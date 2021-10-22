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Слона едят по частям: почему рейтинг Слуги народа падает

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

22 октября 2021, 09:50

У Зеленского множество врагов вокруг и, чтобы удержать власть и рейтинги, ему надо будет обеспечить управляемость фракции.

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Рейтинги Слуги народа могут и в дальнейшем снижаться / УНИАН

Скандалы вокруг Зеленского и скандалы в команде негативно бьют по имиджу президента, и соответственно, по рейтингах его политической силы. Кроме того, на снижении рейтинга СН отразился их уход от программных основ, с которыми они шли на выборы - были завышены ожидания, которые не реализовались. То есть они декларировали новое качество политики, но реакция рядовых граждан часто указывает на то, что эти "новые" еще хуже предыдущих, да и к тому же - непрофессиональные.

По сути, сейчас власть столкнулась с той же проблемой, которая была в начале года, когда в январе-феврале рейтинг СН ужасно катился вниз, но санкции против Медведчука этот процесс на определенный период стабилизировали. Теперь откат снова начался, и его можно объяснить отставкой Разумкова, офшорными скандалами и проблемами со СМИ - все это вместе создает партии власти негативный фон, из-за чего рейтинг падает.

Еще один важный нюанс, который влияет на рейтинг - более глубокое проникновение социальных сетей в украинское общество. То есть если сейчас власть ставит определенные фильтры в СМИ, то в соцсетях этого нет, и негатив против себя там ей трудно контролировать.

К тому же, у Зеленского множество врагов вокруг и ни одного союзника, поэтому, как говорят, вместе отца бить легче. Ведь он руководит всем, но уже 2,5 года не проводит никаких системных изменений.

Поскольку тарифная проблема не решена, подозреваю, что после этой зимы Зеленский выйдет с худшими рейтингами, чем в нее заходит. Поэтому единственный вариант для Слуги народа на переизбрание в новый парламент-изменение избирательной системы вроде Израиля или Финляндии и отмена проходного барьера. То есть создать условия для захода в парламент десятков партий.

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Ведь обычно власть создавала бы потенциальные проекты - сателлиты, которые могли бы быть потенциальными членами коалиции. Но в этом направлении никакой работы в СН не ведут - во-первых, у них нет для этого специалистов, во-вторых, нет идей, а в-третьих, они не готовы вкладывать средства в эту работу, потому что это дорогое дело. Но именно при таких условиях у "Слуг" есть возможность создать "пестрое одеяло" из партнеров по коалиции или же тогда договариваться с системными игроками (например, с Тимошенко).

Читайте такжеКак Порошенко примерил треуголку Наполеона и френч СталинаБезусловно, Порошенко будет стараться воспользоваться нынешним преимуществом первого места. Но говорить о возможном реванше не приходится - у него заоблачный антирейтинг и его электоральное ядро размоется в случае запуска проектов Кличко или Притулы, ведь монополии на патриотический консервативный электорат у него уже давно нет. Так же есть вопросы и по Слуге народа, ведь по мере "раскрутки" Разумкова их рейтинг будет падать. К тому же, будут укрепляться позиции и у Юлии Тимошенко, рейтинг которой будет расти из-за тарифных проблем за счет тех избирателей, которые будут отходить от СН и ОПЗЖ.

То есть запрос на новых политиков (но профессионалов) никуда не делся. Поэтому Зеленскому стоит корректировать свою политику - реализовывать кадровые решения, разгонять правительство и, возможно, даже парламент. Потому что в любом случае дальше все будет зависеть от управляемости фракции - если президент сможет ее обеспечить, то могут начаться проблемы с группами влияния внутри.

Поэтому вполне вероятно, что все начнут разбегаться и есть слона по маленьким кусочкам, ведь "теплой ванны" уже нет, и рейтинги показывают эти тенденции.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Слуга народа падение рейтинга Анатолий Октисюк новости Украины
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