Скрепы и Булгаков

Михаил Булгаков

Дерашизация должна произойти сначала в самой Украине. Как силой оружия и духа, так и в ментальной плоскости - в отмене российских культурных кодов, которые нас держат в "русском мире".

Нынешняя дискуссия о Булгакове из этой же сферы. Собственно сам писатель в позднем совке и стал продуктом советско / русского массолита.

Моя старшая дочь (ей недавно исполнилось 20) не только не видела кучу советских фильмов, но и не читала в полном объеме русской совково культовой классики. Той, которую нам навязывали со школы в обязательном школьном курсе.

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Дочь знает и любит литературу. Мировую. Но не имеет литературных аллюзий и отсылок к "мастермаргаритам", "собачихсердец" или "иронийсудьбы". Однако у нас с ней нет никаких проблем со взаимопониманием.

Для таких детей, как моя дочь, булгаковы одни из писателей в списке литературы третьей страны, наряду с синегальськими или бразильскими литераторами.

Другое дело я. Я читал и перечитывал Булгакова. Цитаты из его произведений были очевидным способом коммуникации в культурном контексте. Были. До 24 февраля.

Мой отказ от Булгакова - мучительный, осознанный выбор.

Поэтому я беру его книги и прячу в свой библиотечный "спецхран". А на полочку, там где стоял Булгаков ставлю другие книжки: "тотальное сопротивление. Инструкция по ведению малой войны для каждого" - Ганса фон Даха, "Тактика легкой пехоты для малых подразделений" - Кристофера Ларсена и "Тактическая медицина. Пособие". Эти книги сегодня более важны.

Я не исключаю, что когда-то, лет через 15, после нашей Победы, когда моему сыну исполнится 18 лет, я покажу ему книги Булгакова. Расскажу о том, кто был этот автор и почему я храню "мастермаргарита" в дальнем ящике. Не раньше.