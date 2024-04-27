Сколько ВСУ надо FPV-дронов для наступления на фронте

Все прекрасно понимают, что мы воюем не только FPV, но и другими средствами.

https://opinions.glavred.info/skolko-vsu-nado-fpv-dronov-dlya-nastupleniya-na-fronte-10560779.html Ссылка скопирована

FPV-дрон / 22 отдельная механизированная бригада

Знаете, у меня почти нет сомнений, что Украина в этом году сделает 1 млн FPV-дронов.

Только вот цифры вещь упрямая. 1 млн FPV в год это 2800 в день. Именно столько FPV должно использоваться ежедневно. Запомните эту цифру.

А теперь идем дальше. Берем официальную статистику потерь врага от нашего Генштаба. Потери в живой силе составляют 800 - 1000 чел в день. И в технике от 50 до 150 единиц.

видео дня

Думаю, что все прекрасно понимают, что мы воюем не только FPV, но и другими средствами. Поэтому, предположим, что 50% потерь у врага было нанесено ударами FPV.

И это получается, что если сейчас на поле боя используются 2800 FPV, то они уничтожают до 500 чел личного состава и до 70 единиц техники. Тут еще необходимо учесть, что вся передвижная техника всегда сопровождается личным составом. Ну условно, если FPV попадает в авто, которое везет личный состав, то уничтожается и авто, и личный состав.

А отсюда следует, что эффективность FPV очень низкая (попадает в лучшем случае 1 из 5 или даже 10). И это только статистика эффективности на личный состав. В технике ситуация еще хуже.

В любом случае, отсюда также следует следующее. Если эффективность остается низкой, то надо увеличивать количество средств. А это значит, что нам надо в 5-10 раз больше, чем мы имеем сейчас. Не 1 млн, а 5-10 млн.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред