Сладкая цель Орбана, идущего по пути Путина

Самая большая цель Путина в борьбе с ЕС это дискредитация и ревизия границ государств Европы.

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Желания Орбана совпадают с планами Кремля / Коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

На самом деле премьер-министру Венгрии Орбану, преданному другу Путина, нужно не наше Закарпатье, а "восстановление" Венгерского государства до Трианонского договора 1920 года. Вот сладкая и тайная цель Орбана, который идет по пути Путина. Орбан прекрасно понимает, что смена власти в Венгрии неизбежна. Поэтому он пытается найти новые идеологические ресурсы закрепления свой власти, обращаясь к самому больному месту истории венгров - несправедливости, как они считают, Трианонского договора, оторвавшего от Венгерского королевства после поражения в Первой мировой войне, половину территории страны в пользу пограничных государств.

Попытки Кремля поссорить Украину и Польшу, и натравить Польшу на возврат Западной Украины провалились. Варшава не повелась на провокацию, прекрасно понимая, что главный враг — это путинская Россия. А вот Венгрия Орбана повелась на кремлевский соблазн, но не на украинское Закарпатье, а на румынскую Трансильванию — вот какая конечная цель маневров Орбана. Претензии к Закарпатью лишь средство в борьбе Орбана за Трансильванию, которая принадлежит Румынии.

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Это совпадет с планами Кремля по раскачиванию внутриполитической ситуации в Румынии, которая не скрывает своей поддержки европейской Молдове, военно-политической помощи Украины и опоры на США-НАТО. Задача Кремля - смена политического руководства Румынии.

Но самая большая цель Путина в борьбе с ЕС это дискредитация и ревизия границ государств Европы, что позволит расшатать антироссийский профиль Европы и привести к кризису Евросоюз. Создание антиукраинского блока в ЕС (Австро-Венгрии-2), Венгрии, Чехии, Австрии и Словакии это первый шаг отрыва Европы от Украины.

Сочетание, стимулируемых Москвой, активности крайне правых в Европарламенте со стратегией ревизии несправедливых границ Европы должно, по замыслу Кремля, серьезно ослабить Европу и заняться не помощью Украины и сопротивлением России, а новыми внутренними конфликтами. Поэтому, будет неудивительно, если мы скоро увидим, как, поддерживаемая Кремлем, успешная крайне правая партия Германии "Альтернатива Германии" (АГ) скоро заговорит о несправедливости немецких границ и возращение части германской территории Одер-Нейсе, которые после Второй мировой войны перешли к Польше.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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