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Скоро Кремль истошно завопит: как Россия теряет аргумент, объясняющий аннексию Крыма

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

31 мая 2022, 06:29

Если с помощью датский Гарпунов Украине удастся повторить что-то в духе потопления крейсера Москва, это кардинальным образом изменит расстановку сил.

Для России исчезнет смысл иметь военно-морскую базу в Севастополе
У путинских генералов закончились идеи, а Россия теряет важное объяснение необходимости аннексии Крыма / Фото УНИАН, pixabay.com

Российское наступление затухает. Путинские агрессоры еще пытаются давить на Северодонецк, но по всем остальным направлениям они уже почти встали, а под Херсоном – даже отступают.

Итак, заканчивается второй этап войны. Первый закончился уходом россиян из-под Киева, Сум и Чернигова. После этого начался второй этап, когда армия РФ сосредоточилась на операциях на Донбассе.

И вот подходит к концу и он: наступление на Донбассе захлебнулось, ВСУ оттеснили врага от Харькова и начинают давить на правом берегу Днепра по направлению на Херсон.

Собственно, на этом у путинских генералов, по-видимому, все идеи закончились. Титаническими усилиями набрав еще добровольцев (сколько? 30 тысяч? 50 тысяч?) и посадив на технику 60-х годов, они бросили их в бой в надежде вновь перехватить инициативу и добиться каких-то существенных успехов.

Но гора родила мышь. Они продвинулись едва заметно. И если за почти два месяца, которые прошли с начала второго этапа кампании они могут похвастаться только лишь взятием Попасной, то нетрудно предположить, что будет считаться у них успехом на третьем этапе, когда они бросят в бой военных пенсионеров (жирных и ленивых алкашей из охраны супермаркетов) на танках времен Шестидневной войны и подавления Пражской Весны.

Я не буду грезить о том, что начнется "когда заработает ленд-лиз". Эта формулировка является сейчас в украинском общественном сознании синонимом какого-то военного чуда, которое непременно должно будет случиться в середине июля. Может быть, может быть. Во всяком случае, очень бы этого хотелось.

Но я хочу сказать о вещах более прозаичных. Например, о датских "Гарпунах", которые, насколько я понимаю, ожидаются буквально через неделю-две. Я никакой военный стратег, но мне почему-то кажется, что они полностью изменят картину с блокадой украинских портов и, следовательно, позволят возобновить экспорт зерна и другой продукции, который, в свою очередь, даст Украине так необходимые ей финансовые средства.

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Сейчас Украине для более-менее сносного функционирования всей государственной машины (от выплаты пенсий, финансирования системы образования и здравоохранения, до выплат зарплат госслужащим, включая военных и других силовиков) требуется не менее 5 миллиардов долларов в месяц. Это без финансирования закупки вооружений: в этой части почти все давно уже поставляется в долг или вообще бесплатно.

Сколько из этих 5 миллиардов финансирует сама Украина из своих налогов и сборов – неизвестно. Но я думаю, что будет правильно считать, что практически ничего. Уже три месяца источником, из которого финансируется украинское государство, являются исключительно средства, выделяемые МВФ, ЕС и США. Вот на днях Германия опять выделила Украине безвозмездный грант в 1 млрд долларов, и ЕС в целом принял решение выделить еще 18 млрд.

Разумеется, это не может продолжаться бесконечно. Как бы ни были богаты союзники Украины, но даже для них 60 млрд в год (не считая затрат на закупку вооружений для Украины) – это довольно существенные суммы. Тем более для экономик, которые ослаблены последствиями пандемии и вынужденным отказом от российских энергоносителей.

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В этих условиях деблокада украинских портов становится намного более важной задачей, чем какие-то движения линии фронта туда-сюда на пару километров. Я думаю, не надо объяснять, что для Украины критичнее: отступление, например, из Северодонецка или коллапс и паралич государства.

