Сколько российских складов способна уничтожить Украина?

Российские арсеналы ГРАУ. Одним из наиболее часто задаваемых вопросов сейчас вопрос, а сколько у россии складов с боеприпасами?

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Пытаясь ответить на этот вопрос, я сразу сопоставляю целый ряд факторов, от размера склада, до его наполненности. Чаще всего я отвечаю, что в ближней зоне досягаемости у РОВ 5 самых наполненных складов ГРАУ. Один из них на днях был ликвидирован.

Но, странным образом, люди слушающие – не слышат, а когда не слышат, то и не понимают. Поэтому, немного матчасти.

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Когда спрашивают про склады, то, какие имеют ввиду объекты, тактического, оперативно-тактического, стратегического значения? В зоне поражения/досягаемости СОУ или в целом по всей россии? По степени наполненности или по уровню возможного объёма хранения?

Давайте рассмотрим вариант следующего порядка постановки вопроса. Сколько в зоне досягаемости средств поражения СОУ находится складов боеприпасов на территории россии?

С учётом дальности поражения наших дронов-камикадзе 2 500 км в этой зоне находится 42 склада. Но, не все они заполнены на 100% и даже на 50%, а некоторые и вовсе – опустошены.

В настоящее время СОУ отрабатывают цели с максимальной наполненностью, далее будет отработка по остальным, несколько иной категории.

А потому, так или иначе, но – далі буде!

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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