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Сказки бункерного деда, или Почему Путин решил переписать историю Киева

Владимир Вятрович

Народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны

28 октября 2022, 22:00

Кремлевский старик перестал скрывать разочарование от потери украинской столицы и теперь ищет способы ее унижения.

Сказки бункерного деда, или Почему Путин решил переписать историю Киева
Путин на Валдае лишний раз озвучил реальную причину войны в Украине / kremlin.ru

Во время форума на Валдае Владимир Путин снова вспомнил об Украине в привычном для себя стиле. В частности, он заявил о том, что российская государственность зародилась в Новгороде, а не в Киеве, а Украина при этом вообще сложилась как "искусственное государство".

Я не советовал бы разбирать тезисы Путина с исторической точки зрения, потому что от истории там ничего нет - это псевдоисторическая чушь, которая служит просто оправданием идеологического видения им мира. И если пытаться разложить их на историческую методологию - то от них ничего не останется.

Эти заявления - ключевые тезисы его идеологии, которой он объясняет сегодняшнюю войну. Что якобы не существует никакого отдельного украинского народа, поэтому не нужно и существование украинского государства. Ведь украинское государство - это выдумка западных спецслужб, Ленина или кого-либо другого. Версии меняются, но цель, которую Путин ставит перед собой, неизменна и заключается в том, чтобы устранить это историческое недоразумение.

Хотя на самом деле псевдоисторическим прибауткам Путина уже как минимум несколько лет, начиная с многостраничной статьи о единстве русского и украинского народов, которая была опубликована на сайте Кремля, причем на двух языках - украинском и русском. В частности, этот тезис он системно, без каких-то серьезных изменений, повторяет все время, начиная с 2021 года.

Поэтому чего-то особенно нового я в этой речи не услышал. А поскольку Путин озвучивал эту речь не из Киева, как, наверное, планировал в феврале, теперь он пытается его унизить и переписать его историю. Это, пожалуй, единственное отличие, потому что все остальное Путин говорил в том же контексте, в котором повторял все время. Тем более, что и Новгород в свое время тоже был республикой, которая была завоевана Москвой, и это вряд ли те корни, на которые бы имело бы право претендовать современное российское государство.

Если я не ошибаюсь, то тезис об Украине как "искусственном государстве" он тоже озвучивал еще в 2007-2008 году во время Бухарестского саммита НАТО. Еще тогда в таком контексте он доказывал руководителям западных государств, что Украина - это не государство, а что-то искусственное. Правда, тогда это была непубличная коммуникация, но сейчас этот тезис стал не просто основой публичной риторики Путина, но и всей российской пропаганды.

По его логике, если нет украинского народа, значит здесь живут русские, которые просто забыли, что они россияне. А если здесь живут россияне, принадлежащие к украинского государства, то это означает, что их надо освободить от искусственной украинского государства. И это для Путина, и, к сожалению, для многих россиян служит объяснением того, почему ведется эта бессмысленная война.

Я мало верю в то, что в ближайшее время Путин эти тезисы как - то в корне изменит, потому что это - основа его режима и того, что мы называем "рашизмом". Кстати, этот тезис отрицания существования отдельного украинского является по сути основой его политики геноцида украинцев. Именно руководствуясь тем, что украинцев не существует, а те, кто так себя называют, являются какими-то неправильными, и поэтому их надо либо уничтожить, либо перевоспитать и сделать русскими, Кремль и строит геноцидную политику, то есть смену определенного национального сообщества. То есть здесь в очередной раз он напомнил всем основы того, почему мы считаем войну против Украины геноцидом.

Поэтому дедушка-сказочник будет повторять свою сказку еще очень долго, хотя на самом деле она уже давно никому не интересна.

Владимир Вятрович, народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, специально для Главреда

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