФ помогают Китаю, Китай и Иран помогают РФ, а РФ и Китай - поддерживают Иран.

Для Запада важно вывести из этого треугольника или РФ, или Китай.

В таком случае, Иран становится уязвим. РФ без Китая не может обходить санкции и продавать нефть, а Китай без РФ не сможет получить преимущество по природным ресурсам и энергии.

Для этого, кто-то из другой троицы (Украина, Израиль, Тайвань) будет выведен из войны. Это соответствует интересам Запада.

Для Глобального острова, наоборот, выгодно усиливать давление по всем трем точкам. Но этого тройного удара не произойдет, покуда Глобальный остров не кристаллизовался в некие общие структуры безопасности: покуда такие есть между РФ и КНДР и близки к подписанию между РФ и Ираном.

То есть драйвер модели "удара по трем фронтам" - это РФ (предполагая, что это поможет ей в достижении своих целей в Украине), а Китай занимает более взвешенную и осторожную позицию, так как пока не готов к разрыву отношений с ЕС и США и их рынками. А также есть элемент недоверия между Москвой и Пекином.

В Москве боятся, что сделка по Тайваню оторвет от нее Китай, а в Пекине боятся, что мирное соглашение по Украине, оторвет от него РФ.

Вероятность подобных разменов сейчас крайне мала, но она не нулевая.

Резюмирую: или Украина, или Израиль, или Тайвань в этом пазле, вытянет мирный билет. Но это будет только одна страна.

Почему у Украины есть шанс?

Израиль постепенно сам отказывается от "мирного билета": "партия войны" там пока побеждает "партию мира". Нетаньяху сам хочет нанести удар по Ирану и Ливану совместно с США.

"Партия войны" аргументирует это тем, что ядерное оружие у Ирана - это экзистенциальный вызов Израилю. Робкие голоса о возврате к мирным соглашениям Араама, пока не являются доминирующими.

Более того, выступая в Конгрессе США, Нетаньяху впервые создал военную коннотацию с названием мирных араамических соглашений Израиля и его соседей, предложив создать "араамический военный блок".

Проблема для Нетаньяху - это возможная победа Харрис, которая "заставит его мириться", так как палестинская повестка все более влиятельна в стане демократов.

Тайвань практически не субъектен в своем выборе. И там, возможно, все решено. Если победит Трамп - торговая война с Китаем. Если победит Харрист - санкции за уйгуров и за Гонконг.

По сути, борьба за мирный билет развернется между Украиной и Израилем.

В обычной ситуации, учитывая уровень лоббизма Израиля на международной арене, мы бы, конечно, проиграли эту борьбу за "мирный билет".

Но на нашей стороне - раздвоенность, раскол в самом Израиле по вопросу войны и мира. Плюс, победа Трампа - это однозначно коалиция его с Нетаньяху и конфликт с Ираном. Нетаньяху хочет воевать.

А вот победа Харрис - это мирный билет для Израиля и продолжение войны в Украине.

Но и здесь есть варианты.

Нетаньяху может попытаться осенью радикализировать ситуацию, чтобы поставить Харрис перед войной, как перед свершившимся фактом.

Не смотря на гуманитарную критику Израиля в среде демократов, США поддерживали, поддерживают и будут поддерживать Израиль и ставить его интересы в приоритет.

Ну а схватка с Китаем за Тайвань - это уже экзистенция для самих США.

Иначе - точка сингулярности и появление в мире новой геополитической силы (Глобальный остров), которая по экономическому, военному и технологическому потенциалу, будет превышать параметры США.

И распад причинно-следственных связей всей мировой истории, которая формировалась вокруг оси Запада в последние 500 лет.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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