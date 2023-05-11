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Смотри, Путин, ты убиваешь живых людей

Альфред Кох
11 мая 2023, 19:20
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Для меня лучшим памятником всем погибшим в этой войне будет победа и суд над Путиным и его бандой. И это обязательно случится.
Путин оконфузился на публике
Альфред Кох заявил, что на совести Путина много смертей / скриншот

Прошел один год и семьдесят пять дней войны. Ситуация на фронте остаётся неизменной. И только в Бахмуте каждый день что-нибудь, да происходит.

Сегодня пресс-секретарь ВСУ на востоке Украины Сергей Череватый подтвердил вчерашнее заявление Пригожина о том, что регулярные части МО РФ бежали из-под Бахмута, опасно оголив фронт. Пригожин также подчеркнул, что только благодаря оперативным действиям ЧВК "Вагнер" (какая неожиданность, правда?) прорыв был быстро локализован.

Череватый, правда, ничего про героические усилия вагнеровцев не рассказывал, но про бегство 72-ой отдельной мотострелковой бригады МО РФ - сообщил. Из его выступления мы также узнали о том, что успешную операцию против россиян провела 3-я отдельная штурмовая бригада в составе тактической группы "Азов" ВСУ.

видео дня

И что две роты 72-ой бригады МО РФ понесли серьезные потери. И поэтому эта российская бригада была отведена в тыл. Случилось это на юго-западе от Бахмута, на полпути от Бахмута до Часова Яра.

Ещё раз для особо одаренных: Череватый особо подчеркнул, что пресловутый "снарядный голод" под Бахмутом - плод воспаленного воображения Пригожина. Никаких изменений в интенсивности российского артиллерийского огня в Бахмуте и его окрестностях украинцы не замечают.

Оставим на совести Пригожина эти "страшные" сказки. Он парень неглупый и если и нагоняет жути на легковерных россиян, то значит, это ему зачем-то нужно. А нам не дано разгадать этот ребус. Мы лишь видим платоновские тени от свечи на стене. А по этом дрожащим бликам очень трудно понять истинную картину событий.

Да, в сущности, какая разница? Чем больше они друг другу врут и чем больше они воруют, тем быстрее они, наконец, проиграют эту войну, смотают удочки и в Украину придет долгожданный мир.

Сегодня годовщина смерти моего товарища и соавтора Игоря Свинаренко. Он был известным журналистом и крупным писателем. Он был моим учителем (если в писательстве вообще могут быть учителя).

И он был настоящим украинцем. Всегда гордился этим, никогда не изменял своему фрикативному "г" и охотно переходил на блестящий украинский язык, когда я (из хулиганских побуждений) пытался говорить с ним на полузабытом кубанском суржике, на котором я бойко говорил в далеком детстве.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Он долго, целых четырнадцать лет, боролся с тяжелой формой рака. И боролся бы еще, но эта война подкосила его. Она забрала его последние силы и он умер. Умер в Москве, в столице того государства, которое напало на его родину. Он был мужественный человек. Никогда не жаловался. Но всему есть предел. Он до него дошел. И умер. Не дожив трех месяцев до шестидесяти пяти лет.

Как не крути, а он тоже стал жертвой этой войны. И сколько таких невидимых жертв было принесено на алтарь этой войны - никто так никогда и не узнает. Сколько инфарктов, инсультов, обострений старых болезней свели людей в могилу за этот год и два месяца? Сие неведомо…

Наверное, въедливая статистика может вычленить эти смерти из общего вороха смертей и показать нам, сколько людей свел в могилу Путин только лишь для того, чтобы самому в ней не оказаться. Но и без статистики понятно, что таких смертей - тысячи. И они идут плюсом к прямым военным потерям. И они и есть те самые "collateral damage" (сопутстивующие потери) наряду с погибшими под бомбежками мирными жителями.

Но что касается меня, то мне достаточно одного Игорька, чтобы предъявить его Путину. Вот смотри, упырь: ты довел человека до смерти. Не думай, что ты просто двигаешь солдатиков на полу. Ты убиваешь живых людей. Людей, которые были лучше тебя. Полезнее, умнее и добрее. И ты должен за это ответить.

Для меня лучшим памятником всем погибшим в этой войне будет победа и суд над Путиным и его бандой. И это обязательно случится. Ведь наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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