Совсем скоро у нас снова будет следующая дискуссия относительно следующего государственного праздника, который объединяет нас с Россией – 9 мая.

Вятрович считает, что смена календаря государственных праздников давно назрела / УНИАН

Я не уверен в том, что наше общество не готово отказаться от 8 марта. Ведь нет особых оснований доверять опросам, которые порводятся через приложение "Дія". Лично я не понимаю, каким образом это приложение функционирует, каким образом осуществляется подсчет голосов. Поэтому не стоит быть уверенным в том, что результаты этого опроса репрезентуют общественное мнение.

Более того, у меня возникают подозрения, что такого рода опросы имеют целью приучить нас к электронным выборам. А это категорически неправильно и опасно, потому что является серьезным шагом к авторитаризму и уходом от демократии.

Что касается 8 марта, то прежде всего следует понимать, какую цель ставят перед собой те, кто хочет что-то изменить с этим праздником. Когда я возглавлял Институт национальной памяти, мы пытались провести общую реформу календаря государственных праздников, среди них было и переформатирование 8 марта.

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Суть очень проста: 8 марта не должно быть выходным днем и должно отмечаться как международный день борьбы за права женщин. То есть предлагалось придать этому празднику правозащитное содержание. Именно таково наполнение этого дня всюду в мире, кроме тех стран, которые ориентируются на Россию, где этот праздник является выходным. А эти страны вряд ли можно назвать примером соблюдения прав женщин.

К сожалению, ни этот законопроект не рассматривается в парламенте, ни инициаторы изменений, связанных с 8 марта, не проявляют более широкого концептуального подхода. Следовательно, появляются очень странные инициативы: то вообще отменить 8 марта, то отменить только выходной (что соответствует тому, что я предлагаю), то праздновать "день украинки" 25 февраля.

Последнее для меня является непонятным предложением. Если действительно есть желание привязать борьбу за права женщин к украинской истории, в частности, к истории украинского феминистического движения, можно найти более уместные даты. Например, 8 декабря – в этот день в 1884 году Наталья Кобринская, одна из ключевых активисток украинского феминистического движения конца XIX-начала ХХ веков, проводила сбор, который можно считать первой демонстрацией украинского женского движения. Возможно, если уж и переносить дату, то лучше переносить ее туда, а не предлагать что-то, что наполнено непонятным смыслом.

Предложения, которые звучат в альтернативных проектах, например, о праздновании "дня весны", извините, еще более глупые и неконцептуальные.

Любые изменения требуют понимания того, на что ты хочешь поменять старое, и пути, по которому ты будешь двигаться после этих изменений.

Смена календаря государственных праздников давно назрела. Предварительный план этого маршрута нами был достаточно хорошо разработан. Я не видел в критике ни одного момента, который бы засвидетельствовал ошибочность наших предложений. Скорее критика ограничивалась эмоциями. Помню, как несколько лет назад были глупые флешмобы вроде "Поздравь Вятровича с 8 марта" – делали из меня какого-то женоненавистника. Это был полный абсурд. Но никаких серьезных и конструктивных замечаний не было.

Поэтому лучшее, что можно было бы сделать – вернуться к этому законопроекту и провести системную реформу. Ведь совсем скоро у нас снова будет следующая дискуссия относительно следующего государственного праздника, который объединяет нас с Россией – 9 мая. В прошлом году парламенту также не хватило сил и отваги рассмотреть этот вопрос. Несмотря на то, что по этому поводу были уже не опросы в "Дії", а социологические исследования, которые четко показывали, что абсолютное большинство украинцев (около 80%) готовы говорить о переносе празднования завершения Второй мировой войны на 8 мая.

Поэтому нужно понимание цели, системный подход – тогда все произойдет. И не стоит бояться каких-то непонятных опросов в "Дії", потому что, по моему мнению, они являются манипулятивными.

Владимир Вятрович, народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памятиспециально для Главреда