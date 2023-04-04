Все закольцевалось в этой истории и она заканчивается там, где началась…

Смерть совсем близко ходит, вот уже и к Пригожину в кафе зашла костлявая, говорит Альфред Кох / Фото: скриншот, via dixinews

Прошёл один год и тридцать семь дней войны. На фронте мало что поменялось за прошедшие сутки. Разве вот только Пригожин утверждает, что он вышел к центру Бахмута. И теперь, как он говорит, "юридически" Бахмут перешёл в руки россиян.

Я не знаю, что такое "юридически взять город", но, судя по картам ISW, до фактического взятия Бахмута Пригожину еще ой как далеко. И не факт, что это случится при его жизни.

Ведь вон как близко смерть-то ходит… Вот уже и к нему в кафе "Стрит Фуд" зашла костлявая… На самый Васильевский остров. В святая святых. В двух шагах от пригожинского же ресторана "Старая Таможня", в котором больше тридцати лет назад судьба так счастливо свела его с первым замом мэра Питера Собчака, Володей Путиным….

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Все закольцевалось в этой истории и она заканчивается там, где началась… И прологом ее финала стал взрыв в сердце Питера - на Васильевской острове, в том месте, где в него упирается мост Лейтенанта Шмидта…

Я знаю это место. Там когда-то жила моя тёща. Оттуда в 1996 году мы с моим другом Михаилом Маневичем пошли недалеко, в "Старую Таможню", отобедать. Там он меня и познакомил с ресторатором Евгением Пригожиным.

Ресторатор был мил и услужлив. Оставил мне свою визитку. Видно было, что он был польщен визитом. На меня ему было плевать, но Маневич был замом губернатора Санкт-Петербурга, и Пригожин был рад ему угодить.

А через год Маневича убили на углу Рубинштейна и Невского. Убили с крыши дома напротив. Из автомата с оптическим прицелом. Ему было 36 лет.

Вот такие воспоминания навеял мне взрыв в кафе, расположенном в доме, где когда-то жила моя покойная тёща…

Ну а если отбросить лирику? А если ее отбросить, то сказать можно только, что собаке - собачья смерть. Человек торговал мебелью, набрал кредитов, прогорел, ограбил банк. Его поймали и посадили в тюрьму. Из тюрьмы он бежал и пошёл на войну за "ДНР" против Украины. Потом его поймали и опять посадили. Потом Захарченко его помиловал. Он опять пошёл воевать.

А потом он стал военным журналистом-блогером. Приехал в Москву и начал писать всякую националистическую хрень. За что его полюбили добрые россияне и он набрал больше полумиллиона подписчиков на свой телеграмм-канал.

Теперь Максима Фомина по прозвищу Владлен Татарский (?) взорвали в центре Питера. Пройдёт немного времени и его забудут. И в памяти народной ничего о нем не останется. Ни того, как он грабил банки, ни того, как сидел в тюрьме, ни того, сколько он народу убил на войне.

Останется только его бодрый клич, сказанный под камеры в Кремле, на приёме, в честь присоединения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей к России: "Всех победим. Всех убьём. Всех, кого надо, ограбим. И все будет, как мы любим. С богом!"

В этом коротком лозунге - квинтэссенция всей путинской войны. И даже шире - всей путинской философии. Это их принцип жизни. Они считают, что это правильно - так жить.

Именно поэтому "творчество" Владлена Татарского оказалось созвучно мыслям и чаяниям такого большого количества россиян. Они приходили на его "творческие вечера". Задавали ему вопросы, радовались его смелым речам и решительным заявлениям. Подписывались на него, запоем читали, целые семьи были его фанатами…

Что можно сказать о покойном и его поклонниках? Да ничего, кроме того, что уже много раз сказано. Единственное, что меня всегда озадачивает в этих людях, так это их бог. Они утверждают, что это Иисус Христос. И я не знаю, как им объяснить, что они заблуждаются. Что они не христиане вовсе. И в этом нет никакого моего высокомерия. Это просто факт.

И даже если тысяча одетых в рясы фээсбэшников будут им говорить: это все и есть христианство, и Христу так угодно, чтобы вы убивали и грабили соседей, то от этого их языческие верования не станут христианством. Сколько не называй песок - хлебом, а жестокость - милосердием, все равно ничего не изменится…

В этот день весь мир (кроме православных) праздновал Вербное (Пальмовое) Воскресенье. Вход Господа в Иерусалим. День Его славы.

И если россияне (как всякие язычники) любят знамения, то вот вам и знамение: в день славы Христа глашатай самого откровенного грабежа и убийства - взорван в центре Петербурга, города, откуда родом Путин. И если вам мало символизма, то вот вам на добавку: в кафе, которое принадлежит Евгению Пригожину.

Пусть та девочка, что сделала это - спасётся. Вот такую молитву я сегодня возношу к Господу.

А дело наше правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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