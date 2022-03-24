Следующие майские украинцы проведут в Крыму: когда закончится война с Россией

Украинский солдат уже стал брендом, и уже никто, ни однак армия не захочет связываться с ВСУ, которые налево и направо крошат "вторую армию мира" / Фото Reuters

За месяц полномасштабной войны отношение к Украине существенно изменилось. Мир любит сильных и способных защищаться, поэтому уже сейчас Украине обещают большие деньги на восстановление инфраструктуры и пишут для нее план Маршалла. Мир понял, насколько мощным фактором является Украина на Евразийском континенте, а потому будет помогать ей и укреплять ее.

Война Украины и России – это классическая библейская сага о Давиде и Голиафе. Мужественное сопротивление украинского народа превосходящим силам противника, несмотря на его понты, удары и запугивание, вызывает уважение и восхищение во всем мире. Украина борется, сопротивляется и успешно уничтожает врага, несмотря ни на что. Потому ей будут помогать.

Вместе с тем, в России наступает период дестабилизации, который не понятно, когда закончится и чем. Становится вероятен распад России на несколько государств, и, скорее всего, он будет сопровождаться гражданской войной.

Программа минимум для нас будет заключаться в том, чтобы отбить Киев и освободить все временно оккупированные территории, в том числе Донбасс.

А вот относительно Крыма есть вопрос, потому что он находится под ядерным зонтиком России. Если Украина предпримет какую-либо операцию по возвращению Крыма, это вряд ли будет встречено одобрительно нашими союзниками. Однако, судя по тому, что уже сейчас происходит в Крыму (ФСБшники массово продают квартиры на полуострове), в России уже понимают, что Крым придется возвращать Украине.

Во многом Украина ломает геополитические расклады, которые выстраивались вокруг нее до войны. По молчаливому согласию весь мир был уверен, что Россия за пару дней захватит Украину, и все на этом закончится. Но вышло все не так. И теперь главные геополитические игроки вынуждены считаться с субъектностью Украины, как были вынуждены считаться с субъектностью Израиля, когда он только появился.

Таким образом, Украина становится большим игроком. Отпор, который Украина дала российской армии, долго не забудут – лет 50-100 в мире будут помнить, что Украина противостояла вселенскому злу.

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К слову, это будет нашей "мягкой силой". Ведь теперь многие будут стараться быть ближе к сильному бренду – и западные компании, и целые страны. Запущен колоссальный процесс, который пока что мы не очень видим.

Путин рассчитывал завоевать Украину за три дня, но не смог за месяц захватить ни одного крупного города. Варварские обстрелы гражданского населения, которые осуществляет противник, никак не приближают Путина к реализации его планов. Все дело в том, что украинцы поняли: это – война на выживание, в которой либо Россия нас, либо мы ее.

Россия не только не достигла ни одной цели, но и оказалась под жесточайшими санкциями. Более того, сейчас стоит вопрос о ликвидации Российской Федерации как государства или, как минимум, ее демилитаризации – лишении ядерного оружия, потому что РФ стала представлять угрозу всему человечеству.

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Пока что у России остаются какие-то ресурсы, чтобы гнать на убой "пушечное мясо", но это ненадолго. Ведь уже сейчас в ее национальных республиках начинаются протесты против войны. Скрывать информацию о гигантских потерях ВС РФ становится невозможно. В частности, Вконтакте уже зафиксировано 19 тысяч объявлений о гибели военнослужащих. Причем сейчас погибает российская элита, в частности, десантники.

В дальнейшем в России неизбежно будут расти антивоенные настроения. Но не потому что россияне так любят Украину, а потому что никто не хочет погибнуть не понятно за что. Становится очевидным, что российское государство врет своим обывателям, в частности, скрывает потери, чтобы не выплачивать похоронные деньги.

