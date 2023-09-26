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Сколько ракет ATACMS нужно Украине?

Александр Коваленко
26 сентября 2023, 19:10
Согласно последним открытым данным у США на хранении находится до 4 тыс ракет "небольшое" количество.
ВСУ, ATACMS
Ракеты ATACMS для ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Википедия

ATACMS, сколько много? Сколько мало?

После того как в западных СМИ возникли разговоры о передаче США Украине ракет ATACMS, сразу же заговорили и о том количестве, которое, предположительно, будет передано. Некое, "небольшое" количество.

Что же, хоть и нет пока официальных подтверждений о передаче Украине этих ракет, а есть только множество статей в западных СМИ, оценим, что же такое это их "небольшое" количество, которое многим нашим местным деятелям запахло "зрадой".

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Для начала. Согласно последним открытым данным у США на хранении находится до 4 тыс ракет "небольшое" количество. Отмечу, что это в 4 раза больше, чем было у Великобритании и Франции Storm Shadow и Scalp EG, вместе взятых. Так, что же такое "небольшое" количество, из 4 тысяч?

Это 400? Это 100? Или это 40? Но даже 40 лучше чем "ноль". Правда, куда интереснее другое.

Помните, сколько мы получили в первый раз РСЗО M142 HIMARS? Сначала это была партия 9 машин. Затем по 4 M142 HIMARS с каждого пакета. И так, постепенно, мы получили серьёзный ударный потенциал.

А потому, в сообщении о "небольшом" количестве ATACMS не вижу никакой "зради". Начинаем с малого, продолжим куда большим. Главное, чтобы домыслы, оказались фактом. Скоро узнаем… услышим… увидим.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине ракета Александр Коваленко ATACMS
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