Случай в Косово - тревожный сигнал для Украины: пояснил Портников

В истории Косово существует два пути сопротивления - ненасильственный путь Ибрагима Руговы и вооруженный путь Хашима Тачи, и суд в Гааге только что рассмотрел второй из них.

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Хашим Тачи был осужден в Гааге за военные преступления / Фото: Hashim Thaçi via Facebook

16 сентября Специализированные палаты Косово в Гааге приговорили экс-президента Хашима Тачи к 25 годам лишения свободы за военные преступления, совершенные во время войны 1998–1999 годов. Журналист и публицист Виталий Портников, который еще летом 1989 года лично общался в Приштине с лидером косовских албанцев Ибрагимом Руговой, вспоминает два разных пути сопротивления - ненасильственный и вооруженный - и объясняет, почему этот приговор является тревожным сигналом и для Украины. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Летом 1989 года я приехал в Приштину не только для того, чтобы увидеть Косово, но и для знакомства с лидером косовских албанцев Ибрагимом Руговой. Теперь уже трудно вспомнить, насколько отрывочной и случайной была информация в эпоху отсутствия интернета, и тем более за советским "железным занавесом", даже в годы перестройки. Масштаб личности Руговы и необходимость познакомиться с ним я понял только потому, что наткнулся на его интервью словенскому молодежному журналу "Mladina" - Словения тогда была едва ли не единственной югославской республикой, которая могла позволить себе беседу с диссидентом из Приштины.

Ругова, албанский литературовед и председатель Союза писателей Косово, напомнил мне украинских литераторов, которые уже тогда готовились создать Народный Рух - его первый съезд состоится буквально через несколько недель после нашей встречи в Приштине. Мы гуляли по стадиону рядом с маленьким домиком Союза писателей, и Ругова рассказывал, как он видит будущее Косово и Албании. Мне тогда этот разговор казался слишком романтичным. В Албании ещё царил жестокий коммунистический режим. В Косово режим Милошевича создал настоящий апартеид, разделив сербов и албанцев невидимыми границами. Уверенность Ругова в завтрашнем дне завораживала.

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Но ещё более удивительной была вера этого элегантного мужчины в неизменном шейном платке в силу ненасильственного сопротивления. Ругова в ответ на репрессии Белграда создал в Косово настоящее параллельное государство - со своими университетами, школами, больницами и даже родильными домами. Однако Милошевич не ценил этой готовности лидера косовских албанцев к отказу от применения силы. Более того, он намеренно провоцировал ситуацию, поскольку считал, что конфронтация только укрепляет его власть.

Неудивительно, что молодые албанцы также считали своего лидера романтиком и не верили в ненасильственное сопротивление - так возникла Армия освобождения Косово и так появился Хашим Тачи, который в юности горячо поддерживал идеи Руговы, но впоследствии разочаровался в них. Когда я знакомился с Руговой, Хашиму Тачи было столько же, сколько и мне - чуть больше двадцати. А через десять лет о нём будет говорить весь мир, и Белград объявит его главным военным преступником и террористом. Армией освобождения Косово, УЧК (Ushtria Çlirimtare e Kosovës), сербские матери будут пугать детей - и при этом избегать разговоров о том, что делали с албанцами сербы, только не бойцы нелегальной армии, а совершенно легальные военные и полицейские.

То, что такой изнурительный конфликт, да ещё и на небольшой территории, не мог не привести к военным преступлениям с обеих сторон, на мой взгляд, объяснять не нужно. Однако косовары, при всем их глубоком уважении к Ругове, навсегда запомнили, что именно Тачи решил защитить их с оружием в руках. И на это восприятие не повлияли конфликты после провозглашения независимости Косово, когда Тачи - а он успел побывать и премьером, и президентом нового государства - стал активным участником постоянных конфликтов в среде новой политической элиты.

В отличие от лидеров боснийских сербов, которых нашли только спустя много лет после предъявления обвинений, политики Косово от международного трибунала не скрывались. Тачи даже ушел в отставку с поста президента, чтобы защищаться в этом трибунале. Но процесс он проиграл - что вызвало невероятную ярость в Косово. И это при том, что к борьбе косовских албанцев за выживание на Западе всегда относились с сочувствием, а Тачи был партнером и любимцем ведущих западных политиков.

Ругова - это чувствовалось при общении с ним - относился к косоварам как к своим детям. Тачи считал, что его соотечественники должны воевать вместе с ним. Ругова горячо стремился защитить честь албанцев и не запачкать их руки кровью. Когда Милошевич принял решение изгнать албанцев из Косово, Ругова отправился в Белград, чтобы убедить диктатора не делать этого рокового шага. Это было ударом по репутации - но, кажется, его интересовала не столько собственная репутация, сколько выживание нации. Тачи видел путь к этому выживанию в сопротивлении, в войне. А война - всегда грязное дело. Конечно, хотелось бы побеждать только так, как стремился к этому Ибрагим Ругова. Но когда тебя пытаются буквально стереть с лица земли, ты просто вынужден реагировать так, как Хашим Тачи.

Приговор бывшему командующему Армией освобождения Косово напомнил мне судьбу лидеров украинской освободительной борьбы, фамилиями которых другие матери до сих пор пугают детей. Но это не только опыт прошлого, это ещё и вопрос нашего с вами будущего: не будут ли те, кто нам помогает сегодня, осуждать наших героев завтра?

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Об авторе: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведёт популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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