Это понимают и в Москве. Это понимают и в Европе. Именно поэтому Макрон и Шольц опять 80 минут разговаривали с Путиным и искали компромисс с целью деблокады украинских портов. Путин, довольно предсказуемо, предложил обменять деблокаду портов на отмену санкций.

Желания Путина понятны: что бы он ни говорил и как бы ни хорохорился, но уже даже ребенку ясно, что с теми санкциями, которые обрушил на Россию Запад, она долго не протянет.

Вернее, она может и протянет, но уже совершенно в другом мире: с резким падением уровня жизни, необходимостью отказа от ставших уже привычными товаров и услуг, и с постепенным переходом к экономике советского типа, то есть с плановым распределением ресурсов и тотальным дефицитом.

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Вкупе с резким ограничением гражданских свобод (даже по сравнению с недавним довоенным периодом) и возможностью путешествовать, существенное падение уровня жизни, может, и не приведет страну к революции, но к падению путинского рейтинга и снижению уровня поддержки "специальной военной операции" – уж точно.

Сразу могу сказать, что весь этот торг Путина с Макроном и Шольцем – пустое занятие. И поэтому я бы не придавал этому их очередному "предательству" такого большого значения. Дело в том, что они хоть вдвоем, хоть даже с Италией, Австрией, Венгрией и Кипром, не могут отменить санкций.

Ведь для отмены санкций (так же, как и для их введения) нужны голоса всех (!) членов ЕС. А, например, Литва, Латвия, Эстония и Польша (я бы сюда еще приплюсовал Чехию, Словакию и Нидерланды) проголосуют за отмену санкций лишь только в том случае, если их об этом очень попросит Украина. И то не факт. Уговоры Шольца (а уж тем более – Макрона) на них не произведут никакого впечатления.

Ну, а на отмену санкций США, Канады или Великобритании Шольц с Макроном не имеют вообще никакой возможности повлиять. Там все бетонно, и их никто не будет слушать.

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Я уверен, что Шольц и Макрон это понимают и поэтому ведут свои бесконечные беседы с Путиным исключительно в психотерапевтических целях и для того, чтобы потрафить пацифистски настроенным кругам в своих странах.

Насколько серьезно к этим переговорам относится Путин, я не знаю. Но думаю, что серьезнее, чем эта сладкая парочка. Во-первых, потому, что санкции действительно больно бьют по России, о чем свидетельствует, помимо экономической статистики, то, что и другие говорящие головы Кремля теперь уже всякий раз вспоминают о необходимости их отмены. А, во-вторых, с кем ему еще разговаривать? Больше ведь ему никто не звонит и не ищет с ним компромиссов.

Так или иначе, но деблокада украинских портов силовым методом, без уступок Путину – это будет очень важный акт огромного значения. И морального, и финансового. Именно поэтому я придаю такое большое значение датским "Гарпунам".

Если с их помощью удастся повторить что-то в духе потопления крейсера "Москва" и начать экспорт украинской продукции, то это кардинальным образом изменит всю расстановку сил.

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И, кстати, для России тогда вообще исчезнет смысл иметь военно-морскую базу в Севастополе: зачем она, если флот не может выйти в море и решать боевые задачи? Военно-морская база превращается в обычную сухопутную военную базу, которая не решает никаких стратегических задач и лишь только охраняет саму себя.

А ведь Севастополь как военно-морской форпост России был одним из главных аргументов для обоснования необходимости аннексии Крыма. И, следовательно, как только смысл в этом исчезнет, так сразу и позиция по Крыму станет у России не такой жесткой. Пусть не у этой генерации российских вождей, но у следующей, более прагматичной и не отягченной всей предыдущей историей взаимоотношений.

Также я надеюсь, что на этой неделе примут решение о форсированных поставках в Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). Судя по тому, что говорят военные эксперты, это может качественно изменить расстановку сил. И то, что Кремль опять истошно завопил про то, что "я так не играю" и "это нещитово" – лишнее тому доказательство.

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

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