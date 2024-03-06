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Сколько еще Москва способна будет вести войну против Украины?

Роман Свитан
6 марта 2024, 19:08
Россия может воевать бесконечно. Чтобы остановить восстановление ее военно-промышленного комплекса, нужно вводить серьезные санкции.
Сколько еще Москва способна будет вести войну против Украины?
/ коллаж: Главред, фото: 53 ОМБ, Минобороны РФ

Если говорить об интенсивности боевых действий, которую мы видим сейчас, то Россия способна вести войну бесконечно. У россиян, можно сказать, бесконечный человеческий ресурс. Вот представьте: в России 1120 городов, и каждый день один человек приходит в рекрутинговый центр. Его оформляют и отправляют на фронт. Получается, 1120 россиян ежедневно становятся в строй. Примерно такое же количество российских военных уничтожается на линии фронта. Рекрутинговому центру в России фактически надо до обеда одного россиянина принять, а другого похоронить. И вот в таком режиме Москва может вести войну до бесконечности.

Далее проанализируем ситуацию с боеприпасами, военной техникой и боевыми самолетами.

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Российские войска выстреливают на фронте до 10 тысяч боеприпасов. Сама Россия производит в сутки 5-7 тысяч боеприпасов. Чтобы получилось 10 тысяч, они добирают снаряды из Китая, Ирана и Северной Кореи. Снаряды в таком режиме тоже могут выпускаться до бесконечности.

Что касается боевой техники, в этом аспекте у России уже есть проблемы. Техника - это не боеприпасы, и достать ее в Китае или Северной Корее в больших объемах не получится. Поэтому до конца года придется брать с мест хранения и применять на поле боя только что с колес произведенную технику. А это чревато снижением наступательных возможностей, поскольку техника нужна для атак. Проблемы возникнут с боевыми бронированными машинами, танками и артиллерийскими орудиями.

Кроме того, у россиян проблемы и с авиацией. У них лишь по сотне единиц рабочих самолетов - Су-30, Су-34, Су-35. Возможно, у них еще 100-150 единиц старых советских Су-24 и Су-25, которые мы увидим на линии фронта. В общем, у ВКС РФ 500-600 самолетов. Пока что есть и летный состав. Но происходит серьезное отминусование самолетов, их количество быстро восстановить не получается. Россия может производить только до 20 единиц самолетов. Вот за две недели мы уничтожили годовое производство российских Су-34. И нужен год, чтобы произвести такое же количество самолетов.

Таким образом, Россия может воевать бесконечно. Чтобы остановить восстановление ее военно-промышленного комплекса, нужно вводить серьезные санкции. Действия мирового сообщества в этом направлении - это не санкции, а потуги. Попытка, и не более. Лучшие санкции накладывают Малыш и Буданов, потому что уничтожение нефтеперевалки, углеводородной отрасли и производства военной техники в итоге может привести к развалу Российской империи.

Развал Российской империи при нынешних условиях интенсивности боевых действий произойдет из-за недостатка денег, а не потому, что ее армия закончилась. Вот когда у нас появятся в достаточном количестве самолеты, ракеты и боеприпасы, темпы уничтожения российской армии возрастут, а быстро восстанавливаться Россия уже не сможет. И только при таком сценарии можно будет говорить о снижении боеспособности российской группировки на нашей территории.

Роман Свитан, специально для Главреда

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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Роман Свитан
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