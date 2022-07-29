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Следующий шаг ВСУ на Херсонщине

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

29 июля 2022, 06:40

Антоновский мост - только начало: следующим шагом должно стать уничтожение железнодорожной переправы.

Следующий шаг ВСУ на Херсонщине
ВСУ отрезают оккупантов в Херсоне от "большой земли" / Михаил Подоляк

Вывод из строя Антоновского моста под Херсоном существенно осложнил логистику поставок оккупантов.

Первый удар по Антоновскому мосту на Херсонщине состоялся 19 июля. Тогда оккупационные власти заявили о вынужденном перекрытии переправы. "Движение мы будем перекрывать. Мы найдем другие пути перехода через Днепр в город Херсон. Город не останется без сообщения с левым берегом", - заявил ставленник оккупантов Кирилл Стремоусов.

Читайте такжеУ Зеленского озвучили печальные последствия деоккупации Херсона для россиянАнтоновский мост был построен в 1985 году. Он имеет ширину 25 метров и длину 1366 метров. Мост пересекает сразу две реки: Днепр и ее левый приток Конку.

Этот мост является ключевым для поставки российским захватчикам военнослужащих и военной техники из оккупированного Крыма в Херсон.

Удары сделали невозможным движение габаритного транспорта, но оставили возможность проезда для легковых авто. Атака в ночь на 27 июля окончательно превратила мост в лучшем случае в пешеходный.

Сейчас переброска тяжелой бронетехники по автомобильным мостам для российских оккупантов уже затруднена. Логистика противника для удержания своей группировки становится все труднее.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 150 огневых задач, по результатам которых закреплен наш огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях Херсонской области.

Читайте такжеКонтрнаступление ВСУ в разгаре: армия РФ очень уязвима, Херсон почти изолированно-разведка БританииВсего в шести километрах от бывшей автомобильной переправы находится еще одна железнодорожная. Кроме того, в 70 км от Херсона, через плотину Каховского водохранилища в Новой Каховке есть автомобильный и железнодорожный переход.

Именно наличие железнодорожного моста через Днепр позволяет врагу сократить плечо логистических поставок и создать предпосылки для удержания позиций на Херсонском направлении.

По информации представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, ежедневно в сторону Джанкоя движутся около 50 вагонов с эшелонами российской военной техники, также замечены очереди военной техники на админгранице с оккупированным Крымом, вблизи населенных пунктов Армянск и Красноперекопск.

CNN установило геолокацию нескольких видео, снятых за последние несколько дней, на которых видно, как колонны переправляются из Крыма в Херсон.

Кроме этого, по оценкам специалистов, российские войска продолжают укреплять свои позиции в Запорожской и Херсонской областях в рамках подготовки к контрнаступлению украинцев. Для успешного контрнаступления на Херсонщине ВСУ нужно уничтожить железнодорожные мосты, которыми оккупанты перебрасывают технику и боеприпасы.

Стоит отметить, что именно по железнодорожному мосту оккупантами перебрасываются военные грузы. Возможность железной дороги для перевозки техники и боеприпасов – значительно больше, чем автомобильных трасс.

Соответственно, если мы говорим о контрнаступление ВСУ на Херсонщине и нанесение поражений по локациям базирования оккупационной армии, следующим шагом должны стать удары по железнодорожным узлам и мостам.

контрнаступление ВСУ
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