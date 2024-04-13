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Смерть утопии о "прекрасной России будущего"

Игорь Эйдман
13 апреля 2024, 19:28
Может быть хватит уже пытаться спасать народ от самого себя, бредить очередной "прекрасной Россией будущего".
Смерть утопии о 'прекрасной России будущего'
При Путине лай и ложь были монополизированы фашистским государством / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Чуковский писал в свом дневнике 1969 года в больнице:

"Позор и ужас. Обнаружился сосед, который обожает телевизор. Из-за стены слышен несмолкаемый лай. Прекратится он только в 12 часов. Если бы мне хоть намекнули, что возможно соседство с таким дикарем, я предпочел бы умереть у себя на диване. (...)Здесь мне особенно ясно стало, что начальство при помощи радио, и теле и газет распространяет среди миллионов разухабистые гнусные песни — дабы население не знало ни Ахматовой, ни Блока, ни Мандельштама".

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Российская демократическая интеллигенция искренне считала, что это власти скрывают от народа Ахматову и Мандельштама, правду о сталинских репрессиях, о советском рабстве и отсталости. Но если наступит свобода, люди дружно потянутся к высокому.

И вот пришла она, долгожданная свобода, читай-не хочу, хоть Ахматову с Мандельштамом, хоть "Архипелаг Гулаг" с "Окаянными днями". Всё запретное стало дозволенным, людям открылась правда. Однако после караткосрочного вплеска интереса (запретный плод - сладок), она оказалась населению не нужна.

В свободные 90-е тиражи книг катастрофически рухнули. Народ Пастернака с базара не понёс. Запросы народных масс оказались другими: "Если б было море пива, я б дельфином стал красивым", "Ксюша, Ксюша, Ксюша - юбочка из плюша", "Розовые розыСветке Соколовой" и т.п.

Советская интеллигенция многие годы мечтала облагодетельствовать народ условным Пастернаком (просвещением и правами). И вот наступила свобода, но востребованным оказался не Пастернак, а тотальная, химически чистая пошлость.

Культура, просвещение, права человека в России оказались для большинства пустым звуком, а главными ценностями стали бабки любой ценой. В том числе и для самой интеллигенции, которая быстро продалась разным олигархам, и стала есть из одного корыта с бывшими гебистами и уголовниками.

Востребованными оказались не Пастернак с Ахматовой, а несмолкаемый лай телевизора. При Ельцине врали и лаяли, кто во что горазд. А при Путине лай и ложь были монополизированы фашистским государством и поставлены на службу перманентной войне. Большинство населения даже не заметило, как было "загнано платью в старый хлев" (из стихов ещё З. Гиппиус, через сто лет история повторилась).

Может быть хватит уже пытаться спасать народ от самого себя, бредить очередной "прекрасной Россией будущего", где благородные граждане массово потянутся к свободе и культуре? Как-то меня эти утопии больше не вдохновляют.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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