УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Сможет ли Украина победить в "дроновой войне"?

Алексей Кущ
19 августа 2023, 09:30
72
Даже атака ста Шахедов, если она будет повторяться чуть ли не каждый день - это огромная проблема для всех нас.
Дым, дроны-камикадзе Шахед
Дроны-камикадзе Шахед / Коллаж Главред, фото pixabay.com, Telegram

Атака дронов.

Российские СМИ пишут о том, что промышленность РФ в ближайший год-два произведет до 6000 ударных дронов.

Это позволит россиянам проводить разовые атаки на Украину с применением до 300 беспилотников типа "Герань/Шахед".

видео дня

А также применять "Ланцеты" и другие типы дронов-камикадзе в формате "роя", когда удары наносятся массированным "кулаком" и четко координируются между собой для перенапряжения нашего ПВО.

Это уже, можно сказать, зародыш сетецентричной войны, основанной на широком применении информационных технологий и целевой координации по всей ширине фронта.

Например, когда бомбардировщик летит в сопровождении "роя" ударных дронов, которые уничтожают перед ним средства противовоздушной обороны.

Допустим, россияне, как всегда, прихвастнули, плюс пропаганда.

Но даже атака ста Шахедов, если она будет повторяться чуть ли не каждый день - это огромная проблема для всех нас.

Почему россияне смогли запустить такую сложную программу в условиях санкций.

Первое объяснение очевидное, так как оно лежит на поверхности: технологические санкции в отношении РФ работают крайне слабо.

Помните, я писал о том, что нужно создать специальную межгосударственную комиссию по отслеживанию параллельного импорта в РФ, а также поставок высокотехнологических товаров и услуг.

Комиссия с участием Украины и наших союзников.

С властными полномочиями по аналогии с действующим органом по контролю за экспортом вооружений.

Пока в этом направлении ничего не создано.

Но самое главное объяснение вовсе не в этом, а в нашем непонимании как работают экономические модели роста в современном мире.

Помните радость наших экспертов по поводу широкого бюджетного дефицита в РФ в начале года на 2,5 трлн рублей.

Мол, "загибается российская экономика", выбрали весь годовой план по дефициту федерального бюджета и скоро им каюк.

Для меня такие заявления стали ключевым фактором нашей интеллектуальной близорукости.

Годами я пишу статьи о том, что механизм бюджетирования в мире изменился и никто уже в период кризисов или войн не боится применять широкие дефициты бюджета.

Что, когда вопрос идет о выживании экономики и шире - страны, вопрос инфляции и курса доллара отходит на второй план.

А на первом плане - занятость населения, запуск аморизационных программ в экономике, поддержка бизнеса и социально незащищенных социальных групп.

Например, в период пандемии, Индонезия финансирует через свой центральный банк программы стабилизации экономики и не обращает внимание на окрики МВФ.

Кстати, когда все радовались дефициту бюджета РФ, я сразу предупредил, что это авансовые платежи на запуск масштабных программ ВПК и очень скоро размер дефицита стабилизируется, что и прозошло весной - летом.

Я также говорил, что через полгода нам на головы начнет сыпаться в виде ракет и бомб, все проавансированное российским минфином в январе-фреврале этого года.

И оно сейчас сыпется в виде ракет, сделанных в мае и десятков "Шахедов".

А теперь вопрос в студию - что профинансировал в начале года наш Минфин?

Дроны, разбивающие форточки в Москва-Сити?

Много лет я пишу о моделях выхода Украины из кризиса:

Монетарно-бюджетно-инвестиционно-потребительские стимулы роста в виде доступных кредитов, правильных инфраструктурных расходов государства, стимулирования кластерных точек роста бизнеса, потребительских расходов населения как ключевого драйвера развития экономики, прежде всего в сегменте малого и среднего бизнеса.

И вот зачем нужно было писать эти статьи в Украине, чтобы сейчас наблюдать как все эти механизмы успешно применяются в России для создания нового индустриального ядра и ВПК?

Ведь Россия применила именно указанный выше пакет стимулов, с помощью которых амортизировала влияние санкций в 2022-2023 годах (замедление падения ВВП с прогнозируемых 10% до 2%; переход в фазу роста в 2023-м).

Монетарный стимул - ставка ЦБ РФ на урвоне 7,5%, то есть ниже инфляции. Резкий рост кредитования населения (прежде всего ипотека) и бизнеса.

