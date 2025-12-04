Укр
Следующие жертвы после Покровска: за какие города вскоре возьмется Россия

Дмитрий Снегирев
4 декабря 2025, 19:00
Следующая цель Путина после Покровска – Константиновка, и удержать ее Украине будет сложно. Однако не только этому городу грозит российское нашествие.
После захвата Покровска российские войска двинут на Константиновку и не только
В планах Москвы нет захвата Днепра и Запорожья, но есть три других города, за которые РФ возьмется сразу после Покровска / Коллаж: Главред

Бои за Покровск продолжаются, и, вероятнее всего, до нового года и какое-то время после него город будет держаться, и российские войска не смогут его захватить. Однако нужно быть объективными: у Украины нет возможности полностью восстановить контроль над Покровском.

Потому совершенно логичен вопрос, что Россия будет делать после взятия Покровска, куда направит свои войска дальше, и какие города станут ее следующей целью.

Прежде всего – Константиновка, потому что россияне будут прорываться к Славянско-Краматорской агломерации. В целом, вся агломерация будет целью россиян, поэтому отдельные города выделять нет смысла. Но все же в первую очередь под ударом будет Константиновка, потому что этот город расположен в низине, а россияне контролируют господствующие высоты в Торецке и Часовом Яру. Это создаст большие проблемы для нас: прежде всего с логистикой, но также и с удержанием позиции в целом. Константиновка под мощным огневым контролем врага, поэтому ее трудно будет удержать.

Также под угрозой будет Северск. Бои уже идут на окраинах города. Россияне будут пытаться прорваться с фланга, чтобы окружить наши подразделения в агломерации.

И третий город, который россияне точно дальше будут пытаться взять, – это Лиман.

Хочу подчеркнуть, что прежде всего Россия будет пытаться установить контроль над Донецкой областью. Не Запорожской, не Сумской и не Харьковской – активизация подразделений врага там является отвлечением наших резервов и применением "тактики тысячи порезов". А основное направление – Константиновка, Северск, Лиман.

До Лимана всего 2,5 км, и это ключевой автологистический хаб. К тому же для россиян установление контроля над Лиманом будет иметь большое политико-идеологическое значение, поскольку ранее город был деоккупирован в результате успешного контрнаступления наших войск.

Поэтому российские войска будут пытаться прорываться к этой агломерации, это очень нужно России.

А вот на областные центы – Днепр и Запорожье – российские войска не попрут. Для этого у них нет оперативных резервов. Да и в стратегических планах Москвы этого нет.

Задача россиян на Запорожском направлении состоит в прорыве к Камышевахе, чтобы выйти к Запорожью на расстояние артиллерийского выстрела (10-15 км) и держать под огневым контролем жилые микрорайоны города. Это нужно России, чтобы создать искусственный хаос, спровоцировать панику и внутренние миграционные процессы.

А что касается Днепра, то прорыв россиян к этому областному центру вообще нереален. Там только до Павлограда 75 км – для преодоления такого расстояния у россиян нет оперативных резервов. Поэтому фактор боев в Днепропетровской области будет использоваться исключительно как политический элемент военно-политического давления на Украину, чтобы создать угрозу масштабирования театра боевых действий за счет новых территорий.

Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, сооснователь общественной инициативы "Права справа", специально для Главреда

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
