Сколько систем ПВО Patriot могут защитить один город Украины

Украине, для защиты городов миллионников и регионов, с созданием буфера безопасности ПВО, вполне будет достаточно 5-7 батарей.

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Система Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Украине необходимо 5-7 систем ПВО Patriot… или о проблематике понимания мат-части.

Пару дней назад, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для защиты украинского неба необходимо 5-7 систем ПВО ЗРК Patriot. И, так уж повелось, что после таких заявлений у наших журналистов других вопросов не находится, кроме как напрямую касающихся этих самых заявлений. И вот уже третьи сутки мне наши сердобольные журналисты задают преинтереснейший вопрос, а именно: сколько городов Украины могут защитить 5-7 систем ПВО Patriot.

Мой ответ их удивил, ибо он звучал как – один. 5-7 систем ПВО Patriot могут защитить всего-навсего один город Украины.

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И вот тут и возникает проблематика понимания мат-части.

По сути, система – это сама пусковая. То есть 1 система – это 1 пусковая и это именно так понимают наши партнёры. В свою очередь, защищают города батареи и одна батарея Patriot это 6-8-10 пусковых, помимо всей другой номенклатуры. То есть, 5-7 систем это, по сути, одна батарея.

В свою очередь, Украине, для защиты городов миллионников и регионов, с созданием буфера безопасности ПВО, вполне будет достаточно 5-7 батарей или 40-56 систем, они же пусковые. И в этом проблема.

Президент Украины это главный в стране голос, формирующий повестку среди наших партнёров о потребностях нашей страны. Но, чтобы правильно формировать повестку потребностей, следует понимать мат-часть. Априори, Владимир Зеленский не может одновременно разбираться во всём, именно для этого у него есть советники, спичрайтеры и консультанты. Но, позвольте, если все эти люди не смогли пояснить разницу между системой и батареей, то возникает недвусмысленный вопрос…

В целом, последние указы президента, намекают.

Украине необходимо 5-7 БАТАРЕЙ ПВО Patriot… которые можно размешать SAMP/T. Например в Одессе.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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