Какая у нас была учетная ставка НБУ? 25%, сейчас 22%! Есть вопросы?

Бюджетный стимул - колоссальные инфраструктурные затраты на запуск ВПК, создание альтернативной перевалки грузов, новые транспортные коммуникации.

Сколько мы потратили денег на такие же проекты? Уповали на внешнюю помощь и зерновой коридор?

Инвестиционный стимул - создание кластеров роста в точках импортозамещения и ВПК.

Потребительский стимул - социальные выплаты населению как драйвер роста платежеспосбного спроса.

Где действия нашего правительства, НБУ, Минфина по указанным направлениям?

Пусть нам не нужны, в отличие от россиян, программы импортозамещения в таких масштабах и программы технологической суверенизации.

Но где наши доступные кредитные ставки.

Где наши инфраструктурные затраты? И не на стадионы и брусчатку, а на альтернативную морской логистику.

Где наши кластеры роста для бизнеса, хотя бы в секторе переработки аграрного сырья?

Где гарантии сохранения активов для бизнеса и гарантии заказов на территориях рискованного ведения бизнеса?

Где наши социальные программы?

Восстановление жилья, выплаты ВПО (и не по 3 тысячи гривен), помощь социально незащищенным слоям населения, позволяющия запустить модель "циркуляционной экономики".

Где программы государственной гарантии занятости, включая финансирование занятости населения в волонтерских центрах.

А теперь о дронах и о призывах "ценить инженеров".

Буду говорить непопулярные вещи.

В условиях ТАКОЙ монетарной политики НБУ, ТАКОЙ экономической политики Минэко, ТАКОЙ налоговой и таможенной политики, ТАКОЙ регулятивной политики и ТАКИХ экономических застойных моделей правительства, у нас НИКОГДА не появятся успешные программы в сфере ВПК, в том числе и по дронам.

Мы должны понять, что любая экономическая система - это сложный, многофакторный организм, как структуры скоординированных нейронных ансамблей клеток человеческого мозга.

Различные сегменты общей экономической модели развиваются в результате стимуляции экономических связей друг с другом.

Влияние внешних событий (эндогенноме влияние) должно отражаться в иерархической структуре внутренних экономических "нейронных ансамблей" - эндогенная структурная перестройка экономики.

Если часть мозга заморозили, а часть - повредили, наивно полагать, что в гипофизе возникнут гениальные идеи, а в отдельном секторе экономики - дроны.

И еще один очень важный момент.

Об "инженерах", "создании производств", сейчас пишут хорошие, светлые люди с открытыми лицами.

Какие инженеры, о чем вы говорите?

Посмотрите, какие люди выходят вечером из проходных наших заводов, прежде всего в сфере ВПК.

Люди пенсионного возраста, 60+, последние из могикан, осколки великого поколения строителей и больших проектов.

Нынешних пигмеев спасает лишь то, что они стоят на плечах этих великанов.

Но когда седые великаны уйдут в прошлое, пигмеи опустятся на грешную землю и сразу понизятся в росте до своего естественного уровня.

Какие там инженеры...

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Источник

БПЛА дроны Алексей Кущ
Реклама

Главное за день

РФ атаковала Хмельницкую и Житомирскую область дронами: есть пострадавшие

РФ атаковала Хмельницкую и Житомирскую область дронами: есть пострадавшие

09:36 Украина
Не только Мелитополь: у ВСУ есть много способов перерезать сухопутный коридор РФ - ISW

Не только Мелитополь: у ВСУ есть много способов перерезать сухопутный коридор РФ - ISW

08:41 Украина
РФ уже проиграла и не сможет достичь в Украине своей первоначальной цели - Байден

РФ уже проиграла и не сможет достичь в Украине своей первоначальной цели - Байден

07:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:36

РФ атаковала Хмельницкую и Житомирскую область дронами: есть пострадавшие

09:30

Сможет ли Украина победить в "дроновой войне"?мнение

09:27

Гороскоп на завтра 20 августа 2023: Весам - компенсация, Рыбам - неожиданная прибыль

08:58

Два раза возвращался на фронт после ран: под Запорожьем погиб известный актер

08:43

У русских даже с резервами нет возможности для прорыва фронта - Генштаб Эстонии

Путин сажает Эрдогана и НАТО на шпагат, РФ хочет развала западной коалиции - КузанПутин сажает Эрдогана и НАТО на шпагат, РФ хочет развала западной коалиции - Кузан
08:41

