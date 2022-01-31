Сможет ли Путин уговорить Цзиньпина отвлечь на себя все силы США

У Владимира Путина и Си Цзиньпина противоположные цели / Reuters

Как известно, Владимир Путин прибудет в Китай на открытие Олимпиады, где и состоятся его переговоры с китайским лидером.

Смогут ли два авторитарных лидера договориться о координации своих действий против США?

В чем интрига?

Очень кратко и тезисно, без деталей.

Это уже не секрет, что Си Цзиньпин хотел бы провести операцию по присоединению Тайваня до ноября этого года, чтобы гарантировать себе переизбрание как лидера Поднебесной накануне проведения съезда КПК. Успешное присоединение Тайваня гарантирует Си Цзиньпину статус пожизненного лидера Китая. И Китаю крайне выгодно, чтобы США в это время завязли бы в конфликте с Россией из-за Украины.

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Цели России противоположны. Она хотела бы, чтобы Китай оттянул на себя все силы США, направленные на сдерживание агрессии Китая против Тайваня. Это дало бы возможность России с минимальными издержками решить украинский вопрос в свою пользу: США и НАТО не смогут воспрепятствовать.

Читайте такжеРоссия становится колонией КитаяЕсть ещё третий вариант, когда обе стороны договорятся поставить Америку на растяжку и начать операции против Украины и Тайваня одновременно. Но этот сценарий очень опасный, так как предполагает развал всей существующей системы безопасности. А это требует очень высокого уровня доверия, которое сейчас между Путиным и Си Цзиньпином, на мой взгляд, отсутствует.

Ультимативное поведение России по отношению к США и НАТО как раз и объясняется тем, что Россия шантажирует Запад третьим вариантом.

Кто более мотивирован, Китай или Россия?

На мой взгляд, Китай.

Поэтому вероятный сценарий: Путин даст Си Цзиньпину гарантии нейтралитета России в случае агрессии Китая против Тайваня. Что это означает для Украины, думаю, всем понятно.