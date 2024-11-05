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Смогут ли солдаты из КНДР повлиять на реальный ход боевых действий

Дмитрий Снегирев
5 ноября 2024, 17:12
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Сейчас в Курской области сосредоточены более 50 тысяч российских военнослужащих. И воюют не срочники и контрактники.
флаг КНДР
Флаг КНДР / фото: ua.depositphotos.com

В Курской области России находится уже 11 тысяч военных из Северной Кореи. Об этом во время вечернего обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что провел Ставку, на которой отдельно доложили ГУР и Службы внешней разведки.

По данным ГУР МОУ, северокорейские войска Москва вооружила 60мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7.

В свою очередь представитель Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга подтвердил информацию украинской военной разведки сообщив о том, что США зафиксировали около 10 тысяч солдат из КНДР в Курской области.

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"Эти цифры могут несколько возрасти в пересчете на общее количество войск КНДР в России. Мы видели сообщения прессы о якобы боевых действиях. Мы рассматриваем их, но на данный момент не можем подтвердить эти сообщения", - заявил представитель Минобороны США Пэт Райдер.

Он также не смог подтвердить сообщения о наличии северокорейских войск на оккупированных территориях на востоке Украины.

Обращаю внимание, что сейчас в Курской области сосредоточены более 50 тысяч российских военнослужащих. И воюют не срочники и контрактники. Там сосредоточены бригады морской пехоты, дивизии воздушно-десантных войск, бригады спецназначения и дивизии росгвардии. Но даже эти 50 тысяч российских спецназовцев не могут держать ситуацию под контролем.

Более того, Силы обороны Украины провели ряд успешных атак вблизи населенных пунктов к западу от Суджи и сейчас расширяют зону присутствия в этом российском регионе. Геолокационные кадры подтверждают продвижение украинских войск к западной и юго-западной части Русского Поричного, что к северу от Суджи.

Сами оккупанты вынуждены были подтвердить факт тяжелых боев в районе Малой Локни. Кроме того, российские источники заявляли о штурмовых действиях украинских войск вблизи Новоивановки к юго-востоку от Кореневого и в районе Плехового, что к югу от Суджи.

Введение оперативных резервов Вооруженных сил Украины значительно стабилизировало ситуацию на этом участке фронта.

По данным командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, потери врага составили почти 8000 личного состава. кроме потерь в живой силе, украинские военные уничтожили и повредили значительное количество тяжелой бронетехники противника.

Кроме этого, было сбито 3 российских вертолета, включая 2 Ка-52 и 1 Ми-8, а также 146 дронов различных типов. В ходе успешных боевых действий на территории Курской области украинские воины захватить трофеи, а именно: 9 танков, 4 БТР, 9 пушек и 6 минометов, а также взять в плен около 700 российских военных.

Поэтому, по моему мнению, 12 тысяч военнослужащих из КНДР является недостаточным количеством для координального изменения ситуации на линии боевого соприкосновения. Тем более, что украинские разведчики ставят под сомнение качество и боеспособность северокорейских бойцов, описывая большинство из них как "неопытных пехотинцев низкого ранга".

По словам представителей американского оборонного ведомства, во время контрнаступления в Курской области Россия пыталась оттеснить украинцев назад, но в основном им это не удалось - они отвоевали некоторые дополнительные территории, но это нельзя назвать значительным.

Напомню, 15 октября 2024 года стало известно о том, что российские войска сейчас формируют батальон численностью 3 000 человек, укомплектованный военными из Северной Кореи. По данным украинской разведки, батальон, вероятно, будет участвовать в оборонительных операциях России на территории Курской области.

24 октября ГУР МОУ подтвердило прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область. Всего КНДР "передала" в распоряжение страны-агрессора до 12 тысяч военных. Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

28 октября генсек НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение войск КНДР в войне против Украины и передислокацию их в Курскую область РФ.

По словам президента Украины Зеленского, фактическое привлечение Северной Кореи к боевым действиям должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

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