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Сложность мира на примере Ирана и Пакистана

Юрий Богданов
18 января 2024, 08:10
Иран и Пакистан в теории - два важных партнера Китая.
Сложность мира на примере Ирана и Пакистана
Иран / Коллаж: Главреж, фото: Википедия, Flag.in.ua

Вчера Иран атаковал территорию Пакистана. Атаковал (по собственной позиции) суннитскую группировку Джейш аль-Адь, которая "защищает интересы суннитов-белуджей против дискриминации со стороны персов-шиитов". Которое до того взяло на себя ответственность за убийство 11 полицейских в провинции Систан и Белуджистан.

Этот инцидент отличный повод объяснить, почему" черно - белая " картина мира не работает. И почему "офис простой аналитики и быстрых выводов " - не работает.

Иран и Пакистан в теории - два важных партнера Китая. Пакистан, как и Китай - враги Индии. Но Иран и Пакистан антагонисты, имеющие общие проблемы с сепаратистами.

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Китай постоянно подбрасывает Пакистану денег, чтобы пакистанская армия раздражала Индию и не давала Индии сосредоточиться на противостоянии попыткам Китая установить морское доминирование в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане. Иран партнер Китая, потому что Китай довольно условно придерживается санкций и продолжает покупать иранскую нефть.

В то самое время Индия партнерится с Ираном. И против Пакистана. И потому что почему бы и нет? Индия даже планировала построить совместно с ним порты и дорогу к Каспию, чтобы получить маршрут торговли с Россией и Европой. Через Иран. Сейчас, когда конъюнктура изменилась, при поддержке США планируется создание маршрута ОАЭ - Саудовская Аравия - Израиль - Средиземное море.

Одновременно с тем, Индия, из-за того, что Китай и Пакистан давят на ее границы и не дают в нужной мере профинансировать морскую программы, партнерится с Австралией, Японией и США с тем, чтобы обеспечить свои и их интересы в Индийском океане. Где сама Индия контролирует Андаманские острова, которые блокируют (при необходимости) выход из Малаккского пролива, через который идет 60% китайской внешней торговли.

Так, Китаю нужен контроль над Индийским океаном не "прост", а чтобы и сдерживать Индию, и обеспечивать безопасность для своей торговли и - особенно - поставок нефти из Западной Азии и Африки. В то самое время Китай, критически зависящий от поставок нефти с Ближнего Востока пытается помирить Иран и Саудовскую Аравию, или хотя бы нормализовать их отношения настолько, чтобы поставкам нефти ничто не угрожало.

А США тем временем не сдают до конца свои интересы в Пакистане, который является важным партнером для контроля всего региона. Причем в самом Пакистане есть сильные сепаратистские и фундаменталистские настроения в отдельных регионах. И некоторые эти движения-трансграничные. Например, борьба белуджей за независимость Белуджистана, которая продолжается с разной степенью эскалации почти 80 лет. Белуджистан разделен между Ираном, Пакистаном и Афганистаном. С которого мы и начали. Различные группировки белуджей воюют со всеми правительствами.

А Саудовская Аравия и Иран находятся в состоянии постоянного идеологического, политического, экономического и гибридно - военного противостояния. Шииты-фундаменталисты и сунниты - ваххабиты. Это вам не какая-то поверхностная вражда национальных государств.

Одновременно с этим для Индии и Китая, которые жестко конкурируют на многих фронтах, важно сохранение потока ресурсов из России. Ибо она диверсифицирует зависимость от Ближнего Востока и Африки. А учитывая уязвимость России сейчас, ресурсы оттуда стоят дешевле.

Но при этом Индия, которая многими рассматривается как Новая "фабрика мира" (там и демография намного лучше чем у Китая, а рабочая сила намного дешевле), должна держать гораздо более корректный нейтралитет в российско - украинской войне, чем Китай. Потому что для сдерживания Китая их критически нужна поддержка великих демократий.

В то самое время гиганты Юго - Восточной Азии (Индонезия, Филиппины и Вьетнам) активно скупают оружие у Индии (в том числе новейшие сверхзвуковые ракеты BrahMos, которые Индия разрабатывала совместно с СССР и затем Россией) и стран Запада. Потому что они рассматривают попытки Китая расширить зону контроля как угрозу себе.

Это я так, очень поверхностно описал. Цепью от Ирана и Пакистана. Поэтому когда видите тексты, которые очень просто объясняют мир "коалициями" Добра и Зла - воспринимайте их критически. К сожалению, мир намного сложнее. Или к счастью.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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Иран Пакистан Юрий Богданов
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