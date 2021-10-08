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Слуги народа пошли на компромисс с совестью, но ненадолго

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

8 октября 2021, 06:45

Из Слуг народа снова делают машину для голосования, из-за чего впоследствии около 20 депутатов могут "отколоться".

Верховная Рада, депутаты
Парламентарии уволили Дмитрия Разумкова с должности спикера и ищут ему замену / УНИАН

Верховная Рада после увольнения Разумкова станет более управляемой Банковой. И это то, чего добивались раньше. Разумков не слышал пожеланий Банковой - не считался с пожеланиями фракции, цеплялся за запятую регламента, не подыгрывал президентской силе, а старался быть спикером всего парламента. В нынешних условиях турборежима это не нравилось Банковой, поэтому его и отстранили.

Однако есть и другая версия того, почему так ускорилась его отставка (и она тоже имеет право на жизнь) - это личный конфликт, который усугубился между Разумковым и Зеленским. Слишком много факторов указывает на то, что Зеленский держит отстранение Разумкова на личном контроле, поскольку труд Разумкова над собственным политическим проектом президент рассматривает как личное предательство.

Впрочем, политическая целесообразность здесь также присутствует, потому что на Банковой вынашивают идею досрочных президентских выборов, а для этого надо выполнить ряд домашних заданий, в частности, внести изменения в Избирательный кодекс в части выборов президента и чтобы на время отсутствия главы государства его обязанности выполнял "удобный" политик.

Руслан Стефанчук, на которого делает ставку СН и Банковая, является именно таким, в отличие Разумкова. А в случае, если Корниенко или Гетьманцев станет первым заместителем, то сумасшедший ксерокс заработает снова в нужном Банковой режиме. На данный момент сформировалась условная коалиция, которая обеспечивает результативное голосование и этого достаточно, чтобы принимать решения с минимальными потерями. То есть цена вопроса результативного голосования не слишком высока. Не исключаю, что в будущем произойдет распад этой коалиции и цена увеличится (особенно, когда будут голосовать за бюджет).

Кроме того, отставка Разумкова свидетельствует также о том, что президент Зеленский пока не собирается идти на досрочные парламентские выборы - по крайней мере, что эту идею пока отложили. Парламентско-президентский кризис не исчерпан отставкой Разумкова - Банковая сейчас делает много ошибок, которые потом могут быть использованы против нее. Соответственно, центробежные тенденции будут сохраняться. Во фракции СН этого пока могут не почувствовать, потому что депутаты видели жесткий отзыв на примере Разумкова, Лероса или Дубинского. Поэтому те люди, которые теоретически могли бы войти в фронду к Банковой, понимают последствия - потери мандата и преследования - и не спешат проявлять свою позицию.

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Поэтому распад фракции в краткосрочной перспективе маловероятен - наоборот, после отставки Разумкова она цементировалась и объединилась.

И даже те, кто ранее выражал свое недовольство, вынужден засунуть язык подальше и смириться с диктатом, но в этом случае депутаты теряют возможность реализации своих целей и превращаются в машину для голосования.

Пока они прикрывают компромисс с совестью тем, что голосуют за отставку Разумкова в обмен на голоса за другие проекты, но потом выяснится, что для них не хватит политической воли, потому что это противоречит интересам фракции. Поэтому позже у кого-то начнут сдавать нервы и примерно 20 депутатов могут "отколоться".

Читайте такжеДва спикера одновременно: чего ждать в случае увольнения РазумковаЧто же касается самого Разумкова, то вполне логично ему было бы сейчас взять паузу на месяц-два и взвесить все ресурсы, которые у него есть и какие в него еще могут вложить. Потому что, по большому счету, он мог оказать сопротивление своей отставке - были возможности у определенных финансовых групп этому причинить. Но они этого не сделали и те, кто в будущем мог бы стать опорой его политического проекта, его не поддержали. А это свидетельствует о том, что они не готовы идти на конфронтацию с президентом.

Поэтому вряд ли стоит надеяться на то, что после выхода из кресла спикера Разумков получит большую финансовую или медиаподдержку. Этого не произойдет, потому что его цена как участника политического проекта не слишком высока.

Разумков не оставил после себя эмоций по сравнению с Парубием или Морозом - он просто был хорошим спикером, лицом-функцией.

Он делал все по закону, но он не тот, кто заводит массы и не тот, кого всем сердцем начнешь поддерживать, ведь он, в силу объективных причин не способен быть тем, кто объединит массы - он политик другого типа и склада мышления.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

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отставка Верховная Рада Владимир Зеленский Слуга народа Виталий Кулик Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук новости Украины
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