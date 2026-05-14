Сколько людей нужно на фронте: Игорь Луценко указал на важный нюанс

Луценко рассказал о реальном критерии достаточности сил для эффективной обороны и будущего наступления.

Четкие сроки службы — это может быть лишь акт политической воли.

Игорь Луценко, военнослужащий ВСУ и общественный деятель, анализирует психологию военного управления и объясняет, почему армия самостоятельно никогда не признает численность личного состава достаточной. По мнению автора, решение этого кризиса лежит исключительно в плоскости политической воли и реальных статистических показателей.

Желанные "сроки службы" — это чистая, суровая математика. Нет смысла кричать или плакать. Государство здесь будет максимально твердым: пока не будет четко и без сомнений определен момент, когда нас можно безопасно отпустить, без катастрофических последствий для фронта — нас не отпустят. видео дня

А когда можно будет отпустить?

Тогда, когда станет ясно, что количество людей на фронте, в реальной войне, ДОСТАТОЧНО.

Как вы, наверное, уже почувствовали, именно этот момент — определение ДОСТАТОЧНОГО количества Сил обороны — является самым слабым и неопределенным звеном.

Почему?

Потому что военная система сама никогда не насытится людьми. Сколько бы ей ни дали — будет мало.

Поставьте себя на место любого командира. Представьте, что вам поставляют бесплатных исполнителей ваших задач. Бесплатных, потому что руководитель не ограничен никакими бюджетами на их содержание.

Каждый дополнительный боец, если он не алкоголик или больной, — это чистый плюс к вашим, как руководителя, возможностям.

И вот, такой ресурс для выполнения задач вам предлагают ограничить. Сможете ли вы избежать соблазна завысить свою потребность в людях? Что здесь является критерием ДОСТАТОЧНОСТИ количества людей? К примеру, для обороны нужно меньше людей, чем для наступления...

Поэтому четкие сроки службы — это может быть лишь акт политической воли. Который никогда не родится в рамках какого-то отдельного министерства или даже целого кабмина. Нужен кто-то, кто не будет спрашивать исполнителей об их мнении, а просто будет решать с ходу.

Это может быть решение только одного человека — Верховного главнокомандующего. Убедить его можно по-хорошему, цифрами: расписанием, каким РЕАЛЬНЫМ количеством людей на фронте за последние годы добивалась своих результатов наша армия.

Или — как всегда, большим и громким общественным запросом.

Но нужно ли это сейчас нашему обществу? Осознает ли оно, что от сроков службы зависит выживаемость войска, а от выживаемости войска — все остальное?

О личности: Игорь Луценко Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) — военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции достоинства 21 января 2014 года. Народный депутат 8-го созыва, избранный по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.