Не только Мелитополь: у ВСУ есть много способов перерезать сухопутный коридор РФ - ISW

07:47

РФ уже проиграла и не сможет достичь в Украине своей первоначальной цели - Байден

06:10

Что ждет Украину после войнымнение

05:30

Как быстро лепить вареники с картошкой: простой рецепт очень вкусного блюда

Реклама
04:37

Преображение Господне 19 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:35

Гороскоп на сентябрь 2023 для Козерогов: что ждет в работе, финансах, любвиВидео

02:40

"РФ еще может затягивать войну": Коваленко рассказал, чем будут воевать оккупантыВидео

02:10

Хитрый фокус бывалых водителей сразит наповал: зачем сверлят дыры в дверях авто

01:40

"Ведет себя, как гопник из подворотни": эксперт сказал, зачем Путин хочет запугать Эрдогана

00:30

Дочь умоляет мать, чтобы та выбрала другое имя для своего сына: в чем причина

18 августа, пятница
23:33

"Готовим мощные вещи": Зеленский анонсировал усиление обороны ко Дню Независимости

23:01

"Страшные и трагические истории": Потап написал песню о войне

23:00

Внезапные смерти генералов РФ: в ГУР рассказали об интригах внутри Кремля

22:27

Контрнаступление ВСУ будет долгим: топ-генерал США дал тревожный прогноз

21:30

Решающая фаза контрнаступления: ВСУ вводят в бой элитные бригады – Die Zeit

Реклама
20:55

Почему не стоит говорить "Західна" или "Східна" Украина: ответ удивит наповал

20:31

Убитых и раненых россиян в два раза больше: в NYT назвали число потерь в войне

19:49

Минное поле пройдено: ВСУ вступили в бой с оккупантами возле Токмака - CBS News

19:25

Удар по оккупантам в Энергодаре: дроном взорвали верхушку "полиции" РФВидео

19:10

Пенсионер Саркози позорно сплясал под дудку Кремлямнение

18:45

Что можно использовать вместо фольги: 5 лучших вариантов для идеальных блюд

18:34

"Украинская команда" объявила национальный дрон-марафон к 32-й годовщине Независимости: "Несут смерть врагам!" актуально

18:25

Киев выделил на поддержку защитников 5 млрд гривен в этом году и почти 1 млрд – в минувшем, - Кличко

18:20

РФ готовит новый массированный удар: украинцам назвали вероятную дату обстрела

17:32

США готовы одобрить передачу Украине F-16: у Байдена назвали главное условие

17:28

Задача для настоящих гениев: нужно найти питона на берегу океана

16:56

Окончание войны в Украине: в разведке ответили на главный вопрос

16:27

Бойфренд Лорак показал своих детей, с которыми он больше не живет

16:07

Почему жители Восточной Азии безумно боятся цифры 4: жуткие предрассудки азиатов

16:07

В ОП жестко ответили на скандальное заявление чиновника НАТО о сдаче территорий

16:06

"Конец нашей истории": жена Виктора Павлика заговорила о расставании

16:02

С Яблочным Спасом 2023 - теплые поздравления и открытки

15:20

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо найти всех кроликов за 10 секунд

14:58

РФ ударила ракетами по Запорожью: повреждены жилые дома и учебные заведенияФото

14:46

Зерновой террор РФ грозит ЕС катастрофой: эксперт объяснил подлый план Кремля

Реклама
14:41

Что на самом деле означает "козел відпущення": Авраменко объяснил колоритное выражениеВидео

13:52

ВСУ получили пикап Nissan Navara при содействии Favbet Foundation

13:44

Эмили Ратаковски показала великолепный пресс и выгуляла стильный образ

13:41

"Будут провокации РФ на море и на суше": эксперт назвал последствия бездействия Запада

13:18

Есть ли угроза переброски войск РФ к Харькову: эксперт объяснил ситуациюВидео

13:02

В Украину заходят техника, артиллерия и ПВО, скоро будут новости – Зеленский

12:39

"Уже можно экспериментировать": эксперт спрогнозировал, сколько еще простоит Крымский мостВидео

12:19

Российская актриса и бизнесмен устроят благотворительный вечер в поддержку ВСУ

12:18

Распечет до +38, часть областей накроют грозы: погода в Украине на выходные

12:00

Ей никто не нужен: Вайкуле рассказала, почему Ротару не приехала на ее фестиваль

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять