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Смерть Путина – не панацея: почему его преемник продолжит войну в Украине

Юрий Богданов

Журналист, блогер

15 июня 2022, 09:18

Если Путин умрет прямо сейчас, его преемники сделают все, чтобы выиграть войну любой ценой.

Преемник Путина не заберет российские войска из Украины
Тяжелая болезнь и смерть Путина не является панацеей / Коллаж Reuters

Снова. Снова вижу ожидания в Фейсбуке, что диктатор сдохнет. Впал в кому, бла-бла-бла. Неудачная операция, бла-бла-бла.

Так вот. Если Путин умрет прямо сейчас, его преемники сделают все, чтобы выиграть войну. Любой ценой.

Ведь любой, кто окажется на месте Путина и отступится, умножит свои политические перспективы на ноль.

Не потому, что псевдосоциология рисует войне 146% поддержки. Нельзя серьезно воспринимать социологию в стране, где за неподдержку войны можно получить 20 лет тюрьмы.

А потому что преемник, который отступится от Украины, де-факто будет восприниматься как неудачник. Потому что проиграл и признал поражение.

Поэтому нет, тяжелая болезнь и смерть Путина не являются панацеей.

Даже если вы хотите завершить войну соглашением, для начала вам придется победить Путина. Или его преемника, если этот умрет.

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Другой вопрос – что вы считаете победой. И что будет победой в этой фазе войны.

Как бы там ни было, но устранение Путина пока не решает проблему. Сдохнуть должна империя – и физически, и в головах русских.

Юрий Богданов, журналист, блогер

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