Если говорить о прогнозах, то однозначно можно сказать, что эта война не может длиться годами. Это обусловлено несколькими факторами:

во-первых, всему миру выгодно окончание войны, потому что из-за нее многим странам грозит голод и дестабилизация, ведь Украина и Россия являются крупными экспортерами продовольствия (эти процессы затронут Китай, Ближний Восток и т.д.);

во-вторых, Россия очень торопится завершить войну, так как понимает шаткость своего положения. Об этом говорит, в частности, тот факт, что именно Москва постоянно проявляет инициативу по переговорам.

в-третьих, ВСУ уже окружили группировку российских войск в Ирпене, Буче и Гостомеле, то есть постепенно снимается угроза Киеву;

в-четвертых, идет мобилизация наших ресурсов, идут поставки средств ПВО в Украину, что позволит нам более эффективно защищать небо.

Очевидно, что вскоре будут освобождены Харьков, Чернигов, южные регионы страны, а также Мариуполь, который просто уничтожают российские варвары. Кроме того, будет решен вопрос с Донбассом – Луганск и Донецк будут освобождены.

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Думаю, что на протяжении месяца будет снята угроза для Киева, далее – для Харькова и Чернигова.

Если Путин останется у власти в России, скорее всего, война затянется до конца 2022 года. Если он будет ликвидирован, все это быстро закончится: Россия выведет все свои войска, выйдет на договор о том, сколько она нам платит денег за нанесенный ущерб, плюс вернет Крым. Так что до конца года Украина может восстановить полноценный контроль над всей своей территорией. То есть в следующем году майские мы сможем провести уже в Крыму.

Таким образом, планам Путина решить вопрос с Киевом до 7 мая, чтобы 9-го провести на Хрещатике парад, не суждено сбыться. Впрочем, он уже месяц берет Киев за три дня...

На данный момент уничтожены главные боеспособные части России, уничтожается авиация, успешно перехватываются российские ракеты. У РФ нет сил, чтобы осуществить очередной безумный план Путина: украинская армия становится все сильнее, а российская – все слабее. Взять Киев до 7 мая – это мега-фантастика, но фантазировать Путину никто не запретит, только сути это не изменит.

Собрать дополнительные силы России для войны в Украине вряд ли удастся. Те же сирийцы уже вежливо сказали "нет". Теоретически Россия может привлечь к войне войска Асада, но есть множество "но":

во-первых, Асаду самому нужны войска, чтобы удерживать власть;

во-вторых, стремительно снижается численность тех сил, которые могут сюда отправиться (сначала говорили, что это будет 40 тысяч человек, потом вроде 16 тысяч, потом уже тысяча, но так никто их и не видит);

в-третьих, представьте, как сирийцы будут воевать в Украине, если они попадут в совершенно другой, непривычный для них климат;

в-четвертых, им тут не за что воевать. За 1,5 тысячи долларов, которые им обещает РФ – это несерьезно: так богатым будешь, но недолго.

Украинский солдат уже стал брендом. И уже никто, никакая армия не хочет связываться с украинским войском, которое налево и направо крошит "вторую армию мира", перемалывая ее в порошок.

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Потому сирийцы и другие смотрят на происходящее и задаются вопросом – а оно нам надо? Такая же ситуация и с Беларусью.

Теоретически Лукашенко готов отправить свою армию в Украину воевать на стороне РФ, но готова ли к этому белорусская армия – большой вопрос. Скорее всего, нет. Ведь белорусы сами все видят: их госпитали переполнены раненными российскими военнослужащими, а морги завалены трупами россиян. К тому же, белорусская армия необстрелянная, никогда не воевала и де-факто является советской. У многих белорусов родственники в Украине. Так что мотивов воевать против украинцев у них нет. Да, Лукашенко может отправить свои самые верные части, но они придут в Украину, просто чтобы погибнуть. Вопрос – а как Лукашенко дальше собирается удерживать собственную власть в стране, лишившись верного войска?

Такие настроения сегодня у всех диктаторов, которым когда-то Россия помогала. Каждый смотрит и понимает, что ввязаться в войну на стороне РФ – это дохлый номер. Если раньше существовал какой-то флер мощной российской армии, который русские создавали последние 50 лет, то сейчас Украина показала всему миру, что в России не армия, а говно.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда