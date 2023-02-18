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Слишком долго украинцы стоят на пути путинской агрессии против всего Запада

Леонид Невзлин

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" 

18 февраля 2023, 08:20
Путин давно пересек все линии, красные, черные, любые. Из-за этого каждый день погибают украинцы.
ВСУ, война, украинские военные
Слишком долго украинцы стоят на пути путинской агрессии против всего Запада, считает Невзлин / 93-я ОМБр Холодный Яр

Заявление Виктории Нуланд о том, что США считают военные объекты, которые Россия разместила в Крыму, легитимными целями для украинских ударов, и намерены помогать ей сдерживать российскую агрессию и после поражения Путина, вызвало сильную реакцию, и сейчас начинается буря эмоций и разговор вокруг этого.

Мне представляется, что именно сегодня, в текущем моменте, важна конкретная поддержка делом армии Украины и ее народа. При всей благодарности Штатам и Западу за уже оказываемую помощь, надо помнить, что украинцы держат удар за весь мир прямо сейчас. Слишком долго украинцы стоят на пути путинской агрессии против всего (в его безумных глазах) коллективного Запада.

Моральное подкрепление, одобрение демилитаризации Крыма в будущем - это замечательно. Но в этом текущем моменте, надо не только ночь простоять да день продержаться. Много дней и ночей будет украинский народ под бомбежками и под звуки сирен ждать реального количества вооружений, чтобы победить окончательно. Сейчас, в преддверии годовщины начала агрессии, в ожидании большого наступления российской армии, в связи со всевозможными слухами о выступлении Путина, обстановка крайне накалена. И Украине нужна вся помощь – физическая, материальная, оружием – которую Запад может предоставить.

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Замечательно, что в далеком от бомбежек и боев Вашингтоне Нуланд говорит, что США не боятся пересечь "красные линии". Ужасно, что сейчас украинцам приходится прогнозировать, сколько конкретно волн ракет им придется выдержать в связи с годовщиной начала войны. И сколько тысяч "мобиков" или вагнеровцев Путин готов положить на украинской земле. Но прежде чем погибнуть, эти орки успеют убить или ранить не одного украинского воина. Украина несет потери, тут не надо строить иллюзий.

Путин давно пересек все линии, красные, черные, любые. Из-за этого каждый день погибают украинцы. Я специально не пишу "люди", не хочу ничего сейчас знать о количестве погибших оккупантов. Повторяю, наша помощь и защита Украине нужна прямо сейчас.

Источник

война в Украине Леонид Невзлин
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