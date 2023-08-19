Сможет ли Украина победить в "дроновой войне"?

Даже атака ста Шахедов, если она будет повторяться чуть ли не каждый день - это огромная проблема для всех нас.

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Дроны-камикадзе Шахед / Коллаж Главред, фото pixabay.com, Telegram

Атака дронов.

Российские СМИ пишут о том, что промышленность РФ в ближайший год-два произведет до 6000 ударных дронов.

Это позволит россиянам проводить разовые атаки на Украину с применением до 300 беспилотников типа "Герань/Шахед".

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А также применять "Ланцеты" и другие типы дронов-камикадзе в формате "роя", когда удары наносятся массированным "кулаком" и четко координируются между собой для перенапряжения нашего ПВО.

Это уже, можно сказать, зародыш сетецентричной войны, основанной на широком применении информационных технологий и целевой координации по всей ширине фронта.

Например, когда бомбардировщик летит в сопровождении "роя" ударных дронов, которые уничтожают перед ним средства противовоздушной обороны.

Допустим, россияне, как всегда, прихвастнули, плюс пропаганда.

Но даже атака ста Шахедов, если она будет повторяться чуть ли не каждый день - это огромная проблема для всех нас.

Почему россияне смогли запустить такую сложную программу в условиях санкций.

Первое объяснение очевидное, так как оно лежит на поверхности: технологические санкции в отношении РФ работают крайне слабо.

Помните, я писал о том, что нужно создать специальную межгосударственную комиссию по отслеживанию параллельного импорта в РФ, а также поставок высокотехнологических товаров и услуг.

Комиссия с участием Украины и наших союзников.

С властными полномочиями по аналогии с действующим органом по контролю за экспортом вооружений.

Пока в этом направлении ничего не создано.

Но самое главное объяснение вовсе не в этом, а в нашем непонимании как работают экономические модели роста в современном мире.

Помните радость наших экспертов по поводу широкого бюджетного дефицита в РФ в начале года на 2,5 трлн рублей.

Мол, "загибается российская экономика", выбрали весь годовой план по дефициту федерального бюджета и скоро им каюк.

Для меня такие заявления стали ключевым фактором нашей интеллектуальной близорукости.

Годами я пишу статьи о том, что механизм бюджетирования в мире изменился и никто уже в период кризисов или войн не боится применять широкие дефициты бюджета.

Что, когда вопрос идет о выживании экономики и шире - страны, вопрос инфляции и курса доллара отходит на второй план.

А на первом плане - занятость населения, запуск аморизационных программ в экономике, поддержка бизнеса и социально незащищенных социальных групп.

Например, в период пандемии, Индонезия финансирует через свой центральный банк программы стабилизации экономики и не обращает внимание на окрики МВФ.

Кстати, когда все радовались дефициту бюджета РФ, я сразу предупредил, что это авансовые платежи на запуск масштабных программ ВПК и очень скоро размер дефицита стабилизируется, что и прозошло весной - летом.

Я также говорил, что через полгода нам на головы начнет сыпаться в виде ракет и бомб, все проавансированное российским минфином в январе-фреврале этого года.

И оно сейчас сыпется в виде ракет, сделанных в мае и десятков "Шахедов".

А теперь вопрос в студию - что профинансировал в начале года наш Минфин?

Дроны, разбивающие форточки в Москва-Сити?

Много лет я пишу о моделях выхода Украины из кризиса:

Монетарно-бюджетно-инвестиционно-потребительские стимулы роста в виде доступных кредитов, правильных инфраструктурных расходов государства, стимулирования кластерных точек роста бизнеса, потребительских расходов населения как ключевого драйвера развития экономики, прежде всего в сегменте малого и среднего бизнеса.

И вот зачем нужно было писать эти статьи в Украине, чтобы сейчас наблюдать как все эти механизмы успешно применяются в России для создания нового индустриального ядра и ВПК?

Ведь Россия применила именно указанный выше пакет стимулов, с помощью которых амортизировала влияние санкций в 2022-2023 годах (замедление падения ВВП с прогнозируемых 10% до 2%; переход в фазу роста в 2023-м).

Монетарный стимул - ставка ЦБ РФ на урвоне 7,5%, то есть ниже инфляции. Резкий рост кредитования населения (прежде всего ипотека) и бизнеса.

Какая у нас была учетная ставка НБУ? 25%, сейчас 22%! Есть вопросы?

Бюджетный стимул - колоссальные инфраструктурные затраты на запуск ВПК, создание альтернативной перевалки грузов, новые транспортные коммуникации.

Сколько мы потратили денег на такие же проекты? Уповали на внешнюю помощь и зерновой коридор?

Инвестиционный стимул - создание кластеров роста в точках импортозамещения и ВПК.

Потребительский стимул - социальные выплаты населению как драйвер роста платежеспосбного спроса.

Где действия нашего правительства, НБУ, Минфина по указанным направлениям?

Пусть нам не нужны, в отличие от россиян, программы импортозамещения в таких масштабах и программы технологической суверенизации.

Но где наши доступные кредитные ставки.

Где наши инфраструктурные затраты? И не на стадионы и брусчатку, а на альтернативную морской логистику.

Где наши кластеры роста для бизнеса, хотя бы в секторе переработки аграрного сырья?

Где гарантии сохранения активов для бизнеса и гарантии заказов на территориях рискованного ведения бизнеса?

Где наши социальные программы?

Восстановление жилья, выплаты ВПО (и не по 3 тысячи гривен), помощь социально незащищенным слоям населения, позволяющия запустить модель "циркуляционной экономики".

Где программы государственной гарантии занятости, включая финансирование занятости населения в волонтерских центрах.

А теперь о дронах и о призывах "ценить инженеров".

Буду говорить непопулярные вещи.

В условиях ТАКОЙ монетарной политики НБУ, ТАКОЙ экономической политики Минэко, ТАКОЙ налоговой и таможенной политики, ТАКОЙ регулятивной политики и ТАКИХ экономических застойных моделей правительства, у нас НИКОГДА не появятся успешные программы в сфере ВПК, в том числе и по дронам.

Мы должны понять, что любая экономическая система - это сложный, многофакторный организм, как структуры скоординированных нейронных ансамблей клеток человеческого мозга.

Различные сегменты общей экономической модели развиваются в результате стимуляции экономических связей друг с другом.

Влияние внешних событий (эндогенноме влияние) должно отражаться в иерархической структуре внутренних экономических "нейронных ансамблей" - эндогенная структурная перестройка экономики.

Если часть мозга заморозили, а часть - повредили, наивно полагать, что в гипофизе возникнут гениальные идеи, а в отдельном секторе экономики - дроны.

И еще один очень важный момент.

Об "инженерах", "создании производств", сейчас пишут хорошие, светлые люди с открытыми лицами.

Какие инженеры, о чем вы говорите?

Посмотрите, какие люди выходят вечером из проходных наших заводов, прежде всего в сфере ВПК.

Люди пенсионного возраста, 60+, последние из могикан, осколки великого поколения строителей и больших проектов.

Нынешних пигмеев спасает лишь то, что они стоят на плечах этих великанов.

Но когда седые великаны уйдут в прошлое, пигмеи опустятся на грешную землю и сразу понизятся в росте до своего естественного уровня.

Какие там инженеры...